Нацсовет согласовал смену собственности харьковского телеканала, связанного с главой Администрации президента

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 6 декабря принял решение переоформить лицензию харьковскому телеканалу «Р1» (ООО «ТРК «Регион») из-за изменения структуры собственности. Соответствующие изменения внесены в аналоговую лицензию телеканала на 6 часов вещания в слоте 20:00–02:00 в эфире 39 ТВК (1,0 кВт), на которой вещает общественный канал «Харьков». Это единственная лицензия, имеющаяся у вещателя.

Телеканалом «Р1» ранее владел Александр Кагановский, зять погибшего депутата-регионала, экс-председателя харьковской ОГА Евгения Кушнарева. По данным из открытых источников, изменение собственности состоялось 6 сентября. Новыми собственниками телеканала стали Андрей Крючков (33,34%), Сергей Комирный (33,33%) и ООО «Магна ренталс» (33,34%), которое в свою очередь принадлежит 4 физическим лицам, три из которых имеют донецкую регистрацию (Елена Авершина, Иван Радионов и Владимир Соломиенко), еще одна – Галина Саульченкова из Харькова. Уставный фонд телеканала составляет 920 тысяч гривен. Директором телеканала вместо Андрея Жмирнова 14 сентября стал Сергей Гулевский, бывший генеральный директор Харьковской ОГТРК (ныне – филиал общественного вещателя).

Андрей Крючов был советником Игоря Райнина, когда тот возглавлял Харьковскую ОГА. Также Крючкову принадлежит ООО «Синтофлекс», где работал Игорь Райнин перед началом своей политической карьеры на посту первого заместителя Харьковской ОГА.

Телеканал «Р1» ранее игнорировал конкурс Нацсовета на цифровое вещание в регионе. Как аналоговый вещатель он имеет право получить цифровую лицензию.

Напомним, полное отключение эфирного аналога планируется 1 мая 2019 года. Нацсовет рекомендует региональным вещателям, которые остались без цифровых лицензий, договориться о запуске локальных мультиплексов.