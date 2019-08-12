Порошенко заявляет о попытках рейдерства «Прямого» со стороны Портнова

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата телеканала «Прямой» со стороны бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

«Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата “Прямого” канала, инициатором которого является господин Портнов», – сказал Порошенко журналистам в понедельник в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что по заявлению Андрея Портнова, которое «ничего общего не имеет с правдой», ГБР больше трех месяцев «предпринимает попытки терроризировать журналистов». «Еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к собственности или управлению “Прямым” каналом», – добавил Порошенко.

Петр Порошенко является свидетелем в уголовном производстве по «отмыванию средств» телеканалом «Прямой», отмечает его адвокат Игорь Головань. «Единственное, что могу сказать, мы не получили ни одного даже намека… какой именно налог, в какой сумме и в какой юрисдикции, я так думаю, следователи не понимают. То же касается и так называемого отмывания средств… там вообще не о чем было говорить… свидетель Петр Алексеевич насколько мог дал исчерпывающие ответы», – рассказал адвокат журналистам после завершения допроса Порошенко в ГБР.

В то же время он отметил, что Госбюро не дало разрешения экс-президенту на разглашение данных досудебного расследования. Игорь Головань также выразил мнение, что нет необходимости в проведении этих допросов, а вызовы на допрос делаются «для шоу». «Мы уверены, что все это (уголовное преследование) инспирируется из государства-агрессора», – добавил адвокат.

Андрей Портнов в своем Telegram отметил, что допрос Петра Порошенко касался уголовного производства именно по акциям телеканала, которые были оформлены Петром Порошенко на кипрскую компанию, «которая в свою очередь оформлена на подставное лицо» – бывшего заместителя Виктора Януковича во фракции «Партии регионов» Владимира Макеенко. «Порошенко, как бывший член «Партии регионов» и член правительства Азарова и Януковича, нашел своего бывшего коллегу по партии и оформил на него телеканал, создавая ложное впечатление, что он не является реальным собственником канала. В этом уголовном производстве следствие должно доказать, что данная сделка, как и финансирование канала, осуществлялись украденными у украинского бюджета деньгами, отмытыми в офшорных зонах, недополученными в виде налогов, проведенными между подставными лицами и оформленными фиктивными торговыми операциями в иностранных юрисдикциях», – заявляет Андрей Портнов.

1 июля в СМИ появилась информация, что Государственное бюро расследований проводит обыски на телеканале «Прямой». Следственные действия якобы были санкционированы судом. Позже в ГБР опровергли эту информацию. 3 июля Андрей Портнов сообщил, что суд удовлетворил ходатайства следователей о доступе к документам на предприятиях «Кузня на Рыбальском» (продан осенью 2018-го Сергею Тигипко) и телеканале «Прямой». «Фабула – отмывание преступных доходов, офшоры, оформление акций на подставных лиц и неуплата налогов», – пояснил Портнов.

Отметим, телеканал «Прямой» начал вещание 24 августа 2017-го, заменив собой телеканал «Тонис», который в 2011–2017-м связывали с Александром Януковичем. Экс-регионал Владимир Макеенко появился в структуре собственности телеканала в марте 2017-го, став владельцем 9,5% «Тониса», а уже в июле 2017-го ему напрямую принадлежало 100% телеканала. Он уверял членов Нацсовета, что купил канал на средства, заработанные от продажи доли в страховой компании.

Напомним, официально «Прямой» принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко, но его реальным собственником «Украинская правда» называет Игоря Кононенко – первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера экс-президента. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал с Петром Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называют техническим проектом Банковой. Сегодня он входит в политсовет «Нашего края». Осенью 2017-го в структуре собственности «Прямого» появился кипрский офшор Parlimo Trading Limited, который, по данным «Наших грошей», связан с «Украинской национальной лотереей», находящейся в сфере влияния народных депутатов от БПП Александра Третьякова и Глеба Загория.

Фото: Анна Федорук