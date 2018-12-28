📺 💰 «Прямой» отказывается от запуска каналов в Одессе и Харькове в пользу Киева

Столичный телеканал начнет работать на частоте аналогового киевского телеканала «Перший київський» и предположительно будет лояльным к мэру Киева Виталию Кличко. Студия вещателя строится в бизнес-центре «Парус», на этаж ниже редакции телеканала «Прямой». Запуск канала готовится весной 2019-го. Одесский вещатель выставлен на продажу за $ 700 тысяч – продается исключительно цифровая лицензия канала. Цифровые частоты «Харків 1» в Харьковской области могут отойти местному аналоговому телеканалу «Р1», который этой осенью перешел под влияние главы Администрации президента и экс-главы Харьковской областной администрации Игоря Райнина. У «Прямого» ограниченное время для оформления сделок – в январе-феврале 2019-го у региональных телеканалов истекает год для запуска вещания.

Данная информация стала известна «Телекритике» из собственных источников на рынке. Генеральный продюсер телеканала «Прямой» Алексей Семенов опровергает свое личное участие в запуске столичного канала, а также продажу одесского канала: «Я не готовлю запуск столичного телеканала. Мы ничего не продаем. Ваша информация – откровенная ложь», – сообщил продюсер. На уточняющий вопрос «Телекритики», планируется ли запуск телеканала «Одесса 1», Семенов ответил следующее: «Какая «Одесса 1»? Я ничего об этом не знаю», – добавил он, после чего бросил трубку. Хотя именно Семенов презентовал на конкурсе в Нацсовете концепцию «Одессы 1» при получении лицензии год назад. Ранее Алексей Семенов в своих интервью сообщал, что ему как продюсеру после «Прямого» «было бы интересно запустить столичный телеканал».

(Не)«Прямое» влияние

Общенациональный информационный телеканал «Прямой» официально принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко, но его реальным собственником «Украинская правда» называет Игоря Кононенко – первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера президента. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал с Петром Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называют техническим проектом Банковой; сегодня он входит в политсовет «Нашего края». Осенью прошлого года в структуре собственности «Прямого» появился кипрский офшор Parlimo Trading Limited, который по данным «Наших грошей» тесно связан с «Украинской национальной лотереей», находящейся в сфере влияния народных депутатов БПП Александра Третьякова и Глеба Загория.

Концепция запуска региональных телеканалов в Киеве, Харькове и Одессе может быть оправдана, в частности, тем, что это самые крупные города Украины по количеству населения – 2,8 млн, 1,4 млн и 1 млн, соответственно.

27 декабре 2017 года на региональном цифровом конкурсе Нацсовета в Одесской области лицензию на вещание в регионе получил новосозданный местный телеканал «Одесса 1» (ООО «ТРК «Одеса 1»), принадлежащий Владимиру Макеенко (99%) и директору Евгении Захаровой (1%). Макеенко владеет компанией через ООО «ТК «Прямий», Захарова – напрямую. Лицензия на вещание была выдана каналу 19 января.

Концепция запуска региональных телеканалов в Киеве, Харькове и Одессе может быть оправдана тем, что это самые крупные города Украины по количеству населения

25 января новосозданный телеканал «Харків 1» (ООО «ТРК «Харків 1») из группы «Прямого» выиграл региональный конкурс Нацсовета на вещание в Харьковской области (вещателю досталось 4 частоты – в городах Купянское и Изюм, пгт Большой Бурлук и Кегичевка), для полного комплекта ему не хватает только лицензии в самом Харькове. Лицензию на вещание телеканал получил 14 февраля. Официальными собственниками канала «Харків 1» значатся те же лица: Евгения Захарова (у нее 10%) и Владимир Макеенко (90%, через юрлицо «Прямого» – ООО «ТК «Прямой»). Закон отводит год на запуск телеканала, иначе лицензия аннулируется.

Телеканал «Перший київський» (ООО «ТРК «Купол») тесно связан с одесским застройщиком Владимиром Галантерником (официальный собственник вещателя – гражданин Британии Игорь Гусев). «Купол» – один из старейших местных каналов Киева – неоднократно менял свое название. Аналоговая лицензия канала была приобретена летом 2016-го у экс-регионала Геннадия Васильева, тогда он носил название «100+». В средине июля 2018-го Нацсовет позволил телеканалу сменить название со «100+» на «Перший київський», после чего вещатель начал ретранслировать программы одесского «Первого городского». У «Першого київського» нет цифровой лицензии на вещание в Киеве, но он ведет вещание в столичной цифровой сети DVB-T компании «Эра продакшн» (41 твк). Одесский «Первый городской» был приобретен структурами Галантерника в сентябре прошлого года у экс-губернатора области Владимира Немировского. Официальный владелец канала – гражданин США Олег Райвич, который тесно связан с Галантерником.

Президентская телемонополия в Харькове и Одессе уже состоялась

«Телекритика» писала о монополизации связанными с президентом структурами цифрового регионального вещания в Одессе и Харькове. В Одессе как минимум на 6 из 18 цифровых телеканалов местного вещания имеют влияние люди из окружения президента. Одесский телеканал «Думская.TV» связан с народным депутатом БПП Алексеем Гончаренко, телеканалы «Академия» и «Здоровье» – с народным депутатом БПП Дмитрием Голубовым. У Владимира Галантерника, которого называют покровителем мэра Одессы Геннадия Труханова, в одесской «цифре» три телеканала («Первый городской», GTV и А1).

В Харькове президентская сила в предвыборный год заметно укрепила свои позиции в местном телепространстве. Этой осенью перешел под влияние главы Администрации президента и экс-главы Харьковской областной администрации Игоря Райнина местный аналоговый телеканал «Р1» (ООО «ТРК «Регион»). В регионе работают также телеканалы Simon (ООО «ТРК Сімон») местного бизнесмена, депутата горсовета от БПП Александра Давтяна и «7-й канал» мэра Харькова Геннадия Кернеса, который на днях публично заявил о поддержке Петра Порошенко. В регионе работают еще два телеканала, связанные с министром МВД Арсеном Аваковым – «А/ТВК» и «АТН».

У концепции каналов «Одесса 1» и «Харків 1» прописано информационное вещание, которое выполнить региональному вещателю сложно из-за ограниченности местных тем и ресурсов.

В январе Владимир Макеенко пообещал в Нацсовете, что «Одесса 1» запустит вещание через два месяца, а вещание «Харків 1» начнется в мае. Евгения Захарова в сентябре сообщала, что запуск канала «Одесса 1» произойдет в октябре-ноябре и избегала ответа на вопрос о запуске «Харків 1». Почему запуск канала не состоялся официально, не уведомляется – у концепции каналов прописано информационное вещание, которое выполнить региональному вещателю сложно из-за ограниченности местных тем и ресурсов. О том, что команда телеканала «Прямой» готовится к запуску киевского городского телеканала в интересах Вадима Столара для поддержки мэра Киева Виталия Кличко, ряд СМИ писали последние два года.

Напомним, 11 октября, Нацсовет на конкурсе радиовещателей выдал новосозданной информационной радиостанции «Прямой FM» с первого раза сразу 6 FM-частот. «Прямой FM» входит в структуру телеканала «Прямой».

«Телекритика» обратилась за официальным комментарием к телеканалу «Прямой», а также гендиректору Евгении Захаровой.

Фото: Прямой