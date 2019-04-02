📻 Президентская четверка Нацсовета снова отказалась объявлять конкурс для «Променя»

Президентская четверка Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания отказалась внести вопрос вынесения 14 частот ФМ-диапазона на конкурс под общественное радио «Промінь» в повестку дня заседания 28 марта. Это предложение было вынесено внепланово с голоса в начале заседания членом Нацсовета Олегом Чернышом, назначенным по парламентской квоте. Предложение чиновника поддержала только первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк (4 – против, Александр Ильяшенко –воздержался).

Как сообщала «Телекритика», Олег Черныш 21 апреля объявлял бойкот заседанию из-за того, что 14 марта президентская четверка регулятора второй раз не поддержала его предложение объявить данный конкурс. На конкурс чиновник планировал вынести 14 ФМ-частот только в областных центрах, среди которых была указана, в частности, харьковская частота 100,5 МГц, на которой раньше вещало «Радио Вести» (два года не используется). Конкурсные условия аналогичны условиям конкурса на киевскую частоту 97,2 МГц, объявленного в декабре 2018 под общественное радио «Промінь»: не менее 50% – информационные, образовательные и развлекательные передачи; 100% ведения передач на украинском языке и отсутствие ретрансляции других вещателей.

Из 14 городов, которые я предлагаю выставить на конкурс, общественный вещатель работает в УКВ-диапазоне 9 городов. На содержание этих частот идут те же деньги, но значительно меньше слушателей может услышать их программы.

«Предлагаю выставить 14 частот в ФМ-диапазоне в областных центрах. Это форматный конкурс, – рассказал Олег Черныш. – В этом конкурсе, в частности, может принять участие «УР-2: Радио “Промінь”». Некоторые частоты, в частности 100,5 МГц в Харькове, – это пограничная область, где хорошо слышно радио из Белгорода. Эту частоту уже давно нужно было выносить на конкурс. Вашим основным аргументом (обращается к президентской четверке. – Ред.) было недофинансирование общественного вещателя. По этому поводу замечу: из 14 городов, которые я предлагаю выставить на конкурс, общественный вещатель работает в УКВ-диапазоне 9 этих городов. На содержание этих частот идут те же деньги, но значительно меньше слушателей может услышать их программы. В СМИ сейчас вокруг этого вопроса возник негативный резонанс, в частности, потому что я этому поспособствовал – Нацсовет не выполняет обязанностей по обеспечению общественного вещателя частотами. Поэтому было бы хорошо как раз президентской четверке перед выборами президента 31 марта поддержать это решение об объявлении конкурса».

По мнению Сергея Костинского, курирующего вопросы конкурсов в Нацсовете, Олег Черныш спекулирует на этой теме. «В прошлый раз вы использовали тему Общественного для того, чтобы сорвать заседание, а сейчас вы используете тему Общественного для того, чтобы присутствовать на заседании, так как очевиден вопрос, почему вы присутствуете, если нет вопроса конкурса на заседании. Это спекуляции на тему Общественного. Больше всего частот за всю каденцию мы выдали Общественному вещанию – оно на первом месте. Мы сейчас готовим отчет по развитию радиовещания – там будет стратегия. Вы увидите в цифрах, Общественное получило от нас наибольшее количество ФМ-частот. 4 апреля у нас конкурс на 4 ФМ-частоты в Киеве, в котором имеет право участвовать Общественное вещание, и после этого мы уже начнем строить стратегию, как мы будем объявлять следующие конкурсы на частоты, которые являются последними. Мы сейчас проанализировали ответы УГЦР (Украинский госцентр радиочастот. – Ред.) и там по большому количеству областных центров уже нет частотного ресурса. Поэтому мы должны очень осторожно, взвешенно подойти к последним конкурсам на областные центры. Не надо спекулировать, политизировать эту тему», – отметил Сергей Костинский.

Мы должны заботиться об Общественном не тем, что мы выдали много частот, а тем, как мы выполнили закон, а выполнили мы его частично. Об этом идет речь. Никакая тут не манипуляция. Если конкурс просят объявить с сентября, почему мы так пристально присматриваемся?

Олег Черныш в ответ припомнил Сергею Костинскому, что тот обещал вынести свободные частоты на конкурс для общественных вещателей еще в сентябре прошлого года, но этого так и не произошло. Это произошло с первой попыткой Олега Черныша вынести на конкурс свободные частоты в ФМ-диапазоне для Общественного радио, но члены президентской четверки Нацсовета это предложение тогда не поддержали. «По закону мы должны построить 3 ФМ-сети общественного вещания. Если конкурс будет объявлен сейчас, мы сможем подвести результаты за 3 месяца – в июле, когда у нас заканчивается каденция. Для 9 частот затраты НОТУ будут такие же, как и сейчас. Для 5 частот компании предоставляется год для запуска вещания – в 2020-м будет новый бюджет у НОТУ. Надеемся, тогда Общественный вещатель будет дофинансирован. За лицензионный сбор НОТУ, как вы знаете, не платит», – настаивал чиновник.

Ольга Герасимьюк поддержала коллегу. «Это никакая не манипуляция на тему Общественного – чем раньше мы примем решение о конкурсе, тем раньше мы сможем провести этот конкурс и распределить эти частоты при нашей каденции, заботясь о реформе общественного вещания. Мы должны заботиться об Общественном не тем, что мы выдали много частот, а тем, как мы выполнили закон, а выполнили мы его частично. Об этом идет речь. Никакая тут не манипуляция. Если конкурс просят объявить с сентября, то почему мы так пристально присматриваемся? Если мы его объявим в апреле, то подведем через три месяца – когда будет уже другая каденция. Слова Юрия Анатольевича, мол, какая будет судьба общественного вещателя зависит от того, каким будет новый руководитель, сказаны на предыдущих заседаниях, я так думаю, сгоряча. При чем тут судьба Общественного к руководителю? В нашей стране она может быть только успешной и мы о ней должны позаботиться – это основная из реформ, которой мы должны не дать погибнуть. Поэтому, пожалуйста, коллеги, давайте об этом думать и не прикрываться тем, что мы много сделали», – сообщила первый заместитель председателя.

НОТУ из-за отсутствия финансирования или неправильного распределения денег не доставляет сигнал на оккупированные Россией территории. Не хочу осуждать правление НОТУ, но, может, выход в том, чтобы где-то сэкономить и перекинуть деньги на частоту, которая вещала бы на Россию. Давайте раздавать частоты не по приколу! Может, новый состав придет и раздаст лучше.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко объяснил, почему он против конкурсов для общественных радиостанций: «Я голосую против, потому что проекта решения нет. Возможно, предыдущий (проект решений) изменился – я не знаю. Это чистая манипуляция, потому что развитие сетей вещания по закону идет. Мы договорились, что вернемся к этому вопросу после 4 апреля, когда увидим победителей киевского конкурса. Я вижу, что Сергей делает – как он развивает сети. Если бы каждый из нас так занимался своим направлением – было бы здорово. Когда обвиняешь другого, присмотрись к своему – что вы сделали для развития, регуляции спутникового, кабельного телевидения, за которое вы, кстати, отвечаете (обращается к Чернышу. – Ред.). Конкурс просишь не ты, Олег, а наблюдательный совет, Чернотицкий. Он вместе с технарями, нашим Сергеем, размышляют... Проблема действительно тяжелая, я бы понял вас, если бы вы руководили НОТУ. Когда вы не управляете, а со стороны говорите... Это надо жить внутри. Вы же не говорите, что из-за отсутствия финансирования отключены вышки. НОТУ из-за отсутствия финансирования или неправильного распределения денег не доставляет сигнал на оккупированные Россией территории, что само по себе факт. Не хочу осуждать правление НОТУ, но может выход в том, чтобы где-то сэкономить и перекинуть деньги на частоту, которая бы вещала на Россию. Давайте раздавать частоты не по приколу! Может, новый состав придет и раздаст лучше».

Напомним, на предыдущих радиоконкурсах Нацсовета НОТУ доставались только неликвидные частоты – Общественное вещание игнорировало областные центры. В частности, в октябре 2018-го НОТУ не представила ни одной заявки на ФМ-частоты во Львове, Кропивницком, Белой Церкви и только одну заявку на три ФМ-частоты в Кривом Роге. Между президентской четверкой Нацсовета и руководством НОТУ была договоренность о том, что последняя не будет подаваться на коммерчески привлекательные частоты, выставленные на конкурс, уступая место коммерческим вещателям. Впервые о договоренностях чиновников и «общественников» стало известно весной 2017-го. На конкурсе в марте 2017-го радиостанция «Країна ФМ» получила 15 из 16 выставленных на конкурс частот, включая пять областных центров: Кропивницкий, Николаев, Полтава, Сумы и Хмельницкий (еще 10 – в регионах). Тогда «Проминь» не подавался на конкурс, хотя изначально запрашивал у Нацсовета их просчет.

В резерве Нацсовета находится около 40 частот после аннулирования лицензий вещателей «Радиогруппы УМХ» из-за их непрозрачной собственности. В подвешенном состоянии находятся также частоты вещателя УМХ «Радио Пятница» (ДП «Новий обрій»), сеть которого насчитывает 55 крупнейших городов Украины (официальный владелец – юрист Максим Варламов). 7-летний срок действия лицензии «Радио Пятница» истек 16 июня, но Нацсовет до сих пор не рассмотрел вопрос ее продления, а потому по закону лицензия остается действительной.

Фото: Анна Федорук