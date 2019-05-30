⚡ Телеменеджер Ахметова стал членом Нацсовета от парламента

За данное решение проголосовало 233 депутата. Фракция БПП отдала 86 голосов, «Народный фронт» – 61, «Оппоблок» – 32, «Радикальная партия» – 19, «Батькивщина» – 8, «Воля народа» – 7, внефракционные – 20. Изначально в рейтинговом голосовании Оноприенко собрал 214 голосов, обойдя главу Донбасского филиала «Общественного» Андрея Шаповалова – 154 голоса.

Максиму Оноприенко 38 лет, он родился в Эстонии. В 1997 окончил школу в городе Стрый Львовской области; в 2001-м стал бакалавром философии Высшего духовного института во Львове. В 2012 году защитил степень магистра на факультете международной экономики и менеджмента в Киевском национальном экономическом университете. В 2010 году окончил курс Producing в New York Film Academy. Медийную карьеру начал в 2002 году в издательском доме Companion Group, в котором до 2005 года был Group Brand Manager делового аналитического журнала «Комп&ньон» и делового журнала «&Стратегии».

В 2005–2007 реализовывал интерактивный проект на телеканалах СТБ, «Украина», ICTV, «5 канал». В 2008–2013 годах в качестве независимого кино- и телепродюсера реализовал следующие проекты: «Случайная запись», road movie, эфир 19 апреля 2009 года для телеканала «Интер»; сериал «108 минут» (4 серии), который вышел в эфир 16 августа 2010 года на российском канале ТВЦ; х/ф «Rock’n’Ball», 2011–2012 – международная фестивальная дистрибуция, участие и награды в более чем 20 международных кинофестивалях. В 2011 году выступил исполнительным продюсером с украинской стороны в реализации форматного реалити Big Brother Ukraine (18 сентября – 25 декабря 2011, телеканал К1). Также в 2011 году стал соорганизатором авторского курса мастер-классов по кинематографии экс-менеджера «Медиа Группы Украина» Вальдемара Дзыки. В течение 2012–2013 годов снял цикл научно-публицистических программ «Украина: забытая история» (12 фильмов, телеканал «Мега»). С мая 2013 по июль 2014 работал исполнительным продюсером медиагруппы «Новые проекты». С августа 2014 года – генеральный директор запорожского телеканалов ТВ-5.

За других кандидатов голосование было следующим: медиаэксперт Александр Глущенко собрал 87 голосов, экс-менеджер «Украинского радио» Евгений Лахно – 48 голосов, экс-заместитель главы Секретариата президента Виктора Ющенко Валентина Руденко – 146 голосов и адвокат Владимир Чемес – 84 голосов.

Кандидатов представляла народный депутат «Народного фронта» и глава Комитета свободы слова Виктория Сюмар. Она акцентировала на том, что благодаря голосованию за члена Нацсовета работа регулятора будет разблокирована и станет возможным принятие решения по объявлению цифрового конкурса для аналоговых региональных каналов. Также Сюмар сообщила, что фракция будет голосовать за всех кандидатов, поскольку опыт каждого, по ее мнению, будет ценен.

О голосовании за всех кандидатов сообщили также представители БПП и группы «Воля народа». Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко отметил, что, если не пройдет их кандидат Валентина Руденко, партия готова отдать свои голоса другим кандидатам. Надежда Савченко в своем выступлении рассказала, что поддерживает Андрея Шаповалова.

Конкурс на вакантную должность был объявлен в июле прошлого года Комитетом свободы слова, всего подалось 10 человек. 21 ноября на своем заседании Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде к рассмотрению шесть кандидатов.

Как сообщала «Телекритика», восьмым членом Нацсовета может стать человек из орбиты влияния «Медиа Группы Украины» Рината Ахметова. Связь с «Медиа Группой Украина» есть у троих из шести кандидатов – Валентины Руденко, Максима Оноприенко и Владимира Чемеса.

Должность члена Нацсовета по парламентской квоте стала вакантной 2 августа 2016 года, после ухода из Нацсовета Катерины Котенко (Загорий). Комитет дважды объявлял конкурс на должность – в августе и декабре 2016-го, но не подводил итоги. 4 июля 2018-го Комитет объявил новый конкурс на замещение вакантного восьмого места в Нацсовете.

Напомним, заместитель главы регулятора Ульяна Фещук 24 мая сообщила о том, что Нацсовет обратится в парламент с просьбой закрыть вакантное место восьмого члена регулятора до начала выборов. Последний раз регулятор обращался в Комитет с этим вопросом в июне прошлого года.

Как сообщалось, и. о. главы регулятора Ольга Герасимьюк после кадровых рокировок экс-президента сообщила, что не смогла открыть два последних заседания регулятора (10-го и 21 мая) из-за юридических нюансов последних назачений. Формальной причиной непроведения заседаний было отсутствие кворума (шесть из восьми членов).

Фото: ТВ-5