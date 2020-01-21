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Новый сезон «Мира наизнанку» стартует 29 января на «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 344
Главная Новости Новый сезон «Мира наизнанку» стартует 29 января на «1+1»

Выпуски будут посвящены Китаю.

Новый 11 сезон программы «Мир наизнанку» будет посвящен Китаю и стартует в эфире «1+1» 29 января 2020 года. Об этом стало известно на презентации нового сезона шоу.

За 9 лет существования тревел-шоу телеведущий Дмитрий Комаров успел показать зрителю «изнанку» Индии, Камбоджи, Африки, Вьетнама, Индонезии, Латинской Америки, Боливии, Непала, Японии и Бразилии. И в преддверии старта нового сезона на «1+1» Дмитрий рассказал, что его очередная экспедиция проходила в Китае. Вместе с оператором Александром Дмитриевым он около полугода провел в Поднебесной в попытке раскрыть главный секрет китайцев – как создать сверхразвитую экономику, сохранив древнейшие традиции и ценности.

«На несколько дней я стану послушником самого известного в мире монастыря Шаолинь, чтобы впервые показать зрителям его изнутри. Вы увидите суперсовременные Шанхай и Пекин, самые красивые и отдаленные регионы страны. А также познакомитесь с народностями Китая и узнаете, как дожить до 100 лет, ни разу в жизни не заходя в аптеку», — поделился телеведущий.

Напомним: ранее стало известно, что 1+1 video покажет документальный фильм «Andre Tan».

Фото: 1+1 media

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