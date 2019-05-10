Заседание Нацсовета отменили из-за сомнительной кадровой рокировки Порошенко

Первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в пятницу, 10 мая, отказалась открывать плановое заседание. Поводом стало юридическое несоблюдение процедуры увольнения главы регулятора Юрия Артеменко и назначения нового члена Нацсовета.

По закону, до назначения нового главы, которого члены Нацсовета избирают самостоятельно большинством при голосовании, исполнителем обязанностей главы является первый заместитель. После возвращения из заграничной командировки в субботу, 4 мая, Ольга Герасимьюк пыталась узнать детали кадровых изменений у главы аппарата, но не получила ответа. В пресс-службе Нацсовета Герасимьюк сообщили, что, несмотря на выходной день, Артеменко настоял на размещении своего заявление об уходе именно в субботу. По мнению Герасимьюк, очевидно, что решение не хотели откладывать до понедельника.

«Приняв решение о досрочном уходе с поста по причине усталости, глава не проинформировал меня о принятом решении, не передал мне никаких дел, никто из членов, зная, что я была на выходных в командировке, не обсудил со мной именно эти вещи. Я хочу, чтобы мы сейчас выяснили все эти вопросы и затем начали голосовать», – заявила Ольга Герасимьюк.

Первый заместитель главы добавила, что в процедуре увольнения Артеменко не соблюдены все необходимые юридические нюансы. «Из заявления (Артеменко. – Ред.), опубликованного на сайте, можно сделать вывод, что глава «устал» и поэтому не может дотянуть два месяца до окончания своей каденции, и что он получил предложение о новой работе. Как я поняла, наверное, имелось в виду, что он подал заявление по собственному желанию. Кому и когда оно было подано, я не знаю. Мне еще придется это выяснить. Если коллега ушел по собственному желанию, нам нужно, наверное, рассмотреть данное заявление. Я знаю, что по Конституции президент назначает и увольняет, но, по моему мнению и мнению некоторых юристов, это означает, что президент увольняет и назначает по истечении срока каденции. На случай досрочного увольнения создана специальная статья в законе о Нацсовете. Она появилась, чтобы независимость регулятора не была разрушена. В этой статье есть несколько пунктов относительно досрочного увольнения, в связи с которыми коллега может уйти. Один из них, как мне кажется, по собственному желанию. Или в случае, если президент не принимает отчет о работе Нацсовета. Он принят и подписан», – разъясняет Ольга Герасимьюк.

На случай досрочного увольнения создана специальная статья в законе о Нацсовете. Она появилась, чтобы независимость регулятора не была разрушена. В этой статье есть несколько пунктов, касающихся досрочного увольнения, согласно которым коллега может уйти. Один из них, как мне кажется, по собственному желанию. Или в случае, если президент не принимает отчет о работе Нацсовета. Он принят и подписан, – Ольга Герасимьюк.

Также Герасимьюк усомнилась в легитимности назначения Владимира Горковенко членом Нацсовета. «Следующим указом был утвержден новый коллега, господин Горковенко. Вы назначены, как мне кажется, пятым членом, что слишком много для президентской четверки. И это проблема. Если мы будем работать этим составом и вы будете голосовать за них, то, как мне кажется, все решения, которые мы примем, лицензиаты вскоре могут оспорить в суде в связи с правовой неопределенностью», – резюмировала и. о. главы.

В то же время члены Нацсовета, назначенные президентом Петром Порошенко – Ульяна Фещук, Валентин Коваль, Владимир Горковенко и Сергей Костинский – не поддержали Герасимьюк.

Заместитель главы Уляна Фещук уверяет, что все юридические тонкости при увольнении Артеменко и назначении Горковенко были соблюдены: «Я бы не ставила под сомнение любые указы президента, потому ст. 8 Конституции Украины говорит о том, что Конституция является наивысшим нормативным актом и все законы должны ей соответствовать. Статья 106 Конституции – о том, что президент утверждает и увольняет членов Нацсовета. Есть два решения Конституционного суда, которые датированы 2013 и 2014 годом, что принятие законов невозможно, если они противоречат Конституции. У нас, как вы знаете, есть очень много норм законов, которые противоречат друг другу. Норма (о которой сообщила Герасимьюк. – Ред.) прописывалась для того, чтобы увольнять исключительно для парламентской четверки. Потому что созвать парламент для того, чтобы снять членов парламентской четверки, невозможно. Кроме того, я должна подчеркнуть, что если бы все ходили на работу, то знали бы, что в кадровом управлении есть соответствующее заявление и копия заявления Артеменко об уходе по собственному желанию. Были исследованы все предыдущие указы об увольнении президентом членов Нацсовета, и никогда еще Нацсовет не голосовал по вопросу увольнения члена Нацсовета, назначенного президентом. Такие голосования происходили только в случае, если член Нацсовета назначался парламентом. Всего 19 таких заявлений – могу дать для ознакомления. И ни один человек не оспаривал решений».

Желание следующего президента назначить своего человека в состав Нацсовета – это признак того, что на Нацсовет может оказываться давление. Если брать европейский опыт – члены таких регуляторов назначаются в середине каденции. Это обеспечивает независимость, – Ульяна Фещук.

По мнению Фещук, указы президента не нарушили ничьих прав. Чтобы запустить процесс и оспорить решение, необходимо обращение субъектов указов – президента, Артеменко и Горковенко, но они не считают, что их права как-то нарушили.

Ульяна Фещук также пристыдила СМИ, которые называют членов президентской четверки зависимыми от президента и указала на давление со стороны новоизбранного президента, который хочет назначить членов Нацсовета по своей квоте: «Касательно заявления некоторых каналов, которые в том числе сегодня присутствуют, что Порошенко “исчерпал” квоту Зеленского, хочу отметить, что Нацсовет является независимым органом и ни одна ветвь власти не должна влиять на его деятельность. Желание следующего президента назначить своего человека в состав Нацсовета – это как раз признак того, что на Нацсовет может оказываться давление. Если брать европейский опыт – члены таких регулятор назначаются в середине каденции. Это обеспечивает независимость». На заседании присутствовала, в частности, съемочная группа «1+1».

В итоге заседание Нацсовета не состоялось из-за отсутствия кворума (должны присутствовать минимум 6 из 7 членов) – вместе с Герасимьюк заседание покинул Олег Черныш.

Следующее заседание Нацсовета запланировано на 16 мая – за три дня до предварительной даты инаугурации нового президента – Владимира Зеленского. Однако заседание может и не состоятся – Олег Черныш уходит в плановый отпуск на 2 недели.

Отметим, Ульяна Фещук, Валентин Коваль и Сергей Костинский, 5-летний срок полномочий которых заканчивается в 2020–2021, ранее в комментарии «Детектор медиа» сообщили, что не планируют покидать свои должности раньше времени.

Напомним, в субботу, 4 мая, глава Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что подал заявление об отставке с этой должности в связи с «усталостью и предложением новой должности». В тот же день президент Петр Порошенко уволил Артеменко соответствующим указом и другим указом в этот же день назначил заведующего отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимира Горковенко членом Нацсовета. Вечером 7 мая стало известно о назначении Артеменко членом телекомрегулятора – НКРСИ.

Фото: Анна Федорук