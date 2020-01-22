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Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»

от Татьяна Мялковская
От Татьяна Мялковская 265
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Звездные гости, китайская тематика, Шаолинь и новое путешествие Комарова.

21 января состоялась премьера 11 сезона тревел-шоу «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым. На закрытой вечеринке собрались звездные гости, которые пришли поддержать ведущего и его проект. «Телекритика» побывала на мероприятии и рассказывает, чего стоит ждать зрителям от нового сезона программы и кто посетил премьеру первой серии.

Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»

Катерина Осадчая, Дмитрий Комаров и его супруга Александра Кучеренко

Перед показом первой серии сезона про Китай зрителей ожидало мини-шоу – выступление Киевской школы боевых искусств «Пересвіт», основанной на традициях Шаолинь, с руководителем которой Дмитрий познакомился во время своей поездки.

Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»

Воспитанники школы «Пересвіт»

Затем со вступительным словом выступил ведущий программы – Дмитрий Комаров. Он появился в китайской одежде из монастыря Шаолинь и рассказал, что премьера сезона состоится 29 января в 22.45 на телеканале «1+1». За время существования программы зрители уже увидели «изнанку» Индии, Камбоджи, Африки, Вьетнама, Индонезии, Латинской Америки, Боливии, Непала, Японии и Бразилии. Шоу является долгожителем – оно выходит на телеканале уже почти 10 лет и имеет высокие рейтинги. 

Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»Генпродюсер «1+1» Максим Кривицкий также отметил, что «Мир наизнанку» – самое рейтинговое тревел-шоу в Украине. Многие зрители впоследствии путешествуют в страны, о которых Комаров рассказывает в своем шоу, и следуют по маршрутам «Мира наизнанку». Кривицкий заявил, что именно поэтому проект будет существовать долго.   

Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»

Максим Кривицкий, генеральный продюсер «1+1»

Что касается создания программы. Обычно над ней работают две группы: ведущий Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев снимают материал и отправляют его в Киев, где его обрабатывают монтажеры и вся команда пост-продакшена. Все это происходит параллельно. Периодически Комарову приходилось приезжать в Киев. Сами съемки 11 сезона заняли полгода.

В новом сезоне Дмитрий Комаров испытает на себе тысячелетние ритуалы китайской традиционной медицины, покажет передовые технологии, познакомится с боевыми техниками сильнейших воинов мира, встретится с интересными людьми и побывает в самых отдаленных регионах Китая. И, конечно же, телеведущий познакомит жителей Поднебесной с украинской культурой и кулинарными традициями Украины.

Первая серия 11 сезона посвящена одному из уникальных мест в Китае – монастырю Шаолинь. В первом выпуске ведущий стал послушником монастыря и жил в нем как гость. «У нас, как всегда, эксклюзив – мы пожили в монастыре Шаолинь и покажем его «изнанку». Нашей задачей было попасть туда не по билету, как туристы, а посмотреть на его сторону, недоступную обычным посетителям. Ведь большинство из нас слышали о шаолиньских монахах, которые обладают невероятной силой и могут стоять на одном пальце. И мы проверили, насколько это правда или вымысел», – отметил Комаров.

Еще одна из серий будет посвящена самому большому ледовому городу в мире – Харбин, в создании которого участвовали Комаров и Дмитриев.

Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»

Жена Дмитрия Комарова — Александра Кучеренко

Почему был выбран Китай? По словам Комарова, Китай – современная страна контрастов.

«В Шанхае можно сесть на поезд и ехать со скоростью 431 километров в час. И в этом же Шанхае мы можем найти рынок традиционной медицины и купить сушеную лягушку, змею, корешок, встретить сотни миллионов людей, которые никогда не заходят в современные аптеки и не знают, что такое антибиотики, аспирин и другие европейские лекарства», – отметил ведущий. Именно китайской медицине съемочная группа посвятила несколько выпусков.

Комаров считает, что Украине следует брать пример с Китая – развивать внутренний туризм в стране.

После показа первой серии Комаров вновь поднялся на сцену и рассказал о том, что в Китае ввели особую штрафную систему – рейтинг. Прям как в «Черном Зеркале». Однако, по словам ведущего, все намного проще: штрафные баллы начисляются за нарушения правил, а после исправления ситуации и оплаты штрафа они обнуляются. К примеру, гиду программы пришлось смотреть трехчасовой документальный фильм и пересдавать на права из-за нарушения ПДД.

Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»Таже ведущий рассказал о необычной ситуации со съемок. Например, как ему довелось делать древний салют – подкидывать раскаленную сталь и кидать ее об бетон.

Поддержать Дмитрия пришла и его супруга – телеведущая и модель Александра Кучеренко. 

Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»

Дмитрий Комаров и его супруга Александра Кучеренко

Из звездных гостей мероприятие посетили: Владимир Горянский, Мишель Андраде, Анна Тринчер, Елена Шоптенко, Катерина Осадчая, Юрий Ткач, Александр Пикалов и другие.

Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»

Ведущие «1+1»

Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»

Анна Тринчер

Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»

Мишель Андраде

Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»

Владимир Горянский с женой

Классическое китайское приветствие от Дмитрия и Александра.

Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»

Оператор и ведущий программы

Как прошел предпоказ нового сезона шоу «Мир наизнанку»

Александр Пикалов с сыном

Фото: «1+1»

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