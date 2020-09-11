MIPCOM отменяет физическое мероприятие из-за COVID-19

Международный телевизионный рынок MIPCOM отменил запланированную оффлайн-версию своего мероприятия 2020 года. Организатор Рид Мидем сообщил, что мероприятие, которое должно было пройти с 12 по 14 октября в Каннах, теперь будет только онлайн-формате. Об этом пишет THR.

Такое решение приняли в связи с тем, что заболеваемость коронавирусом во Франции начала расти. Reed Midem также была вынуждена отменить весенний рынок MIP-TV на фоне первой волны COVID-19.

Вместо физического ивента Reed Midem проведет цифровую конференцию и онлайн-торговую площадку MIPCOM Online + в запланированные даты. Виртуальные мероприятия будут включать конференции и показы, глобальную программу предстоящих выпусков фильмов, основные выступления отрасли и онлайн-презентацию премии MIPCOM Diversity TV Excellence Awards этого года.

CanneSeries, международный телефестиваль, который проходит вместе с MIPCOM, с 9 по 14 октября проведет сокращенную версию своего физического мероприятия, а также будет транслировать фестивальные фильмы онлайн на своей новой платформе CanneSeries Live..

Напомним, ранее сообщалось, что MIPCOM 2020 состоится в Каннах в двух форматах.

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Фото: MIPCOM

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