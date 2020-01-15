1+1 video покажет документальный фильм «Andre Tan»

Премьера документального фильма об украинском дизайнере Андре Тане состоится 5 февраля 2020 года на сервисе 1+1 video, сообщает пресс-служба 1+1 media.

Благодаря покупке функции «Смотри первым», пользователи сервиса 1+1 video не только смогут первыми увидеть историю успеха модельера, но и принять участие в розыгрыше платьев бренда Andre Tan.

Фильм расскажет о пути к успеху Андре Тана в fashion-индустрии, демонстрируя, как сильная мечта привела к основанию собственной компании. Несмотря на успешность в тизере Андре Тан открыто делится страхами, которые есть у него сегодня: боязнью остановиться, отсутствием вдохновения для генерации новых идей, потерей способности поражать и удивлять.

«В основу тизера мы взяли мысль Андре о страхе, которой главный герой поделился в самом первом интервью. Эта фраза близка всем творческим людям: мы время от времени, а то и постоянно, испытываем страх быть непонятыми и непризнанными, боимся, что у нас закончатся идеи и мы не сможем удивлять, но не говорим об этом. А он сказал. Искренне и откровенно. Таким он и есть на протяжении всего фильма. Думаю, что зрителя это не оставит равнодушным. Наша команда убеждена, что история Андре Тана сможет вдохновлять и мотивировать зрителей», − говорит Ирина Никончук, руководитель 1+1 Digital Studios.

Также в фильме, наряду с историей главного героя, раскрываться процесс зарождения и развития модной индустрии в Украине: что, когда и как одевали украинские женщины, начиная с конца 70-х годов и до нашего времени.

Производством картины занималась 1+1 Digital Studios. Съемка документального фильма происходила при поддержке команды Андре Тана.

Напомним, что ранее Ирина Никончук дала интервью «Телекритике», в котором подробно рассказала о съемочном процессе.

Фото: 1+1 media

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