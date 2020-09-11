НовостиТВ

MIPCOM отменяет физическое мероприятие из-за COVID-19

от Telekritika
От Telekritika 168
Главная Новости MIPCOM отменяет физическое мероприятие из-за COVID-19

В связи с ростом заболеваемости во Франции.

Международный телевизионный рынок MIPCOM отменил запланированную оффлайн-версию своего мероприятия 2020 года. Организатор Рид Мидем сообщил, что мероприятие,  которое должно было пройти с 12 по 14 октября в Каннах, теперь будет только онлайн-формате. Об этом пишет THR.

Такое решение приняли в связи с тем, что заболеваемость коронавирусом во Франции  начала расти. Reed Midem также была вынуждена отменить весенний рынок MIP-TV на фоне первой волны COVID-19.

Вместо физического ивента Reed Midem проведет цифровую конференцию и онлайн-торговую площадку MIPCOM Online + в запланированные даты. Виртуальные мероприятия будут включать конференции и показы, глобальную программу предстоящих выпусков фильмов, основные выступления отрасли и онлайн-презентацию премии MIPCOM Diversity TV Excellence Awards этого года.

CanneSeries, международный телефестиваль, который проходит вместе с MIPCOM, с 9 по 14 октября проведет сокращенную версию своего физического мероприятия, а также будет транслировать фестивальные фильмы онлайн на своей новой платформе CanneSeries Live..

Напомним, ранее сообщалось, что MIPCOM 2020 состоится в Каннах в двух форматах.

Читайте также:

Голливуд возобновит кинопроизводство в ближайшие дни
В Великобритании возобновили производство фильмов и телешоу

Фото: MIPCOM

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Программа «Гражданская оборона» на ICTV отмечает день рождения

27.08.2020

Медиашкола «КиївTV» планирует продолжить работу в 2021 году

12.08.2020

НСЖУ выступил в поддержку белорусских коллег

14.08.2020

Погиб бывший корреспондент «Укринформа»

08.09.2020

«1+1» покажет новый выпуск «Вечернего квартала»

04.09.2020

У hromadske новые политкорреспондент и заместитель главреда

25.08.2020

«Интер» представляет премьеру программы «Вещдок. Личное дело»

09.09.2020

«Суспільне» запускает спортивную секцию на сайте suspilne.media

20.08.2020

У программы «Ранок у Великому місті» на ICTV новый...

19.08.2020

TAG и Jicwebs объединяются в борьбе против пиратства

14.08.2020
Avatar