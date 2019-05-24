📢 Уволенный Зеленским член Нацсовета от Порошенко грозит судом

Новоназначенный указом экс-президента Петра Порошенко член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко считает незаконным указ нового главы государства Владимира Зеленского о своем увольнение и собирается обжаловать решение в суде. Об этом он сказал в ходе брифинга членов Нацсовета в «Укринформе». Соответствующее заявление опубликовано им также в Facebook.

Владимир Горковенко отметил, что по закону его можно уволить в двух случаях – по собственному заявлению или в случае смерти. «Очевидно – вторая причина, я умер. Я не шучу. Я получил несколько сообщений с неизвестных номеров в последнее время с условием, мол, “ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти”. Похоже, “разбирание на запчасти” выглядит именно так. Но у нас правовое государство и суды еще никто не отменял», – заявил Горковенко и подчеркнул, что не писал заявления об увольнении.

Что примечательно, на своей Facebook-странице Владимир Горковенко не упоминал об угрозах в своей адрес, комментируя решение Зеленского:

По мнению заместителя председателя Нацсовета Ульяны Фещук, указ президента о назначении Горковенко в силе, поскольку «его никто не обжаловал». «При этом обжаловать его может лицо, чьи права и обязанности нарушены. На сегодняшний день отсутствует информация об обжаловании данного указа», – сказала она.

В ходе брифинга, четыре члена Нацсовета, назначенные Петром Порошенко также заявили о блокировании работы органа Ольгой Герасимьюк – первым заместителем главы, а после отставки Артеменко – и. о. главы. «Сегодня работа Нацсовета заблокирована, первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк отказывается подписывать повестку дня и открывать заседание Нацсовета», – заявил член Нацсовета Сергей Костинский, подчеркнув, что данная проблемная ситуация продолжается уже три недели. По данным членов Нацсовета, в текущей повестке дня накопилось уже более 120 вопросов.

Для разблокирования работы Нацсовета президентская четверка Порошенко будет просить Верховную раду избрать восьмого члена регулятора, сообщила Ульяна Фещук. «Нацсовет обратится в парламент о способствовании работе регулятора и с просьбой избрать восьмого члена, поскольку мы знаем, что соответствующий парламентский комитет уже провел конкурс, и фактически можно уже выбирать восьмого члена через некоторое время», – сказала Фещук. По ее словам, члены Нацсовета будут просить парламент избрать восьмого члена как можно скорее, еще до выборов.

Нацсовет обратится в парламент о содействии работе регулятора и с просьбой избрать восьмого члена, поскольку мы знаем, что соответствующий парламентский комитет уже провел конкурс, и фактически можно уже избирать восьмого члена через некоторое время, – Ульяна Фещук.

Нацсовет должен состоять из восьми человек. Из них четыре члена сроком на 5 лет назначаются Верховной радой и четыре члена – президентом. Сейчас в состав Нацсовета входит 7 членов. Для принятия решений регулятором кворум на заседаниях должен состоять из 6 человек.

В среду, 22 мая, пять членов Нацсовета предложили провести заседание 28 мая. Соответствующее обращение было обнародовано на сайте регулятора, его подписали члены Нацсовета, назначенные Петром Порошенко (Сергей Костинский, Валентин Коваль, Ульяна Фещук и Владимир Горковенко), а также Александр Ильяшенко, назначенный парламентом. В ответ своим коллегам Ольга Герасимьюк заявила, что нет правовых оснований для созыва заседания регулятора 28 мая. Об этом она написала в письме, текст которого обнародован на сайте Нацсовета. Предложение коллег, по ее мнению, не соответствует положениям закона «О Нацсовете» и регламенту регулятора, так как только председатель Нацсовета может созвать внеочередное заседание. «Кроме того, при составлении и согласовании повестки дня необходимо соблюдать процедуру и сроки, определенные законодательством Украины», – говорится в письме и. о. председателя.

Также в очередной раз Ольга Герасимьюк акцентировала, что до сих пор не урегулирован вопрос досрочного прекращения полномочий Юрия Артеменко – за отставку Артеменко должны были проголосовать члены Нацсовета, чего не произошло. «Этим письмом сообщаю, что у меня как лица, исполняющего обязанности председателя Национального совета, отсутствуют правовые основания для удовлетворения просьбы, изложенной в письме, и созыва заседания Национального совета на 28 мая 2019 в 11:00», – говорится в ее письме.

В четверг, 23 мая, и. о. председателя в ходе общественной дискуссии, состоявшейся в Национальном союзе журналистов Украины сообщила, что отказывается открывать заседание регулятора, пока не будут получены выводы парламентского профильного комитета или от нового президента относительно корректности последних кадровых решений Петра Порошенко по Нацсовету. «Ситуация не возникла бы, если бы не внезапные кадровые изменения, с которыми имеем сейчас дело, внезапная отставка председателя Нацсовета Юрия Артеменко. Сейчас приостановлена ​​работа на заседаниях, где мы принимаем важные решения, где голосуем. В общем пока нам удается держать ситуацию, однако о последних двух заседаниях скажу: я не смогла их открыть, ведь любое наше решение может быть обжаловано лицензиатами. Не хотела бы, чтобы Нацсовет вошел в судебный коридор, что может затянуться надолго. Также обратилась с соответствующим письмом в Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики с просьбой разъяснить нам законодательство. Также ждем слова новоизбранного президента Украины, поскольку речь идет об избрании президентской части членов Нацсовета», – резюмировала Ольга Герасимьюк.

Ситуация не возникла бы, если бы не внезапные кадровые изменения, с которыми имеем сейчас дело, внезапная отставка председателя Нацсовета Юрия Артеменко, – Ольга Герасимьюк.

Срок пребывания в составе Нацсовета ранее уволенного его главы Юрия Артеменко (на место которого был назначен Горковенко) должен был закончиться 4 июля 2019 года. Но в субботу, 4 мая, экс-глава Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что подал заявление об отставке с этой должности в связи с «усталостью и предложением новой должности». В тот же день экс-президент Петр Порошенко уволил Артеменко соответствующим указом и другим указом назначил членом Нацсовета заведующего отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимира Горковенко. 7 мая экс-президент назначил Юрия Артеменко членом телекомрегулятора – НКРСИ. Сегодня президент Владимир Зеленский отменил своими указами увольнение главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко и его назначение членом телекомрегулятора НКРСИ. Также отменено назначение членом Нацсовета Владимира Горковенко.

Как сообщала «Телекритика», юридически процедура увольнения Артеменко и его назначения в НКРСИ не были соблюдены – за увольнение Артеменко из Нацсовета должны были проголосовать члены регулятора, а назначение президентом Артеменко в НКРСИ должно было произойти по представлению премьер-министра.

Заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук, отвечая на вопрос журналистов, как будут действовать члены Нацсовета на следующем заседании регулятора, когда на работу вернется Юрий Артеменко, которого президент Порошенко уволил с должности председателя Нацсовета, а Зеленский отменил этот указ, сказала, что Артеменко не может прийти на работу, поскольку «его в должности не восстановили». «Его не вернули», – сказала она. В свою очередь Горковенко уточнил, что Зеленский только отменил указ об увольнении Артеменко. «Но это не возвращение на должность», – подчеркнул он. Также Фещук акцентирует на том, что, по ее мнению, голосование за отставку Артеменко не требуется.

Фото: Facebook-страница Владимира Горковенко