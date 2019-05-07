⚡ Юрий Артеменко возглавит телеком-регулятор НКРСИ

Экс-глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко может возглавить телеком-регулятор – Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Об этом сообщает tech.liga со ссылкой на источники.

Юрий Артеменко в комментарии изданию ответил, что о его назначении ему «ничего не известно». Но уточнил, что «поступали разные предложения». На вопрос о том, было бы ему интересно работать в НКРСИ, он ответил утвердительно. «Да, это бы мне было интересно», – сказал Артеменко.

Издание также пишет, что экс-глава Нацсовета добавил, что НКРСИ занимается близкими ему вопросами. «И телеком-регулятор, и телевизионный регулятор сталкиваются с проблемами распределения радиочастот. Кроме того, Артеменко добавил, что телеком-регулятор и ТВ-регулятор во многих странах – это единый орган», – резюмирует издание, пересказывая слова Юрия Артеменко.

Нынешний глава НКРСИ Александр Животовский оставил вопросы редакции LIGA.net без комментариев.

Напомним, 4 мая Петр Порошенко уволил главу Нацсовета Юрия Артеменко. Перед этим Артеменко написал заявление об отставке, текст которого был опубликован на сайте Нацсовета. По словам Артеменко, причинами его увольнения являются «усталость и приглашение на другую работу». Срок полномочий Артеменко должен был закончиться 4 июля 2019 года. Новым членом Нацсовета президент в тот же день назначил руководителя департамента информационной политики Администрации президента Владимира Горковенко.

Фото: Анна Федорук