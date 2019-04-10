«Интер» разъяснил свою позицию по тарифам Концерна РРТ для «Зеонбуда»

Телегруппа «Интер» не согласна с предложением госпредприятия Концерна РРТ промежуточно, на время действия аналога, повысить тариф на коэффициент 1,6 для единственного провайдера эфирного цифрового телевидения – компании «Зеонбуд». В понимании телегруппы, должен быть разработан прозрачный тариф на услуги госпредприятия, без привязки к коэффициентам – его нужно ввести после полного отключение эфирного аналогового телевидения. Об этом в комментарии «Телекритике» сообщил Александр Кравцов, руководитель региональной службы группы «Интер». У телегруппы есть свое видение того, какой должна быть формула формирования тарифа – ее холдинг готов предоставить в ближайшее время.

«На совещаниях по вопросу формирования новых тарифов Концерна РРТ для «Зеонбуда» мы предложили самый адекватный выход, – рассказывает Александр Кравцов. – Есть протокольное поручение премьер-министра – разработать прозрачный тариф. Группа «Интер» готова принять самое активное участие и принять результаты расчета, какими бы они бы не были. Концерном РРТ были предложены непонятные и необоснованные коэффициенты – 1,4; 1,6; 1,7. Тасование цифр – это «по-пацански», создать формулу – это неделя работы, но никто так и не удосужился приступить к этому. Еще неделя уйдет на то, чтобы ввести исходные данные и получить тариф. В итоге: наша группа настаивает не принимать «пацанские» решения, а выполнить распоряжение премьера».

Полноценный расчет можно сделать только после полного отключения эфирного аналогового телевидения: «Все покажет расчет, а точнее – отключение эфирного аналогового телевидения. Отключение аналога, как в свое время начало самого аналогового телевещания в 50-х, должно стать отправной точкой для пересмотра самих подходов. На данный момент КРРТ ориентируется на «некую» эфемерную долю в доходах. Для нас это непонятная история. У нас есть видение того, как должна выглядеть формула – т .е. у нас есть предложение по формированию самого подхода. А говорить о начальном, промежуточном коэффициенте, не понимая, как формируется подход, – это неправильно. Мы этого добивались от КРРТ уже лет так 10. Надеюсь, время уже пришло», – сообщает Александр Кравцов.

Введение промежуточного тарифа, которое поддержали две ведущие телегруппы – StarLightMedia и 1+1 media, приведет к тупику, считает Кравцов: «Решение «пожарной» ситуации методами, которые поддержали наши коллеги, – это не лучший вариант, который уже через пару месяцев приведет к тупику. Хотя ситуацию уже загнали в тупик. И наше предложение – единственно правильный выход. У нас есть и понимание подходов, и вариант формулы. Этим как раз и занимаюсь, чтобы причесать ее до презентабельного вида».

Тасование цифр – это «по-пацански», создать формулу – это неделя работы, но никто так и не удосужился приступить к этому. Еще неделя уйдет на то, чтобы ввести исходные данные и получить тариф

Данное предложение со стороны Концерна РРТ было озвучено на прошлой неделе на заседании рабочей группы. С доводами госпредприятия согласились два ведущих телехолдинга – StarLightMedia и 1+1 media. «Зеонбуд» согласен на повышение коэффициента до 1,4, объясняя тем, что повышение до 1,6 не потянет из-за наличия дебиторской задолженности со стороны отдельных вещателей. Провайдера поддержала «Медиа Группа Украина». Стоимость услуг Концерна РРТ для «Зеонбуда» в прошлом году составляла около 10 млн гривен в месяц, официальная стоимость услуг «Зеонбуда» для телеканалов составляла 1,5 млн гривен в месяц. Стоимость услуг «Зеонбуда» для телеканалов на промежуточном этапе вырастет на озвученные ранее провайдером 36%. Перерасчеты должны произойти задним числом – с 1 января 2019-го. Переходной коэффициент будет действовать до момента отключения эфирного аналогового телевидения (дата отключения будет смещена скорее всего с 1 мая на конец года). До июля участники рабочей группы должны согласовать между собой новый экономически обоснованный тариф Концерна РРТ для «Зеонбуда», который будет действовать на постоянной основе после полного отключения эфирного аналогового телевидения.

Как известно, доходы «Зеонбуда» на четверть зависят от группы «Интер», в сети провайдера вещает сразу 8 телеканалов холдинга (емкость сети – 32 телеканала). Осенью 2018-го сообщалось о том, что у холдинга крупнейший долг перед провайдером. В частности, провайдер через суд пытался изъять долги у Enter Film, К1 и «Мега», по последнему каналу провайдером была начата процедура банкротства.

Как сообщалось ранее, КРРТ грозился отключить эфирную цифру 18 марта из-за отсутствия договора с «Зеонбудом» на 2019-й, а также долга вещателей в размере 110 млн гривен, из которых около 95 млн гривен составляет долг общественной компании. После этого возобновила работу рабочая группа при Госспецсвязи – чиновники, «Зеонбуд» и телегруппы должны договориться о новых ценах на услуги КРРТ для «Зеонбуда» до 1 мая. Концерн РРТ сообщал, что из-за отключения эфирного аналогового телевидения и неподписания нового договора с «Зеонбудом» он не может оплачивать электричество, а с 1 мая у предприятия может возникнуть задолженность перед его сотрудниками.

Напомним, отключения передатчиков КРРТ стали системными в последнее время. 18 марта зафиксированы отключения передатчиков в Красногоровке Полтавской области, а 20 марта – в Белополье Сумской области. Передатчики в этих населенных пунктах не работали в течение как минимум двух суток. 4 апреля без электричества остались объекты КРРТ в 6 населенных пунктах Луганской области (Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске), они по сегодняшний день не работают. Ситуацию осудила телегруппа «1+1 медиа», гендиректор которой Александр Ткаченко указал на попытки доведения госпредприятия до банкротства. В то время, как «Медиа Группа Украина» виновным в отключениях назвала Концерн РРТ.

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