Порошенко назначил Горковенко членом Нацсовета

Новым членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания вместо уволенного Юрия Артеменко президент Петр Порошенко назначил руководителя департамента информационной политики Администрации президента Владимира Горковенко. Об этом говорится в указе президента от 4 мая.

Владимир Горковенко до работы в АП был журналистом новостей телеканала «Украина» (с февраля по июнь 2014-го). Также был журналистом телеканалов «Интер», ICTV и СТБ. Горковенко – уроженец Волыни (г. Красноволя), ему 43 года (род. 24 ноября 1975 года), в 1998-м окончил Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

В декларации Горковенко значится квартира 85,5 кв. метров в Киеве, купленная в 2007-м; жена Татьяна с 2011-го владеет жилым домом 416,5 кв. метров в Киеве, а также с 2016-го – офисным помещением на 59 кв. метров. Чиновник задекларировал два автомобиля, жена владеет тремя авто; у семьи 5 земельных участков.

За прошлый год Горковенко задекларировал 377 797 гривен зарплаты, жена получила доход от предпринимательской деятельности на сумму 46 650 гривен и 49 тысяч от отчуждения движимого имущества. Наличными Горковенко держит 147 тысяч гривен, $11,5 тысяч; жена – 220 тысяч гривен, $23,7 тысяч и 9,4 тысяч евро; сын – 56 тысяч гривен. Горковенко дал взаймы третьим лицам $38 тысяч.

Напомним, 4 мая Петр Порошенко уволил главу Нацсовета Юрия Артеменко. Перед этим Артеменко написал заявление об отставке, текст которого был опубликован на сайте Нацсовета. По словам Артеменко, причинами его увольнения являются «усталость и приглашение на другую работу». Срок полномочий Артеменко должен был закончиться 4 июля 2019 года.

По квоте президента в Нацсовете назначены также Ульяна Фещук, Валентин Коваль и Сергей Костинский, 5-летний срок полномочий которых заканчивается в 2020–2021. Ранее в комментарии «Детектор медиа» они сообщали, что не планируют покидать свои должности в связи вступлением в должность нового президента.

Таким образом, Петр Порошенко своим назначением заблокировал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому возможность назначить своих членов регулятора в ближайшее время. Юридически президент может назначить членов Нацсовета после окончания 5-летнего срока полномочий предыдущего состава, написания заявления об отставке по собственному желанию или после неутверждения годового отчета Нацсовета. Отчет за 2018-й был утвержден президентом в феврале 2019-го. Отмена указа о назначении членов Нацсовета новым президентом юридически может сделать нелегитимными все принятые решения членов ведомства.

Обязанности главы Нацсовета на время его отсутствия исполняет первый заместитель главы – Ольга Герасимьюк, назначенная по парламентской квоте. Главу регулятора выбирают члены ведомства большинством голосов.

Фото: Facebook Владимира Горковенко