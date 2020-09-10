Коломойский: Активы УМХ хотят отдать в управление компании Курченко (дополнено)

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк давит на руководство Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в вопросе избрания победителя конкурса на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ). По его информации, Подоляк якобы требует, чтобы победителем конкурса было объявлено ООО «Издательство Украинский Медиа Дом», которая связана с владельцем арестованного УМХ Сергеем Курченко. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на Игоря Коломойского.

При этом, по словам Коломойского, компания предложила на конкурсе по управлению активами «одни из самых низких предложений по доходам в бюджет государства», тогда как от ООО «1+1 Интернет», по его словам, были лучшие предложения. Отмечается, что заявка от ООО «1+1 Интернет» составляла 5 млн. По словам Игоря Коломойского, предложенная ООО «Издательство Украинский Медиа Дом» сумма была «в разы меньше», «что прямо противоречит интересам государства».

УНИАН также сообщает, что директор ООО «Издательство Украинский Медиа Дом» – Д.Т. Юморанов является адвокатом и представителем Курченко в уголовных процессах. Более того, пишет медиа, из анализа структурной связанности предприятия тоже вытекает прямая связь с группой «УМХ».

Исполнительный директор 1+1 media Александр Белый считает, что сейчас лоббируются интересы только одного участника — «Украинского медиа дома», которого связывают с Курченко. И теперь эта структура участвует в отборе управляющего для арестованных активов Украинский Медиа Холдинга, который проводит АРМА.

Журналист Юрий Бутусов, который ранее уже говорил о попытках ОП вмешаться в отбор, считает, что в данном случае «есть объективные опасения относительно этого конкурса», который, по его словам, «проходит абсолютно непрозрачно».

Журналист считает, что на этот раз изменился исполнитель в Офисе президента, который непублично ведет это дело в АРМА: «К борьбе за УМХ присоединится и группа пиарщиков, которая ориентирована на группу советников президента, во главе с Михаилом Подоляком».

Напомним, что в сентябре 2019 года суд передал медиахолдинг UMH Сергея Курченко под управление АРМА. Это имущество, имущественные и корпоративные права были арестованы в декабре 2015 года. В портфеле холдинга были печатные и онлайн-издания «Корреспондент», «Теленеделя», «Forbes Украина» (лицензия была отозвана после попадания Курченко в санкционный список) и другие. До 2013 года UMH принадлежал Борису Ложкину.

В начале сентября 2020-го медиахолдинг 1+1 media сделал заявление, в котором высказал опасения о том, что округ конкурса АРМА «ведется нечистая игра». До этого с заявлением о том, что конкурс должен быть отменен, выступила «Медиа Группа Украина».

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