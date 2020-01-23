Телеканал «1+1» презентовал семь сериалов нового сезона

В новом телесезоне канал «1+1» покажет линейку из семи мелодраматических сериалов. Среди дних два проекта производства «1+1 продакшн» — «Доктор Вера» и «Подари мне счастье», и один проект «Квартала 95» — «Мышеловка для кота». Сериалы будут выходять по-прежнему в привычном слоте — 20:45, с понедельника по четверг, по две серии. О новых сериалах сообщает пресс-служба телеканала. Даты выходов сериалов пока не сообщаются.

В премьерных проектах зрители увидят известных и любимых актеров. Среди них — Кирилл Дыцевич, Валерия Ходос, Марк Дробот, Дмитрий Суржиков, Дарья Петрожицкая, Елена Стефанская и другие.

Уже скоро на «1+1» состоится премьера 8-серийной драмы «Худшая подруга». Главная героиня сериала Виктория мечтает быстро разбогатеть, попрощаться со всеми долгами и заниматься любимым делом — кондитерским искусством. На пути к успеху девушка едва выдерживает издевательства бывшей школьной подруги Марины, на которую теперь работает. Впоследствии судьба сводит Викторию с молодым красавцем Александром. Мужчина является исполнительным директором успешной компании и представителем именно тех состоятельных кругов, в которые так мечтает попасть девушка. Но она ошибочно принимает Александра за обычного клерка, пользуется его расположением и, сама того не желая, начинает в него влюбляться.

В сериале сыграют: Клавдия Дрозд, Андрей Фединчик, Елена Стефанская, Оксана Сташенко, Дарья Легейда, Дмитрий Усов.

Настоящим испытанием для влюбленных героев 8-серийной мелодрамы «Подари мне счастье» станут большие деньги. Выпускница факультета химических технологий Ульяна и художник Михаил безумно влюбляются друг в друга, забывая об успешных карьерах, которыми так грезили. К тому же, молодые люди оказываются наследниками большого состояния. Только Михаил к роскошной жизни привык, а вот Ульяна, которая всегда еле сводила концы с концами, даже не догадывается, что ее разыскивает бабушка — владелица крупной косметической компании «Лавандовая империя». Однако большие деньги станут не подарком судьбы, а проклятием для влюбленной пары.

Актеры: Кирилл Дыцевич, Анастасия Крылова, Виталий Кудрявцев, Олег Москаленко, Екатерина Вайвала, Анастасия Пустовит, Валерия Ходос.

За неожиданными поворотами судеб зрители будут наблюдать в новой 30-серийной медицинской мелодраме «Доктор Вера». По сюжету, счастливая и спокойная жизнь кардиохирургини Веры внезапно разрушается: любимый муж исчезает, оставляя ее с маленькой дочкой и больной мамой, а на пороге дома появляется женщина, которая называет себя его женой. Вера вынуждена вернуться в больницу, в которой работала раньше, чтобы обеспечивать семью. Женщина предано будет спасать человеческие жизни на операционном столе, несмотря на то, что своя — превратилась в темноту. А сможет ли Вера снова стать счастливой, станет известно уже скоро.

Среди исполнителей главных ролей зрители «1+1» узнают Даниэля Салема, Зоряну Марченко, Марка Дробота и других.

По сюжету еще одного премьерного сериала «Не отпускай», компания выпускников отправляется к морю, среди них — влюбленные Макс и Рита, а также 6-летний брат девушки — Витя. В результате несчастного случая мальчик срывается со скалы и навсегда получает инвалидность из-за травмы позвоночника. Отец Риты в результате умирает от инфаркта, а мама угрожает покинуть ее, если дочь продолжит встречаться с Максом, ведь коварные друзья убедили, что именно любимый Риты толкнул ее брата со скалы.

Актерами 8-серийной мелодрамы станут: Валентин Томусяк, Николай Боклан и др.

Также зрители канала увидят продолжение увлекательной мелодрамы «Родственные связи» (Star Media), первая часть которой с успехом прошла на «1+1». Семью Исаевых, чья жизнь наконец наладилась, — Мария встретилась с родной дочерью Настей, а муж принял ее непростое прошлое — вновь ждут сложные испытания. Защищая от недобросовестного застройщика интернат, в котором выросла, главная героиня Мария Исаева рискует карьерой и не догадывается, что ее жизнь висит на волоске. Она борется не только за справедливость, но и за свою семью – не так просто примирить только что найденную старшую дочь с младшими детьми. К тому же, муж решает свои проблемы на работе, принимая помощь бесконечно влюбленной в него опасной женщины, и проводит с ней ночи. Мария могла бы преодолеть все трудности, но почву из-под ног выбивает невероятная встреча с ее прошлым.

Роли в 8-серийной мелодраме исполнят уже известные зрителям «1+1» актеры, среди них — Ольга Арнтгольц, Ирина Кудашова, Алиса Лукшина, Алексей Зубков, Татьяна Михина, Виталий Иванченко.

16-серийная мелодрама с рабочим названием «Меня зовут Саша» (производство «Украинской продакшн студии») расскажет историю беременной девушки Александры, которая вынуждена бежать из города под давлением шантажа дочери начальника полиции: женщина фанатично влюблена в Романа, отца будущего ребенка Александры, и угрожает посадить беременную девушку в тюрьму. Спасая себя и ребенка, которого носит под сердцем, Саша бросает все и бежит в столицу. Но случайная встреча в поезде с авантюристкой Валерией кардинально меняет ее планы. Новая знакомая спровоцировала серьезную аварию на железной дороге и скрылась с места происшествия, забрав большую сумму денег из соседнего купе. Когда Саша в больнице приходит в себя, узнает: она — главная подозреваемая во всем, что случилось. Теперь девушка вынуждена жить под чужим именем.

Главные роли в сериале исполнят: Анастасия Шульга, Александр Соколов, Тимофей Каратаев, Екатерина Тышкевич и другие.

Яркой премьерой станет 12-серийный детектив «Мышеловка для кота». По сюжету сериала, студент, журналист и учительница внезапно получают по миллиону долларов. Придя в себя после такого подарка судьбы, они узнают, что стали ставками чьей-то азартной игры, и теперь на кону их жизни и еще три миллиона долларов.

Главные роли в проекте исполнят Дмитрий Суржиков, Дарья Петрожицкая, Татьяна Коновалова и Константин Темляк.

Напомним, ранее канал презентовал юбилейный сезон «Голоса країни», новый сезон тревел-шоу «Мир наизнанку» и рассказал о новом сезоне реалити «Одруження наосліп».

Фото: «1+1»