📻 Почему победа Radio JAZZ и «Прямого ФМ» в киевском конкурсе имеет признаки коррупции

4 апреля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания раздал 4 свободные частоты в ФМ-диапазоне Киева. Победу получили, как и предполагалось задолго до оглашения конкурса в декабре 2018-го, созданное под конкурс Radio JAZZ менеджеров радиохолдинга «ТАВР медиа», пропрезидентское информационное радио «Прямой ФМ», а также две радиостанции общественного вещания – «Промінь» и «Культура». Данный радиоконкурс – последний крупный радиоконкурс при нынешнем составе регулятора (в июле истекают полномочия 4 чиновников). Поэтому президентская четверка отметилась весьма прогнозированными решениями в пользу нужных конкурсантов. «Телекритика» предлагает ознакомиться с процессами того, как происходил сам конкурс.

В джазе только «ТАВР»

Radio JAZZ досталась частота 104,6 МГц (2 кВт), на которой до 3 марта 2017 года вещало «Радио Вести» (лицензией владело ООО «ТРК “Дивосвіт”») из холдинга «Вести Украина» беглого министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко. Официально Radio JAZZ (ООО «Ч К») поровну принадлежит генеральному директору радиохолдинга «ТАВР Медиа» Игорю Чернышову и гендиректору «Радио Рокс» Сергею Кузину; директором компании выступает радиоведущая «Радио Рокс» и генпродюсер «Мелодии ФМ» Наталья (Соня) Сотник. На данную частоту подалось еще три лицензиата: ООО «Радио “Класика і джаз”» с концепцией Jazz&Blues, ООО «Телерадіокомпанія “Стильне радіо”» с концепцией «Стильный джаз» и ООО «Телерадіовидавнича компанія “Мастер”», которое не было допущено, поскольку компания не оплатила конкурсную гарантию.

В отличии от проведенного в январе криворожского радиоконкурса, где члены президентской части Нацсовета выбирали победителя из двух компаний, созданных под конкурс и зарегистрированных под одним адресом – в квартире официальных собственников, к киевскому джазовому конкурсу было решено подготовится более тщательно. Компания «Ч К» была создана почти 11 лет назад – 22 мая 2008 года. Тем не менее во время презентации джазовой радиостанции ее представители все же несколько путались в объяснениях, что наводило на мысли о том, что победа компании была гарантирована Нацсоветом заранее.

Компанию «Ч К» на конкурсе представляли Соня Сотник и Сергей Кузин. Новая радиостанция позиционировалась как отдельный от «ТАВР медиа» проект. Холдинг выступит якобы партнером радиостанции: «Наше преимущество – мощная команда и прекрасная техническая база. Наши партнеры – компания «ТАВР медиа» – занимаются шестью успешными радиостанциями, которые дополняют друг друга, которые собирают 7,5 млн слушателей еженедельно. Они помогут организовать проект таким образом, что уже через месяц после получения лицензии мы сможем запустить полноценный продукт. Мы тестируем его уже давно, у нас есть макеты с соблюдением всех требований законодательства, в том числе 35% украинского контента у джазовой радиостанции». Каким образом будет оформлено такое партнерство с холдингом, у которого другие собственники, не сообщалось.

Группа «ТАВР медиа» Николая Баграева и Виктора Пинчука – крупнейший радиохолдинг страны, стабильный лидер рейтинга ТNS с долей рынка 30%. В холдинг входят шесть общенациональных радиостанций: «Русское Радио-Украина», «Хіт FM», Kiss FM, Radio ROKS, «Радио Мелодия» и «Радио Relax». Таким образом, запуск седьмой радиостанции усилит монополию большого холдинга, а формальное владение компанией менеджерами холдинга позволит избежать запросов от Антимонопольного комитета.

По словам Сотник, они с Кузиным точно знают, как сделать форматную радиостанцию популярной, в пример было приведено Radio Roks: «Нишевую радиостанцию нам удалось поднять до пятого места в нашей стране. В Европе ни одна нишевая радиостанция, играющая рок-музыку, такого успеха не достигла». Радийный опыт Кузина и Сотник составляет 50 лет на двоих. «Кузин – звезда, а я – трудяжка», – шутила Сотник. «Мы точно знаем, как сделать нишевую радиостанцию востребованной, популярной и коммерческой», – добавила она.

Сомнения были только у члена Нацсовета Олега Черныша. Изначально он поинтересовался, планирует ли «ТАВР медиа» переформатировать одну из своих шести радиостанций, если вдруг проиграет конкурс. Сергей Кузин объяснил, что нет. «У нас нет так называемого медиаканибализма – каждая станция работает на свою аудиторию». Хотя, стоит отметить, что джазовая музыка в прошлые годы звучала на «Радио Релакс».

Вместе с тем Кузин рассказал, как именно в холдинге зародилась идея запуска джазовой радиостанции: «Более года тому назад, мы приняли решение, что джаз этой стране нужен. С ноября 2017-го при поиске форматного поисковика мы искали ту аудиторию, которая должна достичь процентного уровня, который бы в последствии позволил сделать эту радиостанцию успешной».

Услышав ответ Кузина, Олег Черныш спросил прямо – создавалась ли эта компания специально под конкурс, на что Сергей Кузин ответил: «Нет. Мы периодически собираемся и работаем, чтобы понять, какие еще есть ниши в потребностях радиослушателей в этой стране, которые мы могли бы заполнить. Естественно, после 30 лет работы на радио, мы, как бизнесмены занимающиеся в основном поп-музыкой, очень хотели сделать станцию, которая отвечала бы нашим внутренним убеждениям. Radio Roks тому пример. Когда мы взялись за джаз, через некоторое время убедились, что это бизнес-история, она принесет много пользы не только с точки зрения социума и музыкального просвещения Украины, но и хороший бизнес-проект, за который не будет стыдно ни нам, ни вам», – разъяснил Кузин, после чего Черныш решил больше не развивать тему.

Хотя вопросов к радиостанции осталась немало. Например, неясно, почему идея Нацсовета с проведением конкурса на джаз и классику совпала с планами «ТАВР» запустить джазовую радиостанцию. Второе – торговую марку Radio JAZZ холдинг начал оформлять на свою компанию ООО «Радио холдинг» еще в мае 2017-го. Каким образом у «Радио холдинг» оформлено сотрудничество с компанией «Ч К», не сообщалось. Старт процесса оформления торговой марки для джазовой радиостанции два года назад свидетельствует о том, что план запуска джазовой радиостанции появился у «ТАВР» все же не год назад, как сообщал Сергей Кузин. Что примечательно, именно в апреле 2017 года у президентского состава Нацсовета впервые возникла идея запуска конкурса джазовой радиостанции. Да и анонсированный запуск радиостанции через месяц свидетельствует о том, что в холдинге все же были уверены в своей победе.

На конкурсе членов Нацсовета интересовало также, как радиостанция намерена соблюдать украиноязычную квоту. В ответ Соня Сотник представила джазового музыканта и композитора Игоря Закуса, который будет сотрудничать с радиостанцией.

«За 13 лет работы проекта JazzKolo, который мною был создан для поддержки украинской музыки, я создал и записал более ста проектов с украинскими музыкантами – это импровизационная, околоджазовая, классическая музыка, мейнстрим и другие стили, которые существуют в джазовой музыке. К этой программе я привлекал разных вокалистов, все эти программы сегодня транслируются на ТВ, что свидетельствует об их качестве. У меня есть небольшой опыт работы на радио – с сентября 2018-го я сделал 18 программ для джазового Old Fashioned Radio (киевская интернет-радиостанция, работает при джазовом клубе, владеет цифровой частой на радиовещание в Киеве. – Ред.). Там я рассказывал о музыкантах, украинских авторах, были живые студийные программы. Два года делаю международные проекты – приглашаю заграничных музыкантов, вместе с украинскими мы проводим в малом зале Дворца «Украина» JazzKolo, записывая их. В Киев только теперь начали открывать джазовые клубы. Тогда как о других городах говорить не приходится. Только за два месяца я сделал для Old Fashioned Radio базу из почти 500 треков украинской авторской музыки – и вокальной, и инструментальной. Если будет нужно больше – их будет намного больше», – рассказывал Игорь Закус.

Ольга Герасимьюк подметила, что соперник «ТАВР» Алексей Коган сотрудничает с холдингом, в частности у него были некие проекты на Radio Roks. Не означает ли это, что речь идет о партнерстве? Кузин ответил: «Мы не партнеры – представляем две разные организации, но если говорить о джазе, мы безусловные партнеры – можете не сомневаться. Мы найдем точки соприкосновения при любом исходе сегодняшнего мероприятия. Мы хорошо друг друга знаем». Соня Сотник добавила: «Мы, как радио, поможем фестивалю, а поможет ли фестиваль радио – мы не знаем, но мы открыты».

Вторыми представляли свою радиостанцию Jazz&Blues (ООО «Радио “Класика і джаз”») Алексей Коган и Владимир Каминский. Радиостанция была презентована как авторский проект Алексея Когана, в презентации была рассказана биография Когана. Контент будущей радиостанции за Коганом, тогда как финансирование зависит от Каминского. «11 лет тому назад я познакомился с Владимиром Каминским. Володя бизнесовый человек, мы с ним создали продюсерский центр Jazz in Kiev и стартовали с большим фестивалем», – отметил Алексей Коган.

«Не подумайте, что хвастаюсь, но я, наверное, единственный человек в Украине, имеющий стопроцентную коллекцию легальных и нелегальных украинских джазовых записей. Музыки будет очень и очень много. Плюс мы бы хотели на нашем радио воплощать знаменитую фразу Тараса Шевченко «І чужого научайтесь, й свого не цурайтесь». Мне кажется, что Украина – единственное европейское государство, в консерваториях которой нет джазового отделения», – сообщил Коган.

Насчет квот Алексей Коган высказал свое несогласие с предыдущими спикерами, которые обещали 500 джазовых песен на украинском языке. «Не будет сегодня 500 песен на украинском языке, я не говорю об инструментальных произведениях. Выполнить квоту украинской музыки? Покажите мне хотя бы одного украинского музыканта, музыка которого не звучала в моих программах», – резюмировал он. Валентин Коваль отметил, что квоту можно занизить: если в эфире есть 60% европейской музыки, украиноязычных песен может быть 25%. Сергей Костинский рассказал еще один способ, как радиостанция может обойти 35%-ю квоту, – транслировать треки без слов (квота засчитывается только для песен с текстами, происхождение авторов во внимание не берется).

На вопрос Костинского, что, кроме Когана, дает радиостанции преимущества перед конкурентами, Каминский отметил, что понимает свою слабую сторону – отсутствие менеджерского опыта в радио, но называет сильной стороной – компетентность в джазовой музыке, организацию тематических мероприятий. «Нас интересует только джаз! По сути мы являемся джазовыми фанатиками». Коган добавил также, что запустить вещание через месяц – нереально, радиостанция сделает это через 3 месяца: у компании есть предварительные соглашения по закупке оборудования, есть офис, в котором будет оборудована студия.

Перед третьим участником из холдинга «Вести Украина» выступил Юрий Захарченко – адвокат ООО «ТРК “Дивосвіт”» – компании, которой принадлежало «Радио Вести», вещавшее на выставленной на конкурс частоте до 3 марта 2017-го, когда Нацсовет не продлил лицензию радиостанции. Разъяснения адвоката передаем полностью: «Мы считаем, что ТРК «Дивосвіт» имеет права на эту частоту. Хотел бы обратиться к вам с напоминанием, что сегодня продолжаются судебные процессы насчет прав и интересов ТРК «Дивосвіт». Частота является предметом судебных споров, открыто несколько уголовных производств, по которым происходит несколько досудебных споров, по которым будет дана оценка насчет лишения ТРК «Дивосвіт» возможности вещания на данной частоте. Если сегодня будет принято решение и будет выбран победитель, и если ТРК «Дивосвит» выиграет в суде, то возникнет ситуация, когда две компании будут иметь одни и те же права на одну частоту. Учитывая это, мы просим воздержаться от любого решения, отменить конкурс. Таким образом будут защищены права «ТРК «Дивосвіт» и не будут вызваны новые судебные споры», – сказал адвокат, фактически пригрозив судом победителю конкурса.

На самом деле «Радио Вести» (ООО «ТРК “Дивосвіт”») проиграло Нацсовету два суда о неправомерности продления лицензии для вещания на киевской частоте: 15 февраля 2018 года – первый суд, а 12 июня 2018-го – апелляцию. 4 октября 2018 года «Радио Вести» подало кассационную жалобу в Верховный суд, который открыл кассационное производство и отказал «Радио Вести» в приостановлении исполнения решений судов предыдущих инстанций.

Замглавы Нацсовета Ульяна Фещук ответила, что отменять конкурс нет оснований. У компании идет только один суд – по правомерности предупреждения за высказывания Татьяны Монтян: «Я очень хорошо осведомлена, как идут судебные дела с ООО «ТРК “Дивосвіт”». Одна из санкций, которая была применена к компании, – за высказывание госпожи Татьяны Монтян. Она недавно была привлечена к делу судом и даже угрожала сотрудникам Нацсовета. Поэтому защищайте интересы своей компании правовыми способами, а не с помощью безумной женщины, которая запугивает, обижает и презирает любое вежливое поведение, которое должно быть в том числе между юристами. (…) У компании было два года, и если бы вы действительно считали, что у вас есть основания отменить этот конкурс, вы бы подали в суд и сделали так, чтобы конкурс не состоялся. Поскольку на сегодняшний день нет ни одного судебного запрета на проведение конкурса, то будем продолжать вести споры и дебаты непосредственно в зале судебных заседаний». Позже Фещук отметила, что доверенность, с которой пришел адвокат, была выписана от «Стильного радио», а не от «ТРК “Дивосвіт”».

Представительница третьего конкурсанта – «Стильного радио» дала понять, что компания не планировала побеждать в конкурсе, скорее, у компании есть планы намеренно проиграть, чтобы потом оспорить решения по нему в суде. Представившись как медиаменеджер, она отметила, что у нее с собой нет презентации. Креативный музыкальный продюсер станции Николай Милиневский, который ее создавал, приехать не смог по личным обстоятельствам.

«Мой ребенок увлекается джазом много лет, и я хорошо знаю молодых джазовых студентов, которые учатся в музыкальном училище, и как тяжело этим людям пробиться на эфиры радио и ТВ», – сообщила представительница «Стильного джаза». Как результат многие украинские исполнители джазовой и классической музыки известны больше за рубежом. Джазовая радиостанция, по мнению представительницы, сможет поменять ситуацию. Радиостанция хочет стать «проводником именно молодых исполнителей, которые хотят нести эту музыку в массы».

В ответ на вопрос главы Нацсовета Юрия Артеменко о конкурентных преимуществах представительница сообщила, что в случае победы радиостанция готова сотрудничать со всеми джазовыми проектами. Запуск радиостанции может состояться в случае победы через 3 месяца. Ульяна Фещук пристыдила представительницу за слабую презентацию – это худшая презентация. Ольга Герасимьюк спросила, смогут ли переслать презентацию радиостанции по е-mail, но получила ответ – «нет».

Валентин Коваль подыграл радиостанции, отметив, что Малиневский известен в довольно широких кругах. Представительница добавила, что у холдинга, кроме опыта разговорной радиостанции, есть также опыт музыкальной радиостанции в Мелитополе (лицензия была аннулирована Нацсоветом по истечению срока действия), холдинг создавал порядка 18 часов музыкальных программ. У радиостанции есть предварительные устные договоренности о сотрудничестве в случае получения лицензии. «Это известные артисты в музыкальных и джазовых кругах», – резюмировала представительница, добавив, что не знает их поименно. На уточняющие вопросы членов Нацсовета акцентировала, что Когана среди них нет.

После перерыва на обсуждение конкурсантов представители президентской части заявили, что на частоту претендуют очень сильные соперники. Юрий Артеменко сказал, что будет голосовать и за Radio JAZZ, и Jazz&Blues. Здесь стоит отметить, что у чиновника сложились дружеские отношения с настоящим владельцем «ТАВР» – Николаем Баграевым, в начале 2000-х, будучи нардепами, оба состояли в Комитете Верховной рады по вопросам свободы слова.

Сергей Костинский отметил, что голосует за компанию «ТАВР», поскольку она имеет преимущество в финансово-экономической и технической базе. Какие документы убедили Костинского в этом, не сообщалось. Ульяна Фещук объяснила, что также будет голосовать за «ТАВР» – как за тех, кто имеет опыт работы с радио: «Я очень извиняюсь, за то, что скажу, – презентация была построена на вашей личности (обращается к Когану. – Ред.). Желаю успехов».

Валентин Коваль сообщил: «Это первый конкурс, в котором у меня разрывается сердце, поскольку прекрасно знаю, как умеют делать форматные станции коллеги с «ТАВРА». И прекрасно знаю, какой опыт у Алексея, сколько он вложил в то, что он делает», – сказал он, после чего отдал свой голос только «ТАВР». Как известно, до прихода в Нацсовет Коваль был гендиректором М1 и М2, которые, как и «ТАВР медиа», имеют одних владельцев.

Ольга Герасимьюк сообщила, что будет голосовать за Алексея Когана, поскольку он «тяжеловес» в джазовой сфере. Олег Черныш отметил, что изначально имел предвзятое отношение к конкурсу джазово-классической музыки, но в ходе конкурса изменил свое мнение: «Я всегда был против форматных конкурсов, потому что это не всегда прозрачный путь для проведения конкурса. Можно выписать под конкретного участника конкретные конкурсные условия. Об этом говорилось в некоторых СМИ, когда в Нацсовете только возникла идея проведения конкурса на джаз и классику. После того, как я послушал первые две презентации мое мнение поменялось – я считаю, что такой формат нужен, поэтому поддерживают двух участников».

В итоге за «Ч К» не голосовала только Ольга Герасимьюк, «Радио “Класика і джаз”» набрало четыре голоса (Герасимьюк, Артеменко, Ильяшенко и Черныш), «Стильное радио» – ни одного голоса поддержки (Артеменко и Фещук показательно голосовали против).

«Прямой ФМ»: корупционная афера

Радиостанции «Прямой ФМ» (ООО «ТК “Прямой”») досталась частота 88,4 МГц (мощность 1кВт). Официально она принадлежит экс-регионалу, а ныне руководителю киевского отделения партии «Наш край» Владимиру Макеенко. Вещателя связывают с нардепом от БПП и бизнес-партнером президента Игорем Кононенко. В октябре 2018-го на региональном радиоконкурсе вещатель получил первые 6 ФМ-частот: Белая Церковь (98,8) и Переяслав-Хмельницкий (107,7) Киевской области; Павлоград (91,1) и Марганец (91,5) Днепропетровской области; Мелитополь Запорожской области (102,2) и Лубны Полтавской области (104). Летом 2018 года Нацсовет заказывал под нужды радиостанции 61 ФМ-частоту по всей Украине.

Репортажное радио «Прямой ФМ», судя по новой презентации, несколько отойдет от заявленного ранее формата, и станет более информационным – планируются разговорные программы, новости каждые 15 минут, аналитические и тематические рубрики, интерактив со слушателями. Информационно-аналитические программы в будни будет совмещены с детскими программами в выходные, планируются радиоверсии программ телеканала «Прямой».

Ольга Герасимьюк поинтересовалась у руководителя радиостанции Александра Близнюка, почему «Прямой» так и не запустил региональные каналы в Харькове и Одессе, для которых получил цифровые лицензии на конкурсах в декабре 2017 и январе 2018 года. Близнюк ответил, что не имеет отношения к телевидению (хотя Близнюк ведет новости на «Прямом»), у указанных региональных каналов отдельные юридические лица. Также Герасимьюк усомнилась в заявленном «нейтральном контенте» радиостанциии: «То, что я вижу на “Прямом” канале, - это очень далеко от стандартов журналистики, от нейтрального контента. Мы фиксируем на рабочей группе по выборам вашу предвзятость, субъективность». Близнюк обещал «воплощать стандарты журналистики на радиостанции». В конце всего обсуждения Герасимьюк сообщила следующее: «Для меня опыт «Прямого» – это опыт нарушения всех стандартов журналистики. Я бы не хотела распространять такой опыт на Киев. Нужно сначала вернуться к кодексу журналистики, стандартов, выработать это с журналистами. Потому что то, что мы видим, – это стыд», – акцентировала чиновница.

За вещателя вступился Юрий Артеменко – стандарты на выборах были нарушены также каналами «1+1», «Интер», «Украина» и каналом «24». Вместе с тем, добавил он, радиостанция должна запуститься именно к парламентским выборам: «У вас выхода нет – вам надо запуститься к парламентским выборам». На это представитель ответил, что привязывает запуск не к выборам, а к техническим возможностям, и это произойдет быстрее. Вещатель планирует развивать вещание по всей Украине – у радиостанции уже есть контракты с 40 журналистами в регионах, у вещателя будет по 5–7 включений в час.

Олег Черныш усомнился в финансовых возможностях запуска радиостанции, отметив незапуск телеканалов в Одессе и Харькове. Директор по развитию сети вещания Александр Гальвас, как и Близнюк, отметил, что ему не известны причины незапуска: «На сегодняшний день канал («Прямой», на его юрдицо записана и радиостанция. - Ред.) не сталкивался с проблемами финансирования. «Одеса 1» и «Харків 1» – это другие юридические лица, не телеканал «Прямой»». Он заверил, что радиостанция таки запустится – на все частоты есть «предварительные контракты с поставщиками для монтирования оборудования». Развить тему не дает Юрий Артеменко. Хотя Нацсовет через год после выдачи лицензии должен был проверить региональные телеканалы на предмет запуска вещания. Его отсутствие позволяет регулятору аннулировать лицензии каналам автоматически.

Олег Черныш назвал конкурс коррупционной аферой: «Этот конкурс был организован под конкретную радиостанцию, поэтому мы не увидели других участников, потому что все понимают, под кого этот конкурс был предназначен. Этот конкурс попахивает коррупцией, поэтому я не буду принимать участия в таких коррупционных аферах и буду голосовать против. Я против любых форматных конкурсов, кроме как для форматов «Армии ФМ», хотя это и не прописано в законе, и НОТУ», – отметил он, добавив, что перед запуском форматных конкурсов нужно проводить аналитику.

Глава Нацсовета выразил несогласие: «Коррупцией как раз таки попахивает, когда объявляется конкурс под общественного вещателя. Мы, когда прописываем формат, говорим «для Общественного» или «Армии ФМ». Мы указываем формат военно-патриотического – может подаваться и «Армия ФМ», и «Тризуб ФМ». Точно так же мы прописали форматный по джазу – подалось три компании. По информационному – пошел только «Прямой». Я никого не бил по рукам, чтобы они не подавались на конкурс. «Вести» могли бы податься на информационный конкурс, потому что у них есть опыт. Форматные конкурсы – это норма, право, обязательства Нацсовета, поэтому мы раздаем лицензии не налево или направо, а для того, чтобы строить медиакарту Украины – должны быть информационная, джазовая радиостанции», – отметил Юрий Артеменко.

Сергей Костинский посоветовал Чернышу обратится в правоохранительные органы: «Я очень не люблю, когда вы, Олег Николаевич, делаете определенные заявления, за которыми ничего не стоит. Но вы это делаете, и делаете под камеры. Мне не нравится, когда вы используете слова «коррупционная составляющая». Вы обращайтесь в соответствующие органы, и пусть они расследуют», – добавил он.

Валентин Коваль отметил, что на конкурс могли пойти бывшие команды «Радио Вести» и «Радио Эра», но этого не сделали. «Громадське радіо», которое ранее регулярно подавалось на частоты в крупных городах, но получало только неликвидные частоты, проигрывая коммерческим вещателям, не упоминалось. Хотя у радиостанции нет частоты в ФМ-диапазоне Киева.

В итоге, «Прямой ФМ» собрал 5 голосов – против радиостанции проголосовали Ольга Герасимьюк и Олег Черныш.

Общественные радиостанции: не осталось другого выбора

Радиостанцию «Промінь» представлял Максим Яковенко, исполнительный продюсер радио.

«Промінь» вещает с 1965 года, радиостанция транслирует исключительно украиноязычную современную музыку. В этом году радиостанция планирует начать вещание в Днепре, Кривом Роге, Чаплинке и Жашкове. Полтора года назад радиостанция изменила формат – стала молодежным радио, но пока обновить аудиторию не удалось. Если раньше ядром аудитории были на 80% люди в возрасте 65+, то сегодня – это люди 50+. В планах омолодить радиостанцию ​​к 25+. «Промінь» – единственная радиостанция, которая имеет спортивную редакцию в количестве 6 человек – это спортсмены, они производят 7 часов собственного спортивного контента в неделю: трансляции матчей, спортивные новости, программу «Футболомания».

Продюсерка «Культуры» Ирина Славинская представила линейки программ радиостанции.

Радиостанция транслирует лучшие мировые оперы в программе «Оперный абонемент»; в эфире много инструментальных концертов, в том числе из Дома звукозаписи (принадлежит НОТУ); ряд литературных программ, в частности, где произведения читают украинские писатели и поэты; радиоверсии театральных спектаклей, радиопьесы созданные собственными силами, радиодетектив по выходным; ряд авторских программ, детская «Вечерняя колыбельная».

Валентин Коваль отметил, что формата эстрадной музыки, сегодня не хватает и потому, по его мнению, радио «Промінь» нужно было оставаться в старом формате и продолжать привлекать старшую аудиторию. «Исходя из музыки, которую я услышал в ваших джинглах, вы пошли в нишу, где сегодня работают довольно талантливые программщики – «Просто радио», «Джем ФМ», «Країна ФМ», параллельно вы забываете об аудитории 65+. Хотя вы последние, кто оставляет ее без музыки. Формата, в котором звучит украинская эстрада, не осталось. Коммерческий вещатель, который получает деньги от рекламы, не потянет ретромузыку – там нет рекламодателей, которым нужна эта аудитория. Вы финансируетесь не за счет рекламы, и вам сам бог велел как-то поддерживать людей, которые остались в одиночестве», –считает чиновник.

Юрий Артеменко акцентировал на том, что радиовещатели развиваются динамичнее телевизионных вещателей «Общественного» – так ему рассказали знакомые. Ульяна Фещук считает, что НОТУ с получением ФМ-частот должна отказаться от цифрового вещания в Киеве – вещание на двух диапазонах в одном городе запрещено законодательством. Почему данный вопрос Фещук не поднимала, когда речь шла о «Прямой ФМ», который, как и «Промінь» с «Культурой», имеет цифровую лицензию в Киеве, неизвестно. В регуляторе пообещали дополнительно исследовать вопрос «параллельного» вещание в «цифре» и в ФМ.

По «Культуре» Валентин Коваль посоветовал представителям НОТУ профинансировать рекламную кампанию на бордах в Киеве о программах, которые транслирует радиостанция.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий ответил, что ведет переговоры с донорами по финансированию промокампании.

Олег Черныш посоветовал представителям НОТУ быть более активными в вопросах радиоконкурсов на ФМ-частоты: «Если вы будете занимать такую ​​пассивную позицию во взаимодействии с Нацсоветом, то вы останетесь в тех 23 населенных пунктах, в которых вы сейчас работаете. В соответствии с законом об Общественном вещании, вы имеете право на три ФМ-сети. Всякие кулуарные договоренности, мол, вы не идите там, где подается «Країна ФМ», а мы вам дадим другие частоты, если такие договоренности были, должны прекратиться», – отметил чиновник.

Кроме того, Олег Черныш сообщил, что в четверг, 11 апреля, сделает четвертую попытку вынести свободные частоты из резерва Нацсовета на конкурс для общественных вещателей: «Я вынесу три вопроса по развитию трех сетей общественного вещания: для УР-1 – частоту в Ивано-Франковске, 15 областных центров и Мариуполь для радио «Промінь» и 7 областных центров для радио «Культура». Я прошу занять активную позицию и общаться со всеми членами Нацсовета. Если конкурс объявит кто-то из моих коллег, например, Сергей Костинский, я только поддержу его инициативу, так как считаю, что такая государственная позиция Нацсовета перед вторым туром выборов очень нужна нашему президенту», – резюмировал чиновник.

Президентская четверка, которая три предыдущих раза провалила голосование по надуманным причинам, никак не прокомментировала желание чиновника. Поскольку перед парламентскими выборами без общенациональной ФМ-сети остается пропрезидентское радио «Прямой ФМ», общественным радиостанциям, снова придется ждать лучших времен.

Учитывая то, что пропрезидентский телехолдинг до сих пор не запустил региональные каналы в Харькове и Одессе, будущее радиостанции и всего условного холдинга напрямую зависит исключительно от того, станет ли президентом во второй раз Петр Порошенко.

Фото: Анна Федорук