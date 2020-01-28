Телеканал «Прямой» просрочил срок по запуску радиостанции и игнорирует Нацсовет

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призывает Прямой канал взять участие в заседании регулятора 30 января. Ведомство будет рассматривать вопрос отсутствия вещания радиостанции «Прямой FM». Уведомление с просьбой к представителям телеканала прийти на заседание опубликовано на сайте ведомства 24 января.

Регулятор уведомляет, что будет рассматривать вопрос результатов плановой выездной проверки компании по лицензии на FM-радиовещание в 6 населенных пунктах в 4 областях Украины. Детали не сообщаются. Обычно такие уведомление регулятор публикует на своем сайте для тех компаний, которые проигнорировали пригласительные на заседания или не допустили представителей регулятора провести проверку.

Радиостанция «Прямой FM» (ООО «ТК «Прямий») 9 ноября 2018-го получила лицензию на FM-вещание на следующие 6 частот: Белая Церковь (98,8 МГц) и Переяслав (107,7 МГц) Киевской области; Павлоград (91,1 МГц) и Марганец (91,5 МГц) Днепропетровской области; Мелитополь Запорожской области (102,2 МГц) и Лубны Полтавской области (104 МГц). Лицензия была выдана после того, как радиостанция в начале октября победила в конкурсе регулятора. В отведенный законодательством год для начала вещания, радиостанция его так и не запустила. Из-за отсутствия вещания на протяжении года радиостанция теряет лицензию. Отсутствие вещания должна подтвердить проверка Нацсовета.

Кроме лицензии на вещание в 6 городах у радиостанции есть также лицензия на цифровое вещание в Киеве и отдельная лицензия на FM-вещание в Киеве. Лицензия на цифровое вещание DAB+ в Киеве досталась радиостанции после выигрыша в конкурсе 6 сентября 2018-го (радиостанция была единственным претендентом). Перед выборами, в апреле 2019-го, радиостанция получила частоту в FM-диапазоне Киева. 9 сентября 2019-го радиостанция сообщила, что начала вещание в Киеве в цифровом стандарте T-DAB, о старте FM-вещания не уведомлялось.

Во время получения лицензии радиостанцию в регуляторе представлял ведущий новостей «Прямого» Александр Близнюк, который сообщал, что будет ее руководителем. По концепции «Прямой FM» была названа «репортерской радиостанцией» – планировались стримы с мест событий, а также новости.

Отметим, в условный медиахолдинг вокруг телеканала «Прямой», кроме радиостанции должны были войти региональные каналы в Одессе и Харькове. Но 12 июля 2019-го по заявлению региональных сателлитов телеканала «Прямой» — «Одеса.1» и «Харків.1», канал аннулировал лицензии на местное цифровое вещание в регионах. Причины незапуска не сообщались.

Напомним, телеканал «Прямой» официально принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко. Реальным собственником «Прямого» в СМИ называли Игоря Кононенко, первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера пятого президента Петра Порошенко. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал с Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называют техническим проектом Порошенко; сегодня он входит в политсовет «Нашего края». Осенью прошлого года в структуре собственности «Прямого» появился кипрский офшор Parlimo Trading Limited, который, по данным «Наших грошей», связан с «Украинской национальной лотереей», находящейся в сфере влияния народных депутатов от БПП Александра Третьякова и Глеба Загория.

24 июня 2019-го Владимир Макеенко вместе с Петром Порошенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы канала, она заняла должности директора и генпродюсера. Присутствие Порошенко тогда объяснялось его желанием «поблагодарить вещатель». 7 ноября у Макеенко проводили обыски из-за производства по уклонению от уплаты налогов при приобретении телеканала. Канал заявил о давлении и наступлении на свободу слова. В «Евросолидарности» заявили, что за ситуацией стоят экс-заместитель главы Администрации четвертого президента Виктора Януковича Андрей Портнов и тогдашний руководитель ГБР Роман Труба. Порошенко отмечал, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению каналом.

Фото: pixabay

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