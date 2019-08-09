Итоги 11-го конкурса Госкино: победы «по блату» и дедовщина?

5 августа Государственное агентство по вопросам кино опубликовало протоколы заседаний экспертных комиссий по итогам второго этапа Одиннадцатого конкурсного отбора. Однако выводы экспертов носят лишь рекомендательный характер: окончательные решения о распределении финансирования принимает Совет по государственной поддержке кинематографии, который на сегодняшний день состоит из директора кинофестиваля «Молодость» Андрея Халпахчи, арт-директора «Украинской киноакадемии» Александра (Алика) Шпилюка, директора кинотеатра «Жовтень» Людмилы Горделадзе, режиссера Андрея Дончика, юриста Сергея Зленко, продюсеров Виталия Докаленко и Максима Магана.

8 августа Совет провел заседание, на котором утвердил окончательный список победителей Одиннадцатого конкурса.

Некоторых кинематографистов, чьи проекты набрали проходные 35 баллов от экспертов, ждало разочарование – им финансирование не выделили, поскольку в ходе заседания было принято решение оставить порог в 35.0 для дебютов, а в остальных случаях отталкиваться уже от минимума в 38 баллов. Тогда как среди проектов, не дотянувших до этой планки, нашлись счастливчики, которым Совет по поддержке кинематографии дал зеленый свет.

Вот, к примеру, список проектов в категории национальных фильмов художественной и культурной значимости – условный украинский «артхаус» – которым эксперты поставили 35 баллов и выше:

А вот получатели финансирования – без «Скажи “Украина”», «Iстоти» и «Экстремиста», но с «Голубым львом», который по оценкам экспертов набрал 34,43 балла.

«Пятница, 13» Романа Балаяна, недобравший 1,3 балла до 38, был одобрен к финансированию по предложению Андрея Халпахчи. «Сирену» Евгения Матвиенко выдвинул для включения в итоговый список Алик Шпилюк, пророча фильму успех на международной арене. «Антропоцен» Мирослава Слабошпицкого (35,0), который требует 58 млн грн бюджетных вливаний, вполне предсказуемо «дотянули», мотивировав это тем, что отказ в финансировании режиссеру фестивального хита «Племя» негативно скажется на отношениях с партнерами Украины по копродукции. Вспомнили даже сериал «Чернобыль», рассуждая, что после него проекты о зоне отчуждения в принципе вызывают интерес (новый фильм Слабошпицкого посвящен чернобыльским дозиметристам).

Фильму Тараса Дроня «С завязанными глазами» совет постановил уменьшить бюджет на 2 млн 700 тыс. грн в связи с тем, что он уже находится на стадии постпродакшена и получил финансирование Минкульта. А еще тем, что молодой компании «Сучасне Українське Кіно», дескать, нужно «учиться» (по словам Халпахчи) – по-видимому, учиться укладываться на прокрустово ложе.

Вот как прокомментировала это продюсер фильма Валерия Сочивец:

Глава Совета Андрей Дончик признает, что данная категория – самая сложная, поскольку авторские фильмы приносят Украине большой успех, но при этом сильно конкурируют между собой. Оно и видно: в списке авторских копродукционных фильмов, к примеру, лишь два проекта из одиннадцати не преодолели планку в 35 баллов («Нина» Кая Эфрона и «Кислородная станция» Ивана Тимченко). Но вместе с ними финансирование не получит и «Утопия» Юрия Речинского, набравшая 35,33 балла, на что в своем Facebook обратила внимание редактор раздела «Культура» LB.ua Дарья Бадьер:

За проект Речинского вступилась и Марина Степанская («Стремглав»). Она обратила внимание на то, что фильм был поддержан фондом Хуберта Балса (основателя Роттердамского кинофестиваля), привлек двух копродюсеров и показал на питчинге тизер.

Их поддержала журналистка Олеся Анастасьева, которая у себя на странице пишет, что злосчастный проект «Голубой лев» Елены Демьяненко был пролоббирован Аликом Шпилюком. Она добавляет: «Я могу говорить честно и открыто: Андрей Дончик (глава Совета Госкино) пролоббировал проект Star Media – полнометражную версию сериала, который был снят за деньги патриотпитчинга Минкульта и еще не вышел в прокат (имеется в виду “Шалена подорож” по сценарию Ирэн Роздобудько – Ред.), Андрей Халпахчи пролоббировал проект Романа Балаяна (“Пятница, 13”), презентация именно этого проекта у этой компании была самой слабой, не было своего трейлера, Роман Балаян не владеет украинским языком, поэтому его режиссерское виденье с бумажки зачитывала его продюсер. Но и проект Star Media, и проект Балаяна по результатам второго тура набрали 35 и больше баллов, а проект “Блакитний Лев” – набрал меньше 35 баллов».

«Голубой лев» – фильм Алены Демьяненко (режиссер «Гуцулки Ксени»), продюсером которого выступает Дмитрий Томашпольский. Его собственные проекты регулярно получают господдержку – в прошлом году вышла «Ржака», на производство которой Госкино выделило 9,6 млн грн, а в этом году состоится премьера «Постороннего» с долей господдержки 10 млн грн. В комментариях один из членов экспертной комиссии по украинским авторским фильмам, Алена Ницко, критикует не столько проект фильма (хотя признается, что за него не голосовала), сколько сам принцип финансирования артхауса, «на который выделяются деньги налогоплательщиков, и потом эти налогоплательщики не имеют возможность посмотреть на свою инвестицию на экране».

Что касается обделенных госденьгами проектов, то фильм «Iстота» 22-летнего режиссера Романа Волосевича, по словам продюсера Юрия Минзянова, все же будет снят в следующем году.

Под «81-летним режиссером из Одесской киностудии» Минзянов имеет в виду Виллена Новака, которого коллеги называют «последним из могикан» студии. В 90-х его картины («Дикая любовь», «Принцесса на бобах») были лидерами проката, но за последние 10 лет у него не выходило новых лент. Вернуться в большое кино Новак планирует с картиной «Теперь я турок, не казак» об украинской и еврейской семье на фоне Второй мировой войны; стоит фильм недешево – 46 млн грн, 37 млн из которых должна составить господдержка.

С другой стороны, нельзя сказать, что в проигрыше оказались все молодые режиссеры: в категории дебютных полнометражек, к примеру, 12 из 14 проектов с оценкой от 35 баллов будут подписывать контракты с Госкино. Однако осадок остался. Как повсеместно замечают руководители и отборщики международных фестивалей, качество и количество украинского кино растет из года в год. Увы, востребованность авторского кино на родине при этом остается довольно низкой, и попытка найти компромисс между художественной ценностью и прибыльностью фильмов не только не решает проблему, но и дает новые поводы для спекуляций.

Фото обложки: Александра Йорк