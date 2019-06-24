📢 Светлана Орловская сменила Евгению Захарову на посту директора «Прямого»

Телеведущая сменила на этой должности Евгению Захарову, которая возглавляла телеканал с момента его запуска. На встрече присутствовал экс-президент Петр Порошенко вместе с главой Комитета Верховной Рады по свободе слова Викторией Сюмар. Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на свой источник на канале.

На собрании зашла речь о возможной продаже канала или сокращении финансирования. «Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко», – передал источник.

Виктория Сюмар, которая занимается медиаподдержкой в избирательной кампании партии «Европейская солидарность», сообщила изданию, что Петр Порошенко с Владимиром Макеенко договорились об опционе на приобретение телеканала «Прямой». Она также сообщила, что на встрече с коллективом президент подчеркнул, что «Прямой» и «5 канал» не будут продаваться Виктору Медведчуку. Он также заявил, что «нельзя допустить концентрации медиасобственности в пророссийских руках». Глава Комитета свободы слова добавила, что Петр Порошенко сообщил о готовности купить телеканал у Владимира Макеенко, если у того «возникнут проблемы». Петр Порошенко обратился к коллективу, поблагодарив его за «поддержку и объективность».

Светлана Орловская стала ведущей канала «Прямой» в августе 2017 года, когда канал запустился. В последнем сезоне она вела вечернее праймовое ток-шоу будней вместе с Мыколой Вереснем. По словам ведущей, она планирует оставаться в кадре, совмещая должность ведущей с административной.

Кто станет новым генеральным продюсером телеканала после ухода Алексея Семенова – не сообщалось. Евгения Захарова проигнорировала запрос «Телекритики» озвучить причины ухода с телеканала.

Напомним, официальным владельцем телеканала «Прямой» является экс-регионал Владимир Макеенко. 18 июня он опроверг слухи о возможной продаже «Прямого» Медведчуку, а также сообщил о готовности купить «112 Украина» и ZIK. Соответствующее слухи появились после того, как 14 июня народный депутат, соратник Виктора Медведчука Тарас Козак приобрел телеканал ZIK. Депутат создал медиахолдинг «Новости» из телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, генеральным продюсером которого стал Алексей Семенов.

Как сообщалось, реальным собственником «Прямого» «Украинская правда» называла Игоря Кононенко – первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера Петра Порошенко. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал с Петром Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называли «техническим проектом Банковой»; сегодня он входит в политсовет «Нашего края». Осенью прошлого года в структуре собственности «Прямого» появился кипрский офшор Parlimo Trading Limited, который, по данным «Наших грошей», связан с «Украинской национальной лотереей», находящейся в сфере влияния народных депутатов от БПП Александра Третьякова и Глеба Загория.

Фото: Facebook-страница Светланы Орловской