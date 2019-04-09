Общественные радиостанции получат ФМ-сеть после «Прямого ФМ» и «Армии ФМ»

Президентская четверка Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания будет поддерживать радиоконкурсы для расширения сети общественных радиостанций – «Промінь» и «Культура» – только после того, как построит общенациональные ФМ-сети радиостанций «Прямой ФМ» и «Армия ФМ». Об этом заявил член регулятора Сергей Костинский, курирующий вопросы конкурсов, в эфире радио «Промінь» 8 апреля.

«Хотел бы объяснить свою позицию – по закон мы имеем обязательство построить все три сети Общественного вещания, – разъясняет Сергей Костинский. – Но также мы понимаем, что нам нужно военно-патриотическое вещание в условиях войны, в условиях, когда у нас есть вызовы не только на востоке, но и со стороны западных соседей, и мы понимаем, что нам нужно мощное радиопространство и военно-патриотическое вещание по всей стране. Мы понимаем, что нам нужно информационное вещание. То, что подался только «Прямой ФМ» в Киеве на частоту, – это проблема всех других вещателей, которые не подались. У нас есть и команда «Эра», которая создавала одной из первых этот формат. У нас есть и «Громадське радіо», и другие вещатели. Было бы больше желающих – был бы полноценный конкурс, как это было на «джазовом» конкурсе. У нас есть формат музыкальных нишевых радиостанций, и именно поэтому мы приняли решение по джазовой радиостанции. К этому решению мы шли очень долго».

Перспективы развития сети общественных радиостанций, несмотря на четкое форматное позиционирование, весьма туманные – членам Нацсовета нужно время для согласованной позиции: «Радио “Промінь” и “Культура” являются абсолютно форматными и первый шаг, который мы сделали – мы объявили конкурс на Киев, через неделю мы подведем итоги конкурса по местному вещанию и будем двигаться дальше. Поскольку нас 7 членов Нацсовета и это коллегиальные решение, я готовлю предложение, концепцию, она утверждается коллегами и потом это выносится на голосование», – отметил он. Кто из чиновников не согласен с развитием сети общественнных радиостанций, не сообщалось..

Нам нужно военно-патриотическое вещание в условиях войны, в условиях, когда у нас есть вызовы не только на востоке, но и со стороны западных соседей, и мы понимаем, что нам нужно мощное радиопространство и военно-патриотическое вещание по всей стране

Резерв радиочастот в последнее время значительно пополнился новыми частотами в ФМ-диапазоне: «Главные усилия были положены на просчет частот. Сегодня мы имеет неплохой резерв. Все сомневались, говорили: «Сергей, ты предлагаешь отключить аналог и просчитать частоты. Аналог никогда не будет отключен». Дело в том, что частоты уже все исчерпаны, они использованы, находятся в диапазоне 4–5 аналоговых каналов. Аналоговое телевидение выключили и сейчас у нас есть большой пакет частот. Мы подходим к этому очень аккуратно, потому что понимаем, что сегодня очень слабо развито радиопространство. Среди 15 общенациональных радиостанций, 13 – очень похожи по формату – они все или музыкально-развлекательные, или развлекательно-музыкальные», – добавил Сергей Костинский.

Радиостанция «Армия ФМ» Министерства обороны начала вещание 1 марта 2016-го. В ноябре 2018-го вещатель получил три частоты в ФМ-диапазоне в Киеве, Виннице и Житомире. До этого в радиостанции было пять ФМ-частот в Донецкой и Луганской областях, цифровая лицензия в формате DAB+ в Киеве и 12 разрешений на временное вещание в населенных пунктах Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Информационная радиостанция «Прямой ФМ» была основана летом 2018-го, официально она принадлежит экс-регионалу, а ныне руководителю киевского отделения партии «Наш край» Владимиру Макеенко. Реальным собственником СМИ называют нардепа БПП и бизнес-партнера президента Игоря Кононенко. В сентябре радиостанция получила цифровую радиочастоту в Киеве, в октябре 2018-го – первые 6 ФМ-частот, 4 апреля – ФМ-частоту в Киеве. Летом 2018 года Нацсовет заказывал под нужды радиостанции просчет 61 ФМ-частоты по всей Украине. «Прямой ФМ» до сих пор не запустил вещание.

Напомним, член Нацсовета, назначенный по парламентской квоте, Олег Черныш в четверг, 11 апреля, планирует вынести свободные частоты из резерва регулятора на конкурс для общественных вещателей: для УР-1 – частоту в Ивано-Франковске, 15 областных центров и Мариуполь для радио «Промінь» и 7 областных центров для радио «Культура». В сети УР-1 из областных центров, помимо Ивано-Франковска, нет также Одессы, в сети «Променя» только два областных центра (Луцк и Днепр), в сети «Культуры» – три областных центра (Луцк, Ивано-Франковск и Харьков). Объявление конкурсов стоит в повестке заседания, обнародованной на сайте регулятора. Это будет четвертая попытка чиновника объявить радиоконкурс. Первая попытка состоялась в сентябре 2018-го, вторая – 14 марта, третья – 28 марта. Все три попытке не поддержала президентская четверка Нацсовета, указывая на неготовность «Общественного» освоить частоты из-за недофинансирования.

В резерве Нацсовета находится около 40 частот после аннулирования лицензий вещателей «Радиогруппы УМХ» из-за их непрозрачной собственности. В подвешенном состоянии находятся также частоты вещателя УМХ «Радио Пятница» (ДП «Новий обрій»), сеть которого насчитывает 55 крупнейших городов Украины (официальный владелец – юрист Максим Варламов). 7-летний срок действия лицензии «Радио Пятницы» истек 16 июня 2018 года, но Нацсовет до сих пор не рассмотрел вопрос ее продления, а потому по закону лицензия остается действительной.

Фото: pixabay