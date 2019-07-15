«Прямой» отказался от региональных телеканалов-сателлитов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 12 июля рассмотрел заявление региональных сателлитов телеканала «Прямой» — «Одеса.1» и «Харків.1» — об отказе от лицензий на цифровое вещание. Члены ведомства единогласно проголосовали за аннулирование лицензий.

В концепции каналов было прописано информационное вещание. Почему запуск вещателей не состоялся официально, не сообщалось. Письма об отказе от лицензий регулятор получил от юридических лиц (ООО «ТРК «Одеса.1» и ООО «ТРК «Харків.1») 19 января и 14 февраля.

В январе-феврале 2019-го у региональных телеканалов истек отведенный законом год для запуска вещания, соответственно, лицензии вещателей должны были быть аннулированы. На заседании ведомство также планировало рассмотреть плановую проверку каналов, которая подтвердила отсутствие вещания, но вопрос сняли с рассмотрения из-за полученных заявлений от незапущенных телеканалов.

Член Нацсовета Олег Черныш поинтересовался, почему результаты проверки телеканалов были затянуты на столь длительный срок. Конкретного ответа от президентской части ведомства не поступило, после чего чиновник предположил, что вопрос затягивался специально, поскольку лицензии телеканалов были выставлены на продажу.

В декабре 2018-го «Телекритика» сообщала, что телеканал «Одеса.1» выставили на продажу за $700 тысяч: продавалась исключительно эфирная цифровая лицензия канала на вещание в Одесской области. Цифровые частоты «Харків.1» в Харьковской области могли отойти местному аналоговому телеканалу «Р1», который осенью перешел под влияние главы Администрации президента и экс-главы Харьковской областной администрации Игоря Райнина. Тогда же сообщалось, что команда телеканала «Прямой» готовит к перезапуску киевский городской телеканал «Перший київський» (ООО «ТРК «Купол») в интересах Вадима Столара для поддержки мэра Киева Виталия Кличко. У «Першого київського» есть аналоговая лицензия на вещание в столице, он тесно связан с одесским застройщиком Владимиром Галантерником (официальный собственник вещателя – гражданин Британии Игорь Гусев). Сегодня телеканал ретранслирует программы одесского «Первого городского».

Напомним, 27 декабря 2017 года на региональном цифровом конкурсе Нацсовета в Одесской области лицензию на вещание в регионе получил созданный под конкурс местный телеканал «Одесса.1» (ООО «ТРК «Одеса.1»), принадлежащий экс-регионалу Владимиру Макеенко (99%) и экс-гендиректору «Прямого» Евгении Захаровой (1%). Макеенко владеет компанией через ООО «ТК «Прямий», Захарова – напрямую. Лицензия на вещание была выдана каналу 19 января.

25 января новосозданный телеканал «Харків.1» (ООО «ТРК «Харків.1») из группы «Прямого» выиграл региональный конкурс Нацсовета на вещание в Харьковской области (вещателю досталось 4 частоты – в городах Купянск и Изюм, пгт Большой Бурлук и Кегичевка), для полного комплекта ему не хватает только лицензии в самом Харькове. Лицензию на вещание телеканал получил 14 февраля. Официальными собственниками канала «Харків.1» значатся те же лица: Евгения Захарова (у нее 10%) и Владимир Макеенко (90%, через юрлицо «Прямого» – ООО «ТК «Прямой»).

Отметим, в условный медиахолдинг вокруг телеканала «Прямой», кроме региональных каналов в Одессе и Харькове, входила также «репортерская» информационная радиостанция «Прямой ФМ». 11 октября 2018-го Нацсовет на конкурсе радиовещателей выдал новосозданной информационной радиостанции «Прямой FM» с первого раза сразу 6 FM-частот, в апреле – частоту в Киеве. «Прямой FM» по сегодня не начал вещание.

Напомним, официальным владельцем телеканала «Прямой» является экс-регионал Владимир Макеенко. 18 июня он опроверг слухи о возможной продаже «Прямого» Медведчуку, а также сообщил о готовности купить «112 Украина» и ZIK. Соответствующие слухи появились после того, как генпродюсером медиахолдинга «Новости» (телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK) стал Алексей Семенов – бывший генпродюсер «Прямого». 24 июня Владимир Макеенко вместе с экс-президентом Петром Порошенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы канала, она заняла должности директора и генпродюсера.

Отметим, реальным собственником «Прямого» СМИ называют Игоря Кононенко – первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера Петра Порошенко. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал с Петром Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называли «техническим проектом Банковой»; сегодня он входит в политсовет «Нашего края». Осенью прошлого года в структуре собственности «Прямого» появился кипрский офшор Parlimo Trading Limited, который, по данным «Наших грошей», связан с «Украинской национальной лотереей», находящейся в сфере влияния народных депутатов от БПП Александра Третьякова и Глеба Загория.