🔥 Квота Ахметова. Рада сегодня может избрать членом Нацсовета Максима Оноприенко

Данный вопрос стоит третьим в повестке дня заседания депутатов. Новым членом регулятора по информации «Телекритики» может стать Максим Оноприенко, генеральный директор запорожской телекомпании TV5, которая входит в «Медиа Группу Украина» Рината Ахметова.

Конкурс на вакантную должность проводился осенью прошлого года Комитетом свободы слова, всего подалось 10 человек. 21 ноября на своем заседании Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде к рассмотрению шесть из десяти кандидатов на вакантную должность члена Нацсовета. В их числе были: Валентина Руденко, Максим Оноприенко, Владимир Чемес, Александр Глущенко, Евгений Лахно и Андрей Шаповалов. В числе отклоненных кандидатов значились Лаврентий Малазония, Александр Мельничук, Павел Миколюк и Александр Харебин. Эти кандидаты не прошли спецпроверку Комитета.

Как сообщала «Телекритика», восьмым членом Нацсовета может стать человек из «орбиты влияния» «Медиа Группы Украины» Рината Ахметова. Связь с «Медиа Группой Украина» есть у троих из шести кандидатов – Валентины Руденко, Максима Оноприенко и Владимира Чемеса. Экс-пиарщица «Плюсов», российского канала СТС, экс-заместитель главы Секретариата президента Виктора Ющенко Валентина Руденко была выдвинута «Радикальной партией», которая имеет тесные связи с Ринатом Ахметовым, глава партии – Олег Ляшко – лидирует по количеству заказных сюжетов в эфире новостей «Сегодня» телеканала «Украина». Владимир Чемес – адвокат, в 2010-х был советником по правовым вопросам гендиректора канала «Украина», а также членом юридического комитета «Индустриального телевизионного комитета» от «Украины».

Как известно, парламент и президент назначают в Нацсовет по четыре члена. Должность члена Нацсовета по парламентской квоте стала вакантной 2 августа 2016 года, после ухода из Нацсовета Катерины Котенко (Загорий). Комитет дважды объявлял конкурс на должность – в августе и декабре 2016-го, но не подводил итоги. 4 июля 2018-го Комитет объявил новый конкурс на замещение вакантного восьмого места в Нацсовете.

Напомним, заместитель главы регулятора Ульяна Фещук 24 мая сообщила о том, что Нацсовет обратится в парламент с просьбой закрыть вакантное место восьмого члена регулятора до начала выборов, поскольку соответствующий парламентский Комитет по вопросам свободы слова уже провел конкурс. Последний раз регулятор обращался в Комитет с этим вопросом в июне прошлого года.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 24 мая своими указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Нацсовета, уволив с этой должности Владимира Горковенко, назначенного в Нацсовет 4 мая экс-президентом Петром Порошенко. 27 мая Горковенко подал в суд, чтобы оспорить отмену своего назначения в Нацсовет. И. о. главы регулятора Ольга Герасимьюк ранее сообщила, что не смогла открыть два последних заседания регулятора (10-го и 21 мая) из-за кадровой «рокировки». Формальной причиной непроведения заседаний было также отсутствие кворума (шесть из восьми членов).

Фото: TV5