ГБР проводит обыски у собственника Прямого канала Макеенко

7 ноября на Прямом канале заявили про обыски у собственника канала Владимира Макеенко. Об этом во время прямого эфира сообщил ведущий канала Павел Рольник.

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова подтвердила данную информацию «Телекритике»: «Обыски проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно покупки-продажи телеканала «Прямой».

Она уточнила, что данные следственные действия проходят в рамках того же уголовного дела, из-за которого ранее проводились обыски на канале.

Напомним, 1 июля в СМИ появилась информация о том, что Государственное бюро расследований проводит обыски на телеканале «Прямой». Следственные действия якобы были санкционированы судом. Позже в ГБР опровергли эту информацию. 3 июля Андрей Портнов сообщил, что суд удовлетворил ходатайства следователей о доступе к документам на предприятии «Кузня на Рыбальском» (продан осенью 2018-го Сергею Тигипко) и телеканале «Прямой». «Фабула – отмывание преступных доходов, офшоры, оформление акций на подставных лиц и неуплата налогов», – пояснил Портнов.

Отметим, телеканал «Прямой» начал вещание 24 августа 2017-го, заменив собой телеканал «Тонис», который в 2011–2017-м связывали с Александром Януковичем. Экс-регионал Владимир Макеенко появился в структуре собственности телеканала в марте 2017-го, став владельцем 9,5% «Тониса», а уже в июле 2017-го ему напрямую принадлежали 100% телеканала. Он уверял членов Нацсовета, что купил канал на средства, заработанные от продажи доли в страховой компании.

Напомним, официально «Прямой» принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко, но его реальным собственником «Украинская правда» называет Игоря Кононенко – первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера экс-президента. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал с Петром Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называют техническим проектом Банковой. Сегодня он входит в политсовет «Нашего края». Осенью 2017-го в структуре собственности «Прямого» появился кипрский офшор Parlimo Trading Limited, который, по данным «Наших грошей», связан с «Украинской национальной лотереей», находящейся в сфере влияния народных депутатов от БПП Александра Третьякова и Глеба Загория.

Фото: cкриншот YouTube

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