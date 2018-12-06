Комитет свободы слова отклонил 4 кандидатов на должность члена Нацсовета

В числе отклоненных кандидатов значатся: Лаврентий Малазония (от «Оппоблока», экс-руководитель новостного продакшена телеканала «Интер»); Александр Мельничук (от всеукраинской общественной организации «Центр розвитку «Медіафорум»», продюсер тематических телеканалов группы «Евромедиа» генпродюсера «Евровидения» Павла Грицака); Павел Миколюк (от «Украинской антипиратской ассоциации», директор юридической фирмы «Виндекс», которая защищает интересы «Медиа Группы Украина»); Александр Харебин (от общественной организации «Лабораторія законодавчих ініціатив», политконсультант, экс-заместитель директора НТКУ).

«Мы проконсультировались с юристами, и они считают, что кандидаты нарушают (требования к кандидатам. – Ред.). Несвоевременное предоставление документов и представление документов от общественных организаций, не имеющих статуса всеукраинских, является нарушением. Мы не можем сообщить парламенту, что эти кандидаты отвечают квалификационным требованиям. Поэтому есть предложение отклонить всех остальных кандидатов, кроме тех, которых мы приняли в прошлый раз», – отметила глава Комитета Виктория Сюмар.

21 ноября Комитет свободы слова на своем заседании принял решение рекомендовать Верховной раде к рассмотрению шесть из десяти кандидатов на вакантную должность члена Нацсовета. В их числе были: Валентина Руденко, Максим Оноприенко, Владимир Чемес, Александр Глущенко, Евгений Лахно и Андрей Шаповалов.

На этом же заседании 21 ноября были озвучены замечания к остальным кандидатам. Лаврентий Малазония несвоевременно подал документы – кандидат доносил их после окончания срока подачи заявлений. Остальная тройка кандидатов была выдвинута общественными организациями, которые не доказали комитету своего всеукраинского статуса (только такие организации имеют право выдвигать кандидатов в члены Нацсовета). У Павла Миколюка, кроме того, не было пятилетнего опыта работы в СМИ, что также является обязательным условием.

Как сообщала «Телекритика», восьмым членом Нацсовета может стать человек из «орбиты влияния» «Медиа Группы Украины» Рината Ахметова. Связь с «Медиа Группой Украина» есть у троих из шести кандидатов – Валентины Руденко, Максима Оноприенко (гендиректор запорожской телекомпании TV5 Рината Ахметова) и Владимира Чемеса (адвокат, в 2010-х был советником по правовым вопросам гендиректора канала «Украина», а также членом юридического комитета «Индустриального телевизионного комитета» от «Украины»). Больше всего шансов у Валентины Руденко, выдвинутой «Радикальной партией». Последняя имеет тесные связи с Ринатом Ахметовым, глава партии – Олег Ляшко, лидирует по количеству заказных сюжетов в эфире новостей «Сегодня» телеканала «Украина».

Напомним, парламент и президент назначают в Нацсовет по четыре члена. Должность члена Нацсовета по парламентской квоте стала вакантной 2 августа 2016 года, после ухода из Нацсовета Катерины Котенко (Загорий). Комитет дважды объявлял конкурс – в августе и декабре 2016-го, но не подводил итоги. 4 июля Комитет объявил новый конкурс на замещение вакантного восьмого места в Нацсовете.