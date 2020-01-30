Нацсовет перенес рассмотрение вопроса незапуска радиостанции «Прямой FM»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 30 января перенес рассмотрение вопроса отсутствия вещания радиостанции «Прямой FM» на шести частотах на 6 февраля.

Ранее ведомство просило Прямой канал взять участие в заседании регулятора 30 января. Уведомление с просьбой к представителям телеканала прийти на заседание телеканал проигнорировал, после чего регулятор опубликовал приглашение на сайте ведомства 24 января. Регулятор будет рассматривать вопрос результатов плановой выездной проверки компании по лицензии на FM-радиовещание в 6 населенных пунктах в 4 областях Украины.

Радиостанция «Прямой FM» (ООО «ТК «Прямий») 9 ноября 2018-го получила лицензию на FM-вещание на следующие 6 частот: Белая Церковь (98,8 МГц) и Переяслав (107,7 МГц) Киевской области; Павлоград (91,1 МГц) и Марганец (91,5 МГц) Днепропетровской области; Мелитополь Запорожской области (102,2 МГц) и Лубны Полтавской области (104 МГц). Лицензия была выдана после того, как радиостанция в начале октября победила в конкурсе регулятора. В отведенный законодательством год для начала вещания радиостанция его так и не запустила. Из-за отсутствия вещания на протяжении года радиостанция теряет лицензию. Отсутствие вещания должна подтвердить проверка Нацсовета. Игнорирование уведомлений регулятора позволяет затянуть рассмотрение вопроса.

Телеканал на своем сайте сообщил, что только 28 января он получил приглашение на заседание, которое состоится 30 января по вопросу радиостанции. Тогда как регулятор должен был уведомить не позднее чем за три дня до заседания. Вместе с тем, телеканал 24 января получил другое письмо с приглашением уже на заседание 6 февраля по данном вопросу. «Данная ситуация вызывает беспокойство, поскольку непонятны попытки ускорить рассмотрение вопроса о результатах плановой выездной проверки «Прямой FM». Коллектив телеканала «Прямой» надеется, что эта досадная ошибка ответственных лиц за документооборот аппарата Нацсовета, а не очередная попытка давления на независимое СМИ путем лишения лицензии на радиовещание», – говорится в сообщении «Прямого». При этом телеканал не указал причину незапуска радиостанции в отведенный законом период после получения лицензии.

В апарате регулятора отметили, что изначально телеканал отказался от приглашения на заседание 30 января. И.о. главы регулятора Ольга Герасимьюк указала на манипуляции со стороны телеканала: «Я думаю, что это эмоциональное письмо. Это мне напоминает ситуацию со «112-м каналом», когда мы ничего не могли им вручить. Телеканал неправильно пытается выстроить свою стратегию. Это только ухудшает обстоятельства, поскольку факт остается фактом – они не захотели принять пригласительное на заседание. Обвинять наперед в незаконном давлении на их месте я бы не стала. Это неправильный способ общения с Нацсоветом. Вопрос касается подведения итогов плановой проверки, которая прошла в декабре», – добавила Ольга Герасимьюк.

Кроме лицензии на вещание в 6 городах у радиостанции есть также лицензия на цифровое вещание в Киеве и отдельная лицензия на FM-вещание в Киеве. Лицензия на цифровое вещание DAB+ в Киеве досталась радиостанции после выигрыша в конкурсе 6 сентября 2018-го (радиостанция была единственным претендентом). Перед выборами, 4 апреля 2019-го, радиостанция получила частоту в FM-диапазоне Киева (также была единственным претендентом). 9 сентября 2019-го радиостанция сообщила, что начала вещание в Киеве в цифровом стандарте T-DAB, о старте FM-вещания не уведомлялось.

Во время получения лицензии радиостанцию в регуляторе представлял ведущий новостей «Прямого» Александр Близнюк, который сообщал, что будет ее руководителем. По концепции «Прямой FM» была названа «репортерской радиостанцией» – планировались стримы с мест событий, а также новости. Вещатель планировал запустится до парламентских выборов и обещал развивать вещание по всей Украине – у радиостанции еще в апреле 2019-го были контракты с 40 журналистами в регионах и предварительные контракты с поставщиками для монтирования оборудования.

Отметим, в условный медиахолдинг вокруг телеканала «Прямой», кроме радиостанции должны были войти региональные каналы в Одессе и Харькове. Но 12 июля 2019-го по заявлению региональных сателлитов телеканала «Прямой» — «Одеса.1» и «Харків.1», канал аннулировал лицензии на местное цифровое вещание в регионах. Причины незапуска не сообщались.

Напомним, телеканал «Прямой» официально принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко. Реальным собственником «Прямого» в СМИ называли окружение пятого Президента Украины Петра Порошенко. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал с Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называют техническим проектом Порошенко. 24 июня 2019-го Владимир Макеенко вместе с Петром Порошенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы канала. Она заняла должности директора и генпродюсера. Присутствие Порошенко тогда объяснялось его желанием «поблагодарить вещатель».

7 ноября у Макеенко проводили обыски из-за производства по уклонению от уплаты налогов при приобретении телеканала, который до этого СМИ связывали с Александром Яныковичем. Канал заявил о давлении и наступлении на свободу слова. В «Евросолидарности» заявили, что за ситуацией стоят экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов и тогдашний руководитель ГБР Роман Труба. Порошенко тогда подчеркивал, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению канала.

Фото: pixabay

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