🔥 Президентская часть Нацсовета проведет радиоконкурс в Кривом Роге под Владимира Галантерника

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на ближайшем заседании, в четверг, 24 января, готовится подвести итоги конкурса на частоту 102,3 МГц в Кривом Роге Днепропетровской области (мощность 200 Вт). Об этом свидетельствует повестка заседания, обнародованная на сайте регулятора. Победитель конкурса был известным еще до его объявления – это новосозданная радиостанция, на которую имеет влияние народный депутат от БПП Константин Усов и одесский застройщик Владимир Галантерник.

«Телекритике» стал известен список конкурсантов. Предлагаем ознакомиться с ним, а также с деталями конкурса, который изначально имел признаки коррупции.

Данная частота в Кривом Роге выставляется на конкурс во второй раз. 11 октября 2018 года Нацсовет подводил итоги конкурса местного радиовещания. В Кривом Роге были выставлены три частоты (104,3 МГц, 102,3 МГц и 98,7 МГц). Частота 98,7 досталась общественному радио «Промінь», 104,3 – «Радио Рокс» из «ТАВР медиа» Николая Баграева и Виктора Пинчука. Определить победителя по третьей частоте (102,3) члены регулятора не смогли, несмотря на наличие 4 конкурсантов. На нее претендовали пропрезидентское радио «Прямой ФМ», радиостанция украиноязычной музыки «Радио 1» (ООО «ТРК «Українське музичне мовлення») Александра Ксенофонтова и радиоменеджера Юрия Лященко, «Максимум ФМ» (ООО «ТРК «Праймедиа») из холдинга ТРК «Люкс» мэра Львова Андрея Садового и местная новосозданная радиостанция Kava FM (ООО «Радіо Світ»). Представители последней радиостанции не явились на конкурс. По информации «Телекритики», договорившись заранее о получении частоты, в радиостанции не посчитали нужным прийти на конкурс. В итоге президентская часть Нацсовета провалила голосование, глава регулятора Юрий Артеменко тогда сообщил, что выставит эту частоту через неделю на повторный конкурс и проведет его в кратчайшие сроки, резюмировав словами «город не может висеть».

18 октября Нацсовет, как и планировалось, принял решение об объявлении конкурса радиовещателей, выставив на него одну частоту – 102,3 МГц в Кривом Роге. В конкурсном условии прописано, что не менее 15% общего объема собственного вещания должны составлять информационные передачи местной тематики. Также разрешается ретрансляция радиостанций Национальной общественной телерадиокомпании Украины («Українське радіо», «Промінь» и «Культура») и Центральной телерадиостудии Министерства обороны («Армия FM»). Против объявления конкурса выступил член Нацсовета Олег Черныш, усомнившись в его прозрачности. Учитывая условия, на конкурс не сможет податься радиостанция общественного вещания «Культура», которая не имеет частоты в этом городе. Черныша также поддерживала первый замглавы регулятора Ольга Герасимьюк.

Конкурсная гарантия составила 30,5 тыс. гривен. Заявки на конкурс Нацсовет принимал с 3 декабря по 2 января, отведя на граничный срок подведения его итогов для себя два месяца – до 1 марта. Всего на конкурс подалось 5 радиостанций: Kava FM (ООО «Радіо Світ»), ООО «Радіо Кривбас», «Прямий ФМ» (ООО «ТК «Прямий»), «Информатор ФМ» (ООО «Радіо Мікс») и «Рудана» (КП «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворожского городского совета). Ведомству, несмотря на новогодне-рождественские праздники, хватило меньше трех недель для того, чтобы изучить документы пятерых конкурсантов.

Радиостанция Kava FM (ООО «Радіо Світ») связана с нардепом от БПП, экс-журналистом ТВі Константином Усовым. Нардеп запускает радиостанцию в интересах одесского застройщика Владимира Галантерника, у которого есть свои интересы в Кривом Роге. Рожденный в Кривом Роге Усов 15 января был обвинен членом фракции «Батькивщина» Андреем Кожемякиним в нападении на депутата отделения «Батькивщины» в Кривом Роге. Усов якобы выступал заказчиком этого нападения. Директором и владельцем радиостанции в госреестре указан Сергей Якубенко. По словам источника «Телекритики», Якубенко представляет Константина Усова.

Компания «Радіо Кривбас» была участником предыдущего конкурса, она подавалась на частоту 104,3, которая отошла «ТАВР медиа» («Радио Рокс»). Директором и владельцем компании в госреестре значится тот же Сергей Якубенко. Нардеп Константин Усов проигнорировал запрос «Телекритики» в Facebook-мессенджере. Помощница нардепа заверила «Телекритику», что у Усова нет радиостанций: «Как народный депутат Константин не может выступать менеджером в коммерческих структурах. В его собственности нет радиостанций в Кривом Роге», – отметила она.

Днепровская радиостанция «Информатор ФМ» (ООО «Радіо Мікс») принадлежит Сергею Шишкину, совладельцу провайдера «Фрегат» (входит в топ-10 провайдеров Украины). На прошлом конкурсе, в октябре, радиостанции досталась частота в Никополе (99,5). В январе 2018-го радиостанцию (на то время ее позывным был «Радио Микс») пытался купить медиахолдинг «Люкс» мэра Львова и лидера «Самопомочи» Андрея Садового для развития сети радиостанции «Максимум ФМ». Но тогда Нацсовет отказался переоформить концепцию радиостанции, из-за чего сделка сорвалась. Именно тогда радиостанция перешла к Шишкину, после чего сменила позывной на «Информатор ФМ».

Новосозданная радиостанция «Прямой ФМ» (ООО «ТК «Прямий»), которую связывают с нардепом от БПП и бизнес-партнером президента Игорем Кононенко, получила с первого раза на конкурсе в октябре 2018-го сразу 6 частот: Белая Церковь (98,8) и Переяслав-Хмельницкий (107,7) Киевской области; Павлоград (91,1) и Марганец (91,5) Днепропетровской области; Мелитополь Запорожской области (102,2) и Лубны Полтавской области (104). Также у радиостанции «Прямой ФМ» есть лицензия на цифровое вещание DAB+ в Киеве, полученная летом 2018-го. Руководитель радиостанции – ведущий новостей «Прямого» Александр Близнюк. Согласно концепции, речь идет о «репортерской радиостанции» – планируются стримы с мест событий, а также новости. В концепции радиостанции не планировались информационные передачи местной тематики, а потому вещатель не соответствует конкурсным требованиям. Официально вещатель принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко, который в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называют техническим проектом Банковой; сегодня он входит в политсовет «Нашего края».

Местный коммунальный вещатель «Рудана» (КП «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворожского горсовета) кроме местного телеканала готовится к запуску радиостанции. На прошлом конкурсе (в октябре 2018-го) вещатель претендовал на частоту 98,7 МГц, но она отошла общественному «Променю». До 2015 года вещатель осуществлял проводное вещание. Как известно, мэр Кривого Рога Юрий Вилкул – член «Оппозиционного блока». Исходя из партийной принадлежности последнего, а также его одиозности, у радиостанции нет шансов получить частоту.

UPD. После публикации Сергей Костинский, который курирует конкурс, в ответ на вопросы «Телекритики» прислал СМС следующего содержания: «У Нацсовета нет “фаворитов”. Каждый участник конкурса будет иметь возможность представить себя и рассказать о преимуществах. Победит лучший конкурсант, который правильно оформил документы, сделал сильную презентацию, которая покажет его преимущества для местных слушателей».

ТК будет внимательно следить за данным конкурсом.

Фото – Анна Федорук