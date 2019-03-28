📺📚Телестория: как начиналось украинское TV

Так же как историки не могут прийти к единому мнению, кто же автор «Илиады» и «Одиссеи», и был ли он вообще, расходятся и мнения историков, занимающихся вопросами украинской тележурналистики. Когда появилось украинское телевидение? Одни исследователи считают, что день его рождение – 1 февраля 1939 года, другие упрямо называют 6 ноября 1951 года. Правда, есть еще и третьи, полагающие, что первые телетрансляции проводились тайно в Одессе еще в начале 30-х годов ХХ века.

Шаг первый: зарождение

В этом случае у каждой версии есть своя правда. Что касается 1939 года, под первым телевидением принято понимать механическое вещание, воспроизводимое благодаря дискам Нипкова. Принцип работы механического телевидения основывался на сканирующем элементе в приемном и передающем устройстве. Скорость сканирования на тот момент составляла 12,5 изображений в секунду. В результате на экране можно было увидеть изображение, воспроизведенное построчно. Однако механическое телевидение проработало в Киеве лишь до начала войны. Спустя немногим более двух лет, в 1941 году, первый телецентр был уничтожен нацистами.

История электронного телевидения, которое легло в основу того, что мы смотрим сегодня, началась все же в 1951 году, когда официально был введен в эксплуатацию новый телецентр, располагающийся по адресу Крещатик, 26. Рядом с ним и стояла первая телевышка, вещавшая на втором метровом телеканале. Примечательно, что вышку в то время считали объектом повышенной секретности, поэтому она практически не отражена на тогдашних панорамных съемках города, да и местным жителям было запрещено делать какие-либо снимки на ее фоне.

Для распространения первого электронного телевидения в регионы тоже понадобилось время. В 1954 году в Украине появился второй телецентр, расположенный в Харькове. Вскоре телецентры по формату киевского стали открывать в остальных региональных центрах Украины.

Шаг второй: наполнение

Первые программы, доступные зрителям, были преимущественно местного производства, так как телецентры в регионах действовали автономно. Лишь спустя годы запустилось сооружение кабельных и радиорелейных линий, которые поначалу вели передачу программ из областных центров на маломощные ретрансляторы в глубинке, а также были задействованы для обмена программами между студиями разных городов, позже – для ретрансляции в Украине программ Центрального телевидения (ЦТ) из Москвы.

В марте 1972 года в Украине официально было введено двухпрограммное телевещание – первый канал передавал программы из Москвы, второй – предназначался для республиканского контента. Примечательно, что только к этому времени на телеэкраны стал проникать цвет, который появился благодаря общепринятой в СССР системе SECAM.

Третий канал, предназначавшийся как для передач из Москвы, так и для местного вещания, запустился через год, в 1973-м, вместе с появлением в Киеве второй телебашни, которая по сей день располагается в районе Дорогожичей.

11 мая 1981 года в Киеве заработал передатчик четвертой телепрограммы – столица Украины стала вторым после Москвы городом СССР, в котором велось четырехканальное телевещание. Однако в связи с техническими недоработками, аудитория четвертого канала насчитывала всего пару сотен зрителей. Дело в том, что в отличие от трех ранее запущенных каналов, которые транслировались в диапазоне метровых волн, четвертый канал транслировался в диапазоне дециметровых волн – фактически на 30-м телеканале. Но не стоит забывать, что вещание в диапазоне, охватывающем такое количество каналов, в то время было диковинкой, так как значительная часть продаваемых телевизоров не была оборудована трактом приема ДМВ-программ. Не на руку распространению четвертой программы были и антенны, без которых трансляция канала вне зависимости от наличия или отсутствия в телевизоре модуля приема дециметровых каналов, была невозможна.

В 1990 году в столице ходили слухи о существовании 5-го по счету канала, который якобы транслировался на частотах 7-го. Поначалу канал получил название «Пятый» еще и потому, что в правом верхнем углу экрана стояла латинская буква S, которую украинцы путали с цифрой. Однако длительный период канал все же оставался больше слухом, чем правдой, так как далеко не у всех граждан была возможность купить комнатные антенны или шнуры, позволяющие ловить дополнительные каналы. Раскрыть загадку 5-го канала взялись журналисты, взяв интервью у представителя нового передатчика. Именно на страницах «Вечернего Киева», одной из самых читаемых в то время газет, раскрылся секрет трансляции телеканала Super Channel (ныне известного как NBC).

Впрочем, представители канала рассказали киевлянам, что трансляция Super Channel на украинском телевидении скорее пробная, чем постоянная, что вскоре и подтвердилось. Сетка 7-го канала каждый день менялась, в ней могли появляться трансляции и других телеканалов, к примеру, CNN, TV5 Euro, турецкого телеканала Star1. При этом программы иностранных каналов транслировались без какого-либо регламента. Например, в эфире мог один час идти Super Channel, потом минут 10 – CNN и два часа – MTV Europe. Время трансляции тоже было ограничено. Сигнал поступал на 7-й канал с 18:00 до 23:00. Вскоре вещание расширили и стали запускать с 14:00, но только по будням.

Шаг третий: альтернатива государственному контенту

В 1989 году был создан первый негосударственный канал под названием ТОНИС (его рабочее название было «Молодежный видеоканал») – аббревиатура «Творческого объединения новых информационных систем». В том же году канал получил лицензию на спутниковый WorldNet. Спустя три года, в 1992-м, ТОНИС перевел центральный офис в Киев, тем самым расширив вещание на столицу. «Отцом» ТОНИСА стал бывший работник МВД Владимир Иваненко.

В том же году в Киеве появился телеканал ЮТаР (Unity of TV and Radio или «Объединение ТВ и Радио»), который стал вещать на 32-м канале. Трансляция телеканала ЮТаР составляла первое время несколько часов в день и не только на 32-м: программы производства ЮТаР также появлялись в эфире 7-го канала. Контент телеканала был достаточно разнообразен. На нем можно было увидеть как художественные фильмы, мультфильмы, передачи производства Deutsche Welle, переведенные на русский, так и массу авторских программ производства самой телекомпании ЮТаР, к примеру, передача под названием «Программа «О!?..». Кстати, именно на ЮТаР вышли одни из первых ежедневных программ новостей «Новости УНИАР». Но спустя пару лет ЮТаР покинул 32-й канал без объяснений причин и стал осваивать частоты 37-го канала.

1 июля 1991 года в Киеве запустилось «Независимое Телевидение Мегапол» (ТВМ), которое взялось вещать на 7-ом канале.

Первое время телекомпания выходила в эфир дважды в неделю – по средам (в 18:00) и субботам (в 17:00), на несколько часов вытесняя оттуда ретрансляции зарубежных спутниковых телекомпаний. «Мегапол» стал одним из самых финансируемых проектов тогдашнего телевидения. В его развитие в то время вложили немалые деньги «Укринбанк» и «Градобанк», страховая компания «АСКО-Прометей», а также фирма «Довира». Но, несмотря на внушительную поддержку и активную рекламу канала (логотип «Мегапола» можно было встретить даже в общественном транспорте), канал в 1993 году закрылся. На его место приходит «Гравис-7», просуществовавший в эфире до 2006 года. Но именно «Мегапол» подарил украинскому зрителю такие культовые на то время программы, как «Экспресс-видео» с Юрием Минзяновым и «Синематека» с Юрием Германом.

15 января 1992 года в Киеве запускается телеканал «Тет-а-тет» (ныне известный как ТЕТ) – первый в Украине частный развлекательный телеканал. Его вещание велось на 30-м канале и стартовало с блоков по несколько часов в вечернее время. Каждый блок состоял из фильмов, мультфильмов или видеороликов, сопровождавшихся дикторской начиткой. С мая того же года программы студии выходили уже двумя блоками – днем (приблизительно с 13:25 до 16:00) и вечером (примерно с 18:00 или 19:00 и до 23:00). С октября того же года студия начала выходила в эфир днем с 15:00 до 18:00 и вечером – с 19:20 до 23:00, а иногда и до полуночи. Первая собственная программа – развлекательный проект «Хвост павлина» – вышла в эфир 15 октября 1992 года.

Шаг четвертый: украинизация эфирной сетки

В том же году телезрители заметили «вторую жизнь», которая стала появляться в эфире 32-го канала. В сетке появились программы с уже известного зрителю телеканала Super Channel, которые сопровождались плашкой, что все права на трансляцию канала Super Channel принадлежат корпорации Story First Communications.

Вскоре, летом 1992 года, после очередной ретрансляции в эфире 32-го канала появился ролик, который сообщал о старте новой телекомпании под названием «Международная коммерческая телерадиокомпания» (МКТ). Первая сетка новой компании состояла по сути из той же ретрансляции иностранного контента, только озвученной и переведенной на украинский язык. Преимуществ у новой компании было несколько – во-первых, в эфире украинского ТВ чуть ли не впервые появилось достаточно много контента на украинском языке, а во-вторых, качество картинки было в разы лучше того, что транслировалось на других частных телеканалах. Секрет качества скрывался в объеме труда, вложенного в МКТ, которую по сути создали две компании – частная американская Story First Communications и Украинский государственный концерн РРТ.

Новый телеканал буквально подарил второе дыхание украинскому зрителю, уставшему от «вылизанных» программ российского телевидения и низкокачественных частных проектов. МКТ подарил эфиру, например, сериал «Альф», переведенный на украинский, первые прямые эфиры дипломатических визитов Леонида Кравчука, а также ряд передач канала Super Channel, тоже переведенных на украинский («Выживание», «За пределами завтрашнего дня», «Доктор, доктор!», «Животный мир Америки», «Научное шоу», «В фокусе – Земля», «Видеопутешествие», «Джоан-Риверс-Шоу»). В конце 1992 года телеканал запустил вещание в 15 регионах Украины и вскоре объявил о готовности вещать в ночное время, что на тот момент не рискнул сделать ни один существующий в Украине телеканал. Но хорошему каналу нужен был хороший бренд. Вскоре совместными усилиями Story First Communications и РРТ телеканал МКТ стал называться английской аббревиатурой ICTV.

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