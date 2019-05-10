📢 Назначение Юрия Артеменко в телекомрегулятор может быть нелегитимным

Экс-глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко назначен президентом Петром Порошенко членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, без соблюдения всех юридических процедур. Назначение президентом на должности главы и членов НКРСИ должна происходить по представлению премьер-министра. Об этом говорится в решении Конституционного суда от 8 октября 2018 года. В случае назначения Юрия Артеменко эта норма не была соблюдена. Также важно, что процедура назначения действующих членов НКРСИ не была должным образом согласована премьер-министром.

Издание Internetua предположило, что Юрия Артеменко «пересадили на более хлебное место».

В ближайшее время в Украине планируют провести сразу несколько конкурсов по распределению частот, которые, по предварительным оценкам, принесут бюджету 10–15 миллиардов гривен. «Просто в НКРСИ можно заработать гораздо больше, чем в Нацсовете», – объясняет изданию источник, знакомый с «кулуарной жизнью» Нацкомиссии.

Назначение Артеменко может быть частью платы Порошенко турецким властям, поспособствовавшим Украине в процессе получения Томоса. Порошенко мог взамен пообещать выдать частоты для развития сети мобильного оператора lifecell – украинской дочки турецкого Turkcell: «Без покровительства Эрдогана ничего не получилось бы. Естественно, все это не бесплатно, и Порошенко таким назначением возвращает долги. Вполне возможно, что его человек в НКРСИ изменит вектор в сторону lifecell (украинская дочка турецкого Turkcell. – Ред.), пока проигрывающего “Киевстару” и Vodafone», – уверен источник издания.

Напомним, в субботу, 4 мая, глава Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что подал заявление об отставке с должности главы Нацсовета «по причине усталости и с переходом на новую должность». В тот же день президент Петр Порошенко уволил Артеменко соответствующим указом и назначил нового члена Нацсовета – заведующего отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимира Горковенко. Вечером 7 мая стало известно, что Артеменко назначен членом НКРСИ.

Фото: Анна Федорук