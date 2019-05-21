🚫 Заседание Нацсовета не состоялось из-за отсутствия кворума

Запланированное на 21 мая заседание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседании отсутствовали Олег Черныш (в плановом отпуске) и Валентин Коваль (по неизвестным причинам). Таким образом, присутствовало пять членов вместо необходимых для кворума шести человек. По-прежнему остается неразрешенным вопрос необходимости голосования членами Нацсовета за отставку главы регулятора Юрия Артеменко.

И. о. главы регулятора Ольга Герасимьюк перед заседанием сообщила, что обратилась в Верховную раду с просьбой разъяснить – была ли юридически корректной процедура увольнения Юрия Артеменко: нужно ли подтверждать отставку голосованием другими членами Нацсовета. «Я обратилась в парламент с просьбой разъяснить нам ситуацию. Комитет должен рассмотреть ее и дать выводы, которыми мы можем воспользоваться для того, чтобы разрешить ситуацию. Уверена, если парламент распущен, комитет сможет рассмотреть эту ситуацию. Я этим интересовались – они возьмут это в работу», – сообщила и. о. главы.

Заместитель главы регулятора Ульяна Фещук настаивает на том, что соблюдение юридических процедур в последней кадровой рокировке экс-президента может разъяснить только суд: «Поскольку мы уже не заседаем третью неделю, будут судебные иски, которые позволят нам решить этот вопрос, поскольку комитет не имеет права на разъяснение. Точно так же, как и Минюст. Они нам пишут в письмах – это исключительно наша точка зрения, которая не имеет никакого юридического значения. Мы получим фактически письмо, которое не имеет никакого юридического значения. Никакой ясности это не внесет».

Напомним, 10 мая Ульяна Фещук уверяла, что, согласно Конституции, норма о голосовании членами Нацсовета за уход коллеги по собственному желанию касается только членов Нацсовета, назначенных парламентом. Однако, согласно Конституции, норма о голосовании относится ко всем членам Нацсовета – без разделения на назначенных парламентом или президентом. Об этом говорится в пункте 2 статьи 8:

Член Нацсовета Сергей Костинский настаивал на проведении заседания и пообещал объявить два новых радиоконкурса на свободные частоты в ФМ-диапазоне. «Я надеюсь, что на следующем заседании на следующей неделе я смогу включить в повестку вопрос двух конкурсов для развития украинского вещания. Первый – форматный конкурс информационно-развлекательный, который создает все условия для того, чтобы мы в дальнейшем смогли развивать Общественное вещание. Второй конкурс – для развития местного вещания», – отметил чиновник. Последний раз он обещал объявить такой конкурс в сентябре 2018-го.

Ранее президентская часть Нацсовета 5 раз отказывалась объявить радиоконкурс для развития сетей общественных радиостанций, указав на отсутствие так называемой стратегии по распределению свободных радиочастот и недофинансирование компании.

Ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко готовится объявить конкурс на цифровое вещание для местных аналоговых телеканалов, которые остались без цифровых лицензий в своих регионах: «Уже две недели у меня подготовлен документ для объявления местного цифрового конкурса телевещателей – просчитаны частоты в 11 городах. Как мы знаем, до 31 декабря Кабмин продлил срок использования аналоговых передатчиков для местных вещателей, но они уже сильно волнуются, поскольку время истекает – нам нужно время на проведение конкурса, потом нужно время на строительство цифрового вещания».

Предварительно, следующее заседание Нацсовета может пройти во вторник, 28 мая.

Напомним, в субботу, 4 мая, экс-глава Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что подал заявление об отставке с этой должности в связи с «усталостью и предложением новой должности». В тот же день экс-президент Петр Порошенко уволил Артеменко соответствующим указом и другим указом назначил членом Нацсовета заведующего отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимира Горковенко. 7 мая экс-президент назначил Юрия Артеменко членом телекомрегулятора – НКРСИ. Юридически процедура назначения в НКРСИ не была соблюдена – президент должен был назначить Юрия Артеменко в НКРСИ по представлению премьер-министра.

Фото: Анна Федорук