Зеленский назначил члена Нацсовета на место Артеменко

Президент Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания юриста Юрия Зиневича. Об этом говорится в указе президента от 9 июля.

Согласно данным декларации Юрия Зиневича за 2018 год в реестре электронных деклараций, в прошлом году по основному месту работы в адвокатской фирме «Наше право» он заработал 44,7 тыс. грн. Юрий Зиневич владеет 33,33% акций данной фирмы. Также он владеет 50% компании «Индиго Автосервис».

Кроме того, в 2018 году Юрий Зиневич получил 50 тыс. гривен от отчуждения движимого имущества и приобрел Land Rover 2013 года выпуска за 560 тыс. гривен. Наличными он сохраняет 1 млн гривен.

Юрий Зиневич является членом общественных организаций «Свободные гендерные коммуникации» и «Развитие объединенных территориальных общин».

Новый член регулятора был помощником на платной основе нынешней исполняющей обязанности председателя Нацсовета Ольги Герасимьюк во время ее работы депутатом Верховной Рады 5-го созыва (2006-2007 годы).

Как сообщалось, 30 мая новым членом Нацсовета по парламентской квоте, которая была вакантной 3 года, стал Максим Оноприенко, генеральный директор запорожской телекомпании TV5 (входит в «Медиа Группу Украина» Рината Ахметова).

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 мая своими указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Нацсовета, уволив с нее Владимира Горковенко, назначенного в Нацсовет 4 мая экс-президентом Петром Порошенко. 27 мая Горковенко подал в суд, чтобы оспорить отмену своего назначения в Нацсовет.

В состав Национального совета входят восемь человек. Четверых членов Национального совета назначает Верховная рада, еще четверых – президент. Срок полномочий членов совета – пять лет. Одно и то же лицо может быть повторно назначено членом Нацсовета только один раз. В составе Нацсовета кроме Оноприенко назначены парламентом первый замглавы Ольга Герасимьюк, ответственный секретарь Александр Ильяшенко и член Нацсовета Олег Черныш; по квоте экс-президента Петра Порошенко – три члена: Валентин Коваль, Сергей Костинский и замглавы Ульяна Фещук. Полномочия Герасимьюк, Ильяшенко и Черныша истекли 4 июля; у Коваля – в сентябре 2021-го, Фещук и Костинского – в сентябре 2020-го. Парламент или президент могут уволить назначенных ими членов только после неутверждения годового отчета или по собственному желанию. Герасимьюк, Ильяшенко и Черныша планируют работать до начала работы нового парламента, Фещук, Коваль и Костинский – до конца каденции.

Фото: офис президента