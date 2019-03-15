Президентская четверка Нацсовета показательно провалила конкурс для радио «Промінь»

На конкурс были представлены частоты из резерва Нацсовета – те, которым не продлили лицензии на вещание («Радиогруппы УМХ» и «Радио Вести»), и новые, просчитанные Украинским госцентром радиочастот. Среди них указаны следующие областные центры: Львов (1 кВт), Кропивницкий (1 кВт), Полтава (1 кВт), Ровно (1 кВт), Тернополь (1 кВт), Винница (1 кВт), Житомир (1 кВт), Запорожье (1 кВт), Харьков (1 кВт), Хмельницкий (1 кВт), Черкассы (1 кВт), Николаев (0,5 кВт), Херсон (0,5 кВт), Чернигов (250 Вт). Харьковская частота 100,5 МГц – это частота, на которой раньше вещало «Радио Вести», она два года не используется.

В конкурсных условиях Олег Черныш прописал аналогичные условиям конкурса на киевскую частоту 97,2 МГц, объявленного в декабре 2018 года под общественное радио «Промінь»: не менее 50% – информационные, образовательные и развлекательные передачи; 100% ведения передач на украинском языке и отсутствие ретрансляции других вещателей.

Учитывая, что срок каденции моей, Юрия Артеменко, Александра Ильяшенко и Ольги Герасимюк заканчивается 9 июля, у нас есть последний шанс успеть построить три сети Общественного радио и выполнить то, что возложено на Нацсовет законом – создать три сети для Общественного вещания

Олег Черныш напомнил, что это его вторая попытка вынести частоты на конкурс для Общественного радио. Первая была в сентябре 2018 года, но члены Нацсовета ее не поддержали, отметив необходимость доработать конкурсные требования и отдать часть частот для развития «Армии ФМ». Тогда же Сергей Костинский заверил, что вынесет свободные частоты для Общественного до конца сентября, что не сделано до сих пор. Об этом напомнил Олег Черныш: «Я считаю нашим бездействием то, что мы задерживаем частоты в резерве Нацсовета и не выносим на конкурс. Об этом пишут, тегают в Facebook, вспоминая, в частности, частоту в Харькове, на которой нет вещания уже два года. Учитывая, что срок каденции моей, Юрия Артеменко, Александра Ильяшенко и Ольги Герасимюк заканчивается 9 июля, у нас есть последний шанс успеть построить три сети Общественного радио и выполнить то, что возложено на Нацсовет законом, – создать три сети для Общественного вещания».

Сергей Костинский сообщил, что у него были недавно переговоры с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины по запуску аналогового телевизионного вещания в Чонгаре для вещания на Крым, и Общественное «взяло паузу», ссылаясь на недостаток средств. «Мы должны учитывать возможности Общественного вещания. У нас действительно просчитано большое количество частот, мы ждем просчета еще определенного количества частот, и это будут последние частоты – больше их не будет. Поэтому мы должны внимательно подойти к формулированию конкурсов, потому что те, кто получат эти частоты, будут последними лицензиатами. Работой следующего состава Нацсовета будет, я считаю, развитие цифровых сетей. Сегодня мы должны уделить внимание развитию именно нишевого вещания. В частности военно-патриотического, информационно-публицистического, культурно-образовательного, нишевого музыкального», – отметил Костинский.

Первый заместитель председателя Ольга Герасимюк поддержала Олега Черныша, указав на необходимость завершить этим составом развитие трех сетей общественного вещания, как того требует закон. Александр Ильяшенко отметил необходимость создания стратегии вынесения на конкурс резервных ФМ-частот с учетом прежде всего потребностей государственных радиостанций. Валентин Коваль указал на определенную несправедливость в проведении конкурса под конкретную радиостанцию ​​в отношении коммерческих вещателей и назвал вынесение на конкурс киловаттных передатчиков «встряской для рынка» (хотя на них вещали радиостанции «Радиогруппы УМХ»).

Я надеюсь, что следующий состав Нацсовета будет так же заботиться об общественном вещателе, как это начали делать мы

Заместитель председателя Ульяна Фещук пожаловалась на законодателя, обязывающего обеспечить ФМ-покрытием общественные радиостанции. «Нужно дождаться результатов конкурса в апреле, чтобы понять, что достраивать. Я надеюсь, что следующий состав Нацсовета будет так же заботиться об общественном вещателе, как это начали делать мы. Законодатель почти всегда на нашей стороне, и мы приветствуем законодательные инициативы, но три ФМ-сети для Общественного – это было немного преждевременное решение, откровенно говоря. Теперь нам остается "обнять и плакать"», – добавила Фещук.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко поддержал ее тезис о том, что три сети для Общественного – много, учитывая недостаточное финансирование НОТУ. «Я не считаю, что, когда состав Нацсовета уходит, он должен подчистить все частоты под ноль. Возможно, следующий состав будет лучше. УР-1, УР-2, УР-3 – это слишком много, но принят такой закон, и мы должны его выполнять. Но не сказано, что при этом составе Нацсовета и при этом финансировании НОТУ. Конкурс, который вы предлагаете, – не такой уж и форматный, он не актуален, предлагаю провести анализ, потому что есть Общественное, местные и «Армия ФМ». Возможно, другой состав Национального совета разберется. Давайте посмотрим на результаты конкурса по Киеву. НОТУ сейчас в сложном положении, неизвестно, выживет ли вещатель, какой будет судьба руководителя», – резюмировал Артеменко. Олег Черныш акцентировал, что условия этого конкурса аналогичны киевскому.

За объявление конкурса проголосовали только Олег Черныш и Ольга Герасимюк, Александр Иляшенко воздержался, президентская четверка проголосовала против.

Напомним, 6 декабря 2018 года Нацсовет объявил четыре форматных конкурса на частоты в Киеве: информационно-социально-политическое радио (под пропрезидентское «Прямой ФМ»), джазово-классическое (под новую радиостанцию ​​«ТАВР медиа»), информационно-просветительско-развлекательное (принял участие «Промінь») и культурно-просветительское (приняло участие радио «Культура»).

Фото: Анна Федорук