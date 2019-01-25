👁 📻 Как Нацсовет провел сомнительный радиоконкурс по частоте в Кривом Роге

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 24 января подвел итоги конкурса радиовещателей на частоту 102,3 МГц в Кривом Роге Днепропетровской области (мощность 200 Вт). За победителя конкурса – «Радио Кривбас» – проголосовало пятеро членов ведомства. Против голосовал член Нацсовата Олег Черныш (Ольга Герасимьюк отсутствовала из-за отпуска). Победителя и фаворита конкурса представляли одесские медиаменеджеры.

Напомним, данная частота в Кривом Роге была выставлена на конкурс во второй раз. 11 октября 2018 года Нацсовет подводил итоги конкурса местного радиовещания, в частности по Кривому Рогу, где были выставлены три частоты (104,3 МГц, 98,7 МГц и 102,3 МГц). Первые две отошли «Радио Рокс» из «ТАВР медиа» и общественному радио «Промінь». Определить победителя по третьей частоте (102,3) члены регулятора тогда не смогли, несмотря на наличие 4 конкурсантов. Представители одного из радиовещателей, созданной под конкурс местной радиостанции Kava FM (ООО «Радіо Світ»), тогда не явились.

По информации «Телекритики», договорившись заранее о получении частоты, в радиостанции не посчитали нужным прийти на конкурс. Через неделю после конкурса, 18 октября, Нацсовет принял решение об объявлении нового конкурса радиовещателей, выставив на него частоту 102,3 МГц. В конкурсном условии было прописано наличие в программной концепции не менее 15% общего объема собственного вещания информационных передач местной тематики. Также разрешается ретрансляция радиостанций Национальной общественной телерадиокомпании Украины («Українське радіо», «Промінь» и «Культура») и Центральной телерадиостудии Министерства обороны («Армия FM»).

Как писала «Телекритика», заявки на конкурс подали 5 радиостанций: кроме «Радио Кривбас» (ООО «Радіо Кривбас») и Kava FM (ООО «Радіо Світ») на конкурс подались «Прямий ФМ» (ООО «ТК «Прямий»), «Информатор ФМ» (ООО «Радіо Мікс») и «Рудана» (КП «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворожского городского совета).

«Фаворит» и «запасной вариант»

Радиостанции Kava FM и «Радио Кривбас», по информации «Телекритики», связаны с нардепом от БПП, экс-журналистом ТВі Константином Усовым. Нардеп запускает эти радиостанции в интересах одесского застройщика Владимира Галантерника, который имеет влияние на местный кабельный канал «Первый городской», а также ряд местных каналов в Одессе. Нардеп проигнорировал звонки «Телекритики» и запрос в Facebook-мессенджере. Его помощница в общении с «Телекритикой» отрицала связь нардепа с радиостанциями.

Директором и владельцем юрлица радиовещателя Kava FM – компании «Радіо Світ» – в госреестре значится Андрей Якубенко, а юрлица «Радио Кривбас» – его родной брат Сергей. Обе компании были созданы под предыдущий конкурс: у них одна дата регистрации – 9 августа, один адрес – улица Лесная, 40/60 в Кривом Роге, а также одинаковый уставной фонд – 300 тысяч гривен. Андрей и Сергей Якубенко, согласно госреестру, прописаны по одному адресу, который полностью совпадает с адресом регистрации юрлиц вещателей. По словам источника «Телекритики», братья Якубенко представляют интересы Константина Усова. Компания «Радіо Кривбас» была участником предыдущего конкурса, она подавалась на частоту 104,3, которая отошла «ТАВР медиа».

На конкурсе структура собственности радиостанций интересовала только Олега Черныша. Представитель «Радио Кривбас» в ответ указал на то, что собственники радиостанций являются братьями – они местные бизнесмены, не уточнив, какой именно ведут бизнес. Также Олега Черныша интересовало влияние Усова на радиостанции – представитель заверил, что он знает, кто это, но ему ничего об этом неизвестно. Представитель вещателя, а также представители Kava FM отклонились от ответа на вопрос Черныша, почему радиостанции, подав документы на предыдущий конкурс, проигнорировали его: «Я впервые видел такое, что мы делали перерыв на предыдущем конкурсе, для того чтобы выяснить, где ваши представители, почему они не явились и потом через неделю выносили один город на конкурс», – резюмировал Черныш.

Обе радиостанции презентовали одесские медиаменеджеры. «Радио Кривбасс» представлял главный редактор вещателя Григорий Блайда, который был гендиректором одесского телеканала «Третий цифровой» (был также ведущим одесского телеканала «Репортер»), редактор новостей Валерий Болган и редактор авторских программ Виталий Хемий. Радиостанацию Kava FM представляли Александр Филиппов (был гендиректором одесского телеканала «Академия», но в Нацсовете он представился как музыкальный продюсер, «действующий музыкант», который создает музыку, записывая ее за рубежом, в частности, в Лондоне), редактор музыкальных программ Юлия Преснякова и редактор новостного блока Роман Кляйн (был назван Филипповым «молодым и способным парнем»). Менеджмент «Радио Кривбасс» представлял концепцию радиостанции ​​на (!!!) ватманах. Представители Kava FM впечатляли мерчем – они были одеты в свитшоты с логотипом Kava FM, во время презентации раздавали печатную цветную презентация на 30 слайдов (формата А4), работники аппарата получили плитки шоколада, а также магнитики с логотипом радиостанции.

Григорий Блайда отметил, что в Кривом Роге из 15 вещателей только одна локальная радиостанция «Город ФМ». «Радио Кривбасс» хочет создать ей конкуренцию, это разговорно-информационная радиостанция, планируется 9 часов в день собственных информационных программ, 11 часов – музыки, 2 часа ретрансляции «Армии ФМ». Новости будут в начале каждого часа; будет освещаться 7–10 информационных поводов из городских событий. У радиостанции будут программы о криминале (представители посчитали нужным акцентировать на том, что Кривой Рог – криминальный город), программа о Донбассе, спортивный, экологический и детский проект. «Радио Кривбасс» планирует вести онлайн-вещания на собственном сайте, запустит мобильное приложение, а также хочет вещать через «рации, которыми пользуются таксисты».

По концепции Kava FM – это социально-музыкальное радио, радиостанция хочет составить конкуренцию «Шансону» (лидер в городе по данным радиоисследования), в эфире будут музыкальные, информационные, просветительские, образовательные программы (лекции, обучение украинскому языку), передачи о культуре и трансляция радиоспектаклей.

Другие конкурсанты

Днепровская радиостанция «Информатор ФМ» (ООО «Радіо Мікс») принадлежит Сергею Шишкину, совладельцу провайдера «Фрегат» и входит в один холдинг с одноименной сетью местных городских сайтов. На прошлом конкурсе, в октябре, радиостанции досталась частота в Никополе (99,5), также вещатель подавался на частоты в Кривом Роге и Днепре. Вещание было запущено вместо «Радио Микс» в Днепре в прошлом году (после его покупки). Радиостанция в Кривом Роге планировала делать местные новости, «программы с привлечением таксистов». Руководитель «Информатор ФМ» Дмитрий Старцев акцентировал на том, что радиостанция не зависит от политиков.

Новосозданная радиостанция «Прямой ФМ» (ООО «ТК «Прямий»), которую связывают с нардепом от БПП и бизнес-партнером президента Игорем Кононенко (официальный владелец – экс-регионал Владимир Макеенко), получила с первого раза на конкурсе в октябре 2018-го сразу 6 частот: Белая Церковь (98,8) и Переяслав-Хмельницкий (107,7) Киевской области; Павлоград (91,1) и Марганец (91,5) Днепропетровской области; Мелитополь Запорожской области (102,2) и Лубны Полтавской области (104). Также у радиостанции «Прямой ФМ» есть лицензия на цифровое вещание DAB+ в Киеве, полученная летом 2018-го. Согласно концепции радиостанция информационная, репортерская – планируются стримы с мест событий. В изначальной концепции не планировались информационные передачи местной тематики, но руководитель радиостанции – ведущий новостей «Прямого» Александр Близнюк заверил, что в новой концепции они будут. «Мы подготовили контракты с более чем 40 журналистами из разных регионов, которые будут создавать выездные студии, – фактически это корпункты. В нашей концепции предусмотрены целые блоки региональных новостей, хотим освещать местные проблемы, взаимодействие с властью, местными СМИ». На вопрос Олега Черныша о дате старта вещания Близнюк ответил, что радиостанция запустится в течение двух месяцев, сейчас он ожидает поставку дорогостоящего оборудования из-за рубежа.

Местный коммунальный вещатель «Рудана» (КП «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворожского горсовета) кроме местного телеканала хотел ФМ-частоту для одноименной радиостанции (мэр Кривого Рога Юрий Вилкул – отец нардепа от «Оппоблока» Александра Вилкула). На прошлом конкурсе (в октябре 2018-го) вещатель претендовал на частоту 98,7 МГц, но она отошла общественному «Променю». До 2015 года вещатель осуществлял проводное вещание. Главред «Руданы» Ирина Зинченко отметила, что радиостанция хочет полностью перейти с проводного радио в ФМ-диапазон – из сети 15 радиоточек осталось только три, на которых ведется вещание. По формату вещатель – информационно-аналитический, но также обещала создавать детские, культурологические передачи. На «Рудане» работает 110 сотрудников, из них 15 – на радио. Представитель уверяла, что местная власть «не давит» на ТРК, вещатель освещает деятельность городского совета, как своего основателя. Заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук «ожидала визуальной презентации», учитывая наличие в «холдинге» телеканала.

«Город не может висеть»

Едва ли не впервые члены президентской части перед голосованием решили объясниться. Сергей Костинский сказал, что будет голосовать за местные радиостанции, ему также нравится, что Kava FM и «Радио Кривбасс» планируют ретрансляцию «Армии ФМ» (первая обещала ретранслировать ее час в сутки). Ульяна Фещук и Юрий Артменко сообщили, что будут голосовать против «Руданы». Глава Нацсовета также добавил, что ему нравится концепция репортерского радио у «Прямого ФМ». Олег Черныш сообщил, что будет поддерживать «Информатор ФМ». Он обратил внимание на то, что Kava FM и «Радио Кривбасс» были созданы под проведение этого конкурса и зарегистрированы в один день: «Я понимаю, что результаты конкурса уже известны», – добавил он. Валентин Коваль и Александр Ильяшенко предпочли не высказываться.

В так называемом «рейтинговом голосовании» «Прямой ФМ» набрал 1 голос, «Рудана» – 2, «Информатор ФМ» – 3, Kava FM – 3, «Радио Кривбасс» – 4 (кроме Черныша, который голосовал против, показательно воздержалась Ульяна Фещук). После этого Юрий Артеменко поставил на повторное голосование радиостанцию, которая набрала больше всего голосов – «Радио Кривбасс», после чего Фещук добавила свой голос. Олег Черныш резюмировал – нарушена процедура: «Произошло голосования, и ни один из претендентов не набрал 5 голосов. В данном случае конкурс является несостоявшимся, никакое рейтинговое голосование в законе не прописано». Юрий Артеменко ему возразил – рейтинговые голосования имеют силу, особенно когда большое количество конкурсантов. Хотя ранее на повторные голосования выносились только те радиостанции, которые набирали больше пяти голосов (результативными считаются голосования с наличием пяти из семи голосов).

Представители аппарата требовали от главного юриста Нацсовета Анны Литвищенко сделать замечание членам Нацсовета за нарушение процедуры, но она этого не сделала. «Телекритика» готова предоставить Ульяне Фещук, которая курирует все юридические вопросы в Нацсовете, площадку для объяснения своего юридического видения процедурных нюансов и причин, почему чиновница изначально воздержалась в рейтинговом голосовании по победителю.

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