Комитет свободы слова отклонил 4 кандидатов на должность члена Нацсовета
НовостиСМИ

Комитет свободы слова отклонил 4 кандидатов на должность члена Нацсовета

от Telekritika
От Telekritika 134
Главная Новости Комитет свободы слова отклонил 4 кандидатов на должность члена Нацсовета

Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики на своем заседании 5 декабря принял решение не рекомендовать кандидатуры четырех человек на вакантную должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Эти кандидаты не прошли спецпроверку комитета.

В числе отклоненных кандидатов значатся: Лаврентий Малазония (от «Оппоблока», экс-руководитель новостного продакшена телеканала «Интер»); Александр Мельничук (от всеукраинской общественной организации «Центр розвитку «Медіафорум»», продюсер тематических телеканалов группы «Евромедиа» генпродюсера «Евровидения» Павла Грицака); Павел Миколюк (от «Украинской антипиратской ассоциации», директор юридической фирмы «Виндекс», которая защищает интересы «Медиа Группы Украина»); Александр Харебин (от общественной организации «Лабораторія законодавчих ініціатив», политконсультант, экс-заместитель директора НТКУ).

«Мы проконсультировались с юристами, и они считают, что кандидаты нарушают (требования к кандидатам. – Ред.). Несвоевременное предоставление документов и представление документов от общественных организаций, не имеющих статуса всеукраинских, является нарушением. Мы не можем сообщить парламенту, что эти кандидаты отвечают квалификационным требованиям. Поэтому есть предложение отклонить всех остальных кандидатов, кроме тех, которых мы приняли в прошлый раз», – отметила глава Комитета Виктория Сюмар.

21 ноября Комитет свободы слова на своем заседании принял решение рекомендовать Верховной раде к рассмотрению шесть из десяти кандидатов на вакантную должность члена Нацсовета. В их числе были: Валентина Руденко, Максим Оноприенко, Владимир Чемес, Александр Глущенко, Евгений Лахно и Андрей Шаповалов.

На этом же заседании 21 ноября были озвучены замечания к остальным кандидатам. Лаврентий Малазония несвоевременно подал документы – кандидат доносил их после окончания срока подачи заявлений. Остальная тройка кандидатов была выдвинута общественными организациями, которые не доказали комитету своего всеукраинского статуса (только такие организации имеют право выдвигать кандидатов в члены Нацсовета). У Павла Миколюка, кроме того, не было пятилетнего опыта работы в СМИ, что также является обязательным условием.

Как сообщала «Телекритика», восьмым членом Нацсовета может стать человек из «орбиты влияния» «Медиа Группы Украины» Рината Ахметова. Связь с «Медиа Группой Украина» есть у троих из шести кандидатов – Валентины Руденко, Максима Оноприенко (гендиректор запорожской телекомпании TV5 Рината Ахметова) и Владимира Чемеса (адвокат, в 2010-х был советником по правовым вопросам гендиректора канала «Украина», а также членом юридического комитета «Индустриального телевизионного комитета» от «Украины»). Больше всего шансов у Валентины Руденко, выдвинутой «Радикальной партией». Последняя имеет тесные связи с Ринатом Ахметовым, глава партии – Олег Ляшко, лидирует по количеству заказных сюжетов в эфире новостей «Сегодня» телеканала «Украина».

Напомним, парламент и президент назначают в Нацсовет по четыре члена. Должность члена Нацсовета по парламентской квоте стала вакантной 2 августа 2016 года, после ухода из Нацсовета Катерины Котенко (Загорий). Комитет дважды объявлял конкурс – в августе и декабре 2016-го, но не подводил итоги. 4 июля Комитет объявил новый конкурс на замещение вакантного восьмого места в Нацсовете.

0
FacebookTwitter

Вас так же может заинтересовать

В 2020 году нами будут манипулировать при помощи...

14.03.2018

Украинские кинокритики назвали претендентов на премию «Киноколо»

25.09.2018

Украинский режиссер Леонид Кантер покончил жизнь самоубийством

05.06.2018

Не прошло и 500 лет, как ученые выяснили,...

16.01.2018

6 новых сериалов января

05.01.2018

Железный Арни: Шварценеггер на танке раздавил лимузин

01.08.2018

Bit.ua будет управлять новостным порталом Дарьи Шаповаловой

20.09.2018

Карпатско-голливудский экшн «Захар Беркут» выйдет на экраны через...

19.09.2018

Видео дня: Блу Айви Картер стыдливо уворачивается от...

20.06.2018

Суд вернул программу «Доброго ранку, країно!» в эфир...

11.07.2018