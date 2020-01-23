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Стала известна дата премьеры шестого сезона «Одруження наосліп»  
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Стала известна дата премьеры шестого сезона «Одруження наосліп»  

от Telekritika
Telekritika 752

Новый сезон выйдет на экраны 28 января.

28 января в 22:45 на «1+1» состоится премьера шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп», пишет пресс-служба телеканала.

Программа выйдет с новыми ведущими – практикующим психологом Ириной Кириченко и лайф-коучем Даниэлем Салемом. Реалити-шоу о построении любви будет выходить на экраны по вторникам. 

Героями программы станут: владелец четырех стоматологических клиник, IT-специалист, доцент, блогер и другие. Помогать им будут эксперты: Ирина Кириченко, которая уже более 12 лет занимается семейным консультированием пар и выводит клиентов из депрессии; и успешный телеведущий, лайф-коуч Даниэль Салем, который сам построил успешный бизнес и крепкую семью.

Напомним, что основные условия проекта остаются неизменными: эксперты подбирают участникам вторую половинку на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, а знакомится пара уже на собственной свадьбе. В течение недели молодые узнают друг друга, живя под одной крышей и по общему семейному бюджету. Через 7 дней участники «Одруження наосліп» принимают окончательное решение –  навсегда снять кольца или продолжить отношения за пределами проекта.

«Одруження наосліп» выходит в эфире телеканала уже 5 лет подряд и является собственной разработкой телеканала. В 2012 году проект стал победителем питчинга идей, организатором которого была группа «1+1 медиа», а в 2013, на C21 / FRAPA Format Award в Каннах, формат вошел в топ-5 лучших форматов года.

Напомним, новый 11 сезон программы «Мир наизнанку» стартует в эфире «1+1» 29 января 2020 года.

Фото: «1+1»

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