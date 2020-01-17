Страсть, соперничество и вокал: Чем будет удивлять юбилейный сезон «Голосу країни»

16 января состоялась презентация 10-го юбилейного сезона вокального шоу «Голос країни». Десятилетие проекта творцы шоу отметили в одном из ресторанов Киева, превратив презентацию в специальную звездную вечеринку с участием исполнителей предыдущих сезонов и звезд «Танцев со звездами». «Телекритика» побывала на презентации и готова поделиться деталями.

Новый сезон «Голоса країни-10» станет интересным для телерезрителей благодаря батлу обновленного судейского состава и новой порции ярких участников. Создатели шоу утверждают, что провели сильнейший отбор вокалистов за всю историю проекта.

Ведущий презентации – Юрий Горбунов, ему помогал продюсер шоу «Голос країни-10» и руководитель управления производства больших развлекательных шоу Владимир Завадюк.

Напутственное слово от генерального продюсера «1+1» и члена правления 1+1 media Максима Кривицкого. В этом году «1+1» будет праздновать 25 лет, из них десять лет канал провел с «Голосом».

Главное изменение нового сезона – появление Насти Каменских в числе звездных тренеров, которая до этого три сезона была судьей другого вокального шоу «Х-фактор» – главного конкурента «Голоса». Как сообщалось, певица будет сидеть в двойном кресле вместе со своим мужем – шоуменом и продюсером Алексеем Потапенко. Пара будет бороться за победу с Тиной Кароль, а также Даном Баланом и Дмитрием Монатиком.

Украина была второй страной, которая адаптировала голландский формат The Voice (после США), начинает Юрий Горбунов. Сегодня шоу дает одни из самых высоких рейтингов на украинском телевидении – каждый выпуск шоу в среднем смотрит 5 млн украинцев. YouTube-канал проекта собрал 2 млн подписчиков. За 10 лет в кастинге шоу участвовали более 100 тыс человек, в «слепых» прослушиваниях участвовали 1,5 тыс исполнителей.

Для 10 сезона команда проекта старалась собрать уникальный кастинг участников самых сильных голосов, сообщает Владимир Завадюк. Украинская адаптация «Голоса» признана форматчиками одной из лучших адаптаций формата в мире. Представительница форматчика присутствовала на съемках «слепых» прослушиваний 10-го сезона и была приятно удивлена кастом участников, назвав их самыми талантливыми среди европейских адаптаций. Об этом она рассказала в коротком видеообращении, показанном на большом экране во время презентации.

Кроме участников со всех уголков Украины со своими уникальными историями, будет также немало участников из дальнего зарубежья. Одним из них стал участник из Китая, для которого украинский язык – второй родной, после китайского.

На мероприятии участник из Китая приятно удивил исполнением песни «Океана Эльзы» «Не твоя війна».

По традиции предыдущих сезонов шоу, его участниками станут также известные исполнители и звезды проектов «1+1». Так, например, на «слепых» прослушиваниях 10-го сезона взяли участие Даниэль Салем, певица Ольга Цибульская, звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая. А телеведущий Владимир Остапчук, по словам Владимира Завадюка, своим пением «утроил прожарку тренерам».

Дарья Петрожицкая присутствовала на мероприятии и спела свою песню со слепых прослушиваний – композицию «Голубка» из сериала «Папик», переведенную на украинский язык.

«Голос» создает семьи: на шоу познакомились, а позже поженились Роман Дуда и Вера Кикелия, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко. У Юрия Горбунова начались романтические отношения с Катериной Осадчей именно на съемках «Голоса. Дети». Как пошутил Юрий, все началось за кулисами – в гримерке. В этом сезоне творцы шоу надеются на роман между тренерами.

В судейской панели – не одна пара: «Это будет самый яркий и самый страстный сезон за всю историю шоу. Купидонов на нашей площадке стало больше. Впервые среди тренеров в двойном кресле будет семейная пара – ПТП и NK. В новом сезоне мы станем свидетелями противостояния двух пар: семейной – ПТП и NK, и полной неопределенности и тайн – Тины Кароль и Дана Балана. Помогут ли чувства победить, узнаем совсем скоро», – добавляет Владимир Завадюк.

Со звездными тренерами на самой презентации не сложилось – присутствовала только Тина Кароль.

Остальные тренеры находятся в отпусках, но для презентации они записали видеообращения на свои смартфоны. Дмитрий Монатик пообещал музыкальные эксперименты. Потап записал отдельное обращение от Насти Каменских – стих о юбилейном сезоне. Каменских в своем видеообращении обещала тщательно работать с участниками. По словам Заводюка, Потап вот уже 5 лет хочет победить в шоу. Владимир надеется, что в этом сезоне ему поможет его жена. Дан Балан обещал «яркий праздник каждое воскресенье» и «развитие отношений» с Тиной Кароль. По его словам, он создал коалицию с Кароль, но против кого они будут дружить, не сообщил. Вместе с тем, на презентации он передал букет цветов для Тины через организаторов.

Юрий Горбунов интересовался у Тины Кароль, почему она пришла на презентацию без Балана. Певица пошутила, что он в Австралии спасает кенгуру от пожаров. Юрий в шутку спросил о спасении «кенгуруш» (именно так певец называл Тину в предыдущем сезоне). Певица в ответ промолчала. Тина, к слову, пришла на презентацию после репетиции ее команды для батла, на которой не сложилась пара участников – у них не получился дует.

Кароль сетовала на то, что когда она начинала карьеру певицы, на телевидении не было подобных шоу. В свое время певица получила отказ от Александра Пономарева: ««Голос» – это возможность открыть себя, которой когда-то не было у меня. Потому что я начинала, когда таких больших проектов не было. Я могла только показывать свои выступления Александру Пономареву, который не обращал на меня внимания. Прошу, не растеряйте свой шанс», – обратилась она к участникам, дав определенные мотивационные советы быть увренными в себе и уметь держаться на сцене.

Дальше все присутствующие смотрели первые 40 минут первого эпизода шоу, финальную версию которого после монтажа видели только двое человек на канале – Владимир Завадюк и Максим Кривицкий.

Официальную часть вечера закончили выступление Laud и Андрея Хаята.

Первые впечатления «Телекритики» о 10-м сезоне. В проекте стало больше шоу в его классическом понимании. Обыгрывается любая ситуация с участниками, тренерами и вокруг их взаимоотношений. Среди первых конкурсантов были реваншисты из предыдущих сезонов. Тренеры активно шли на контакт почти с каждым участником, исполняя песни вместе с ними. Весьма забавным оказалось также выступление некой участницы из Санкт-Петербурга – во время своего выступление она активно кокетничала с Даном Баланом.

Официальная часть окончена – время делать совместные фото.

Напоследок «Телекритика» пообщалась с Владимиром Завадюком, расспросив о новом сезоне «Голоса країни»:

Владимир, Потап в прошлом сезоне «Голоса» обещал, что если его не выиграет, он не будет принимать участие в новом сезоне. Прошлый сезон выиграл Дан Балан. Почему Потап снова в судейской панели?

Потап настолько любит «Голос країни», что он не мог не согласится с нашим предложением принять участие в новом сезоне. Ему понравилась идея с участием его жены NK настолько, что он не смог отказаться от возможности сесть в двойное кресло с ней. И скажу, что он открылся совершенно с новой стороны, Настя буквально стала его суперсилой в этом сезоне. Думаю, вместе у них есть все шансы, чтобы получить победу в проекте

Я так пониманию, что сьемки «слепых» прослушиваний пересекались во времени с прямыми эфирами «Х-фактора», где NK была судьей. Почему приняли решение переманить судью с конкурирующего шоу?

Предыдущее участие NK в другом вокальном шоу нас абсолютно не пугает. В разных шоу как участники, так и судьи могут проявлять себя абсолютно по-разному. Яркий тому пример – Иван Дорн, который был в шестом сезоне «Голосу країни». Мы давно знакомы с Настей, а ПТП является тренером «Голосу країни» уже несколько сезонов. Это одна из самых ярких пар шоу-бизнеса, и безусловно, их свадьба стала самым громким светским событием прошлого года. Учитывая это, нам показалось логичным пригласить их в проект уже вдвоем. Зрителям будет интересно наблюдать за тем, как они будут вместе бороться за участников, за победу в шоу. Еще интереснее посмотреть в большом телешоу на их взаимоотношения, как пары.

ПТП и NK не выступают вместе уже пять лет. В вашем шоу они сидят в двойном кресле. Не боитесь, что у зрителя может возникнуть некий диссонанс, недоумение?

Мы не говорим о воссоединении дуэта, они принимают участие в «Голосі країни» как пара, и как два востребованных и самодостаточных артиста, каждый из которых задаёт тренды и покоряет престижные музыкальные площадки. Каждому из них есть, чем поделиться и чему научить молодых вокалистов. Поэтому объединение дуэта не произошло, мы ценим их как двух сильных исполнителей – ПТП и NK. Ради общей победы в нашем шоу они вместе сели в двойное кресло как одна семья. Нам интересно наблюдатель за тем, как они спорят за участника, за выбор репертуара. При этом между ними есть отличная синергия и взаимопонимание.

10 сезон «Х-фактора» выиграла победительница третьего сезона «Голоса. Дети» Элина Иващенко. Гордитесь?

В каком шоу участвовать – это выбор участников. Мы рады, что наш проект открывает звёзд, и после победы в «Голос. Діти» мы не сомневались, что Элина может покорить любую площадку. Она очень яркая и талантливая вокалистка.

Какие еще изменения готовите в шоу?

Помимо того, что во взрослом «Голосі країни» впервые появилось двойное кресло, этот сезон стал максимально диджитальным. Нельзя игнорировать проникновение Instagram, соцсетей. Видео-визитки героев мы подаём в формате story – они рассказывают всё от первого лица, якобы записывая обращение на свой смартфон. Несколько видоизменилась сцена – в ней стало больше экранов и видеовизуальных эффектов. Также много ноу-хау со стороны техники. Например, применение камеры-робота для сьемок участников с эффектами, которые используются для сьемок красных дорожек в Америке. Мы это делали для интеграции наших спонсоров-партнеров этого сезона.

Какую задачу по показателям рейтингов вам ставит телеканал? Что они ожидают от этого сезона?

Канал ожидает показатели с долей не ниже предыдущего сезона. Также ожидают крутое шоу, которое задает тренды. Верю, что у нашей команды получается это делать. Я очень горжусь ею – наши сотрудники часто делают невозможное. Новое руководство компании активно включилось в новый сезон и очень верит в него. За что им большое спасибо.

Почему стартуете в этом году так рано? На других каналах в это время межсезонье, которое длится обычно до средины февраля.

В прошлом году мы начали почти также – в конце января. Решение о дате старта принимает канал. На программирование влияет ряд факторов, и в этом году нам комфортнее провести финал 19 апреля.

Стоит ли ожидать в этом году новый сезон «Голоса. Дети»?

«Голоса. Дети» в этом году не будет. Вполне вероятно, что мы запустим новый сезон со временем, когда подрастёт новое поколение юных вокалистов. В этом году мы готовим два больших шоу – «Голос країни» и «Танці з зірками».

Напомним, 10-й сезон шоу «Голос країни» стартует 19 января, в 21:00.

Фото: «1+1»

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