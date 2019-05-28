⚡ Нацсовет может собраться не раньше 13 июня

Исполнитель обязанностей главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк не видит возможности провести заседание Нацсовета ранее 13 июня. Об этом чиновница рассказала в комментарии «Телекритике».

Заседание 28 мая, на проведении которого настаивала президентская четверка, не состоится – заседание в этот день не было утверждено, аппарат регулятора не рассылал приглашения вещателям, вопросы которых предполагалось рассматривать на нем. «Провести на этой неделе заседание у нас не выйдет – по процедуре оглашение о заседании должно произойти за 6 дней до даты заседания. 30 мая два человека будут отсутствовать: Валентин Коваль будет в командировке, Александр Ильяшенко – в плановом двухнедельном отпуске, соответственно, у нас не будет кворума. 6 июня также будут отсутствовать двое – Александр Ильяшенко еще не вернется из отпуска, а я буду на заседании Комитета Совета Европы по вопросам медиа и информационного общества. В итоге остается 13 июня», – сообщила Ольга Герасимьюк.

И.о. главы отметила, что не смогла открыть два последние заседания регулятора по той причине, что увольнение президентом Петром Порошенко главы Нацсовета Юрия Артеменко и назначение на его место Владимира Горковенко могло быть признано незаконным, и тогда любое решение, за которое проголосовал бы Горковенко, можно было бы оспорить. По словам Герасимьюк, она обратилась в Верховную Раду за разъяснением указанной законодательной коллизии касательно надобности голосования членами Нацсовета за увольнение своих коллег по собственному желанию и ожидает ответа.

Если Юрий Артеменко захочет, чтобы его освободили из-за внезапной усталости, как он объяснял свой уход ранее, то он может снова подать заявление об увольнении и мы рассмотрим его заявление. Если такого заявления от него не будет – он останеться и доработает свой срок до 7 июля, когда заканчивается его каденция

Ольга Герасимьюк уже уволила Владимира Горковенко: «Вчера в Нацсовет поступил указ президента, который возвращает Артеменко и отменяет назначения Горковенко. И, соответственно, я вчера подписала приказ об отмене приказа о назначении Горковенко и об увольнении Артеменко. Далее вопрос за кадровым отделом. Считаю, что Юрий Артеменко должен быть на работе с сегодняшнего дня. Хотя не знаю, или оформили ему увольнение в НКРСИ. Я считаю, что он должен вернуться на ту должность, с которой уходил, потому что мы не избирали нового главу. Если он захочет, чтобы его освободили из-за внезапной усталости, как он объяснял свой уход ранее, то он может снова подать заявление об увольнении и мы рассмотрим его заявление. Если такого заявления от него не будет – он останеться и доработает свой срок до 7 июля, когда заканчивается его каденция. Я не знаю, как он теперь решит поступить».

Кроме этого, Ольга Герасимьюк акцентировала на деталях процедуры того, как происходило само увольнение главы Нацсовета: «Увольнение Артеменко и назначения Горковенко было в субботу, 4 мая, в выходной день. А в понедельник, 6 мая, глава весь день был на работе. Он сам себе подписал приказ об увольнении. Хотя все приказы по нему – командировки или больничные, подписывала обычно я, как его первый заместитель. Также, 6 мая он написал определенные письма в Администрацию президента по Горковенко – чтобы его оттуда уволили побыстрее, но почему-то не подписал заявление Горковенко о принятии на роботу в Нацсовет. Ее подписала уже Ульяна Фещук», – рассказала чиновница.

Увольнение Артеменко и назначения Горковенко было в субботу, 4 мая, в выходной день. А в понедельник, 6 мая, глава весь день был на работе. Он сам себе подписал приказ об увольнении. Хотя все приказы по нему подписывала обычно я

Первый замглавы регулятора также подчеркнула, что в связи с тем, что президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады, текущий состав Нацсовета может продолжить работу до переизбрания нового состава парламента, несмотря на то, что у парламентской тройки срок полномочий выходит 4 июля. Любой из членов регулятора может уволиться по собственному желанию, но никто не планирует этого делать, поскольку в таком случае заседания Нацсовета будут заблокированы по причине недостаточного количества его членов.

«Я думаю, что люди, которых не уволят, будут работать до тех пор, пока парламент не соберется и не решит эту проблему. Так что нам нужно будет работать, пока не выберут новый парламент, он не создаст коалицию, и не начнет назначать все органы, которые в его власти», – резюмировала Ольга Герасимьюк. Как известно, парламентские выборы назначены на 21 июля. По закону новая Верховная Рада после перевыборов должна собратся не позже чем через 30 дней после официальной публикации результатов выборов – по процедуре это может произойти до 9 сентября.

В состав Национального совета входят восемь человек. Четверых членов Национального совета назначает Верховная Рада, еще четверых – президент. Срок полномочий членов совета – пять лет. При этом одно и то же лицо может быть повторно назначено членом Нацсовета только один раз. В настоящее время в составе Нацсовета назначенные парламентом первый замглавы Ольга Герасимьюк, ответственный секретарь Александр Ильяшенко и член Нацсовета Олег Черныш; по квоте экс-президента – три члена: Валентин Коваль, Сергей Костинский и замглавы Ульяна Фещук. Полномочия Герасимьюк, Ильяшенко и Черныша выходят 4 июля; у Коваля – в сентябре 2021-го, Фещук и Костинского – в сентябре 2020-го. Парламент или президент могут уволить назначенных ими членов только в двух случаях – после не утверждения годового отчета или в связи с заявление мпо собственному желанию.

Напомним, Ульяна Фещук 24 мая сообщила о том, что Нацсовет обратится в парламент с просьбой закрыть вакантное место восьмого члена регулятора до начала выборов, поскольку соответствующий парламентский Комитет по вопросам свободы слова уже провел конкурс. Последний раз регулятора обращался в Комитет с этим вопросом в июне прошлого года.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 24 мая своими указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Нацсовета, уволив с этой должности Владимира Горковенко.

Как сообщала «Телекритика», юридически процедура увольнения Артеменко и его назначения в НКРСИ не были соблюдены – за увольнение Артеменко из Нацсовета должны были проголосовать члены регулятора, а назначение президентом Артеменко в НКРСИ должно было произойти по представлению премьер-министра.

Фото: Анна Федорук