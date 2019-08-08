Кто получит финансирование от Госкино? Результаты 11-го конкурса

«Телекритика» публикует перечень полнометражных фильмов, получивших бюджетное финансирование. С полным списком можно ознакомиться на сайте Госкино.

Игровые полнометражные национальные фильмы для широкой аудитории:

«Лемберг», реж. Ірина Громозда, Film.ua, 42,71.

«Королі репу», реж. Мирослав Латик, «Крісті Фільм», 41,86.

«Я, «Побєда» і Берлін», реж. Ольга Ряшина, продюсерський хаб Star Media, 41,57.

«Тепер я турок, не козак», реж. Вілен Новак, Одеська кіностудія, 41,00.

«Зілля», реж. Владислав Климчук (Влад Дикий), Film.ua, 40,57.

«Перша зміна», реж. Олексій Катеринчук, «Трайдент Фільм», 40,29.

«Я, Ніна», реж. Володимир Харченко-Куликовський, «Яніна Соколова Продакшн», 40,14.

«Мій тато – вчителька», реж. Микола Каптан, «Дизель-Продакшн», 39,57.

«Ольга», реж. Клей Штауб, «Сінемадей», 39,43.

«Конотопська битва», реж. Ахтем Сеітаблаєв, «Ідас Інтернешнл Філм», 39,29.

«Зірки за обміном», реж. Олексій Даруга, «Кінороб», 39,29.

«Мішень антихриста», реж. Олексій Єсаков, «Ганзафільм», 39,14.

«Скажене весілля 2», реж. Владислав Климчук (Влад Дикий), «Прототип Продакшн»/Film.ua, 38,57.

«Ульотна відпустка», реж. Максим Ксьонда, «Фемілі Продакшн Студіо», 38,57.

«Матінко рідна!», реж. Анастасія Матешко, «Добранічфільм», 38,14.

«Діви ночі», реж. Тарас Ткаченко, «ІнсайтМедіа», 38,14.

«Бурштинові копи», реж. Аліна Бухтіярова, «Кінохіт Ю Ей», 38,14.

«Одержима», реж. Володимир Харченко-Куликовський, продюсерський хаб Star Media, 38,00.

«Режисер», реж. Констянтин Коновалов, Одеська кіностудія, 38,00.

«Яків», реж. Вікторія Трофименко, ТОВ «Пронто Фільм», 36

«Шалена подорож», реж. Вікторія Трофименко, ТОВ «Стар Медiа продюсерський хаб», 36,86.

Игровые полнометражные национальные фильмы художественной и культурной значимости:

«Відблиск», реж. Валентин Васянович, «Арсенал філмз», 42,29.

«Еволюція або смерть. Пригоди Павіана Томаса», реж. Ганка Третяк, «Альбатрос Коммунікос Україна», 40,29.

«Клондайк», реж. Марина Ер Горбач, «Кедр Фільм», 40,14.

«Доця», реж. Сергій Маслобойщиков, «М.Д.С. ЛТД», 40,14.

«Перше вересня», реж. Роман Бондарчук, «Татофільм», 39,71.

«Сірі бджоли», реж. Дмитро Мойсеєв, «Ідас Інтернешнл Філм», 39,00.

«Із зав’язаними очима», реж. Тарас Дронь, «Сучасне Українське Кіно», 38,43.

«Кіноальманах короткометражних фільмівновел «Дзеркало»», реж. Олег Павлюченков, Сергій Сотніченко, Наталія Давиденко, Віктор Придувалов, Жанна Максименко-Довгич, Дмитро Тарасов, Оксана Тарасенко, Віктор Скуратовський, Дмитро Тарасов, «Бі-ті-ел-Вавілон», 38,00.

«П’ятниця, 13», Роман Балаян, «Ідас Інтернешнл Філм», 36,71

«Сирена», реж. Євген Матвієнко, «Сучасне Українське Кіно», 35,71

«Антропоцен», реж. Мирослав Слабошпицький, «Клеос Арт», 35

«Блакитний лев», реж. Олена Дем’яненко, «Кінокомпанія Гагарін Медіа».

Игровые фильмы совместного производства (для широкой аудитории):

«Франтішек Крігель проти…», реж. Іван Філа, «ІнсайтМедіа», 43,57.

«Санаторій Горького», реж. Лукаш Пальковскі, «Солар Медіа Інтертеймент», 43,43.

«Ольга», реж. Елі Грапп, «Пронто Фільм», 42,71.

«Спокута», реж. Андріал Бол, «Продакшн», 42,71.

«Ти – космос», реж. Павло Остріков, «Лайм Лайт», 40,71.

«Сусідка», реж. Андрейс Екіс, «Еф Філмз», 40,29.

«Рахувати до Десяти», реж. Олександра Бровченко, «Директорія кіно», 40,00.

«Ерік Кам’яне Серце», реж. Ільмар Рааг, «Ессе Продакшн Хаус», 39,86.

«Бабин Яр», реж. Сергій Лозниця, «Солар Медіа Інтертеймент», 39,57.

«Високо в горах», реж. Олег Борщевський, «Біг хенд фільмс», 39,14.

«Актриса», реж. Якуб Пашек, «Мейнстрім Пікчерз», 39,00.

«Останній Шанс Джека Харта», реж. Гай Моше, «Медійна група Європейського партнерства», 38,71.

«Край ріки», реж. Василь Барков, Одеська кіностудія, 38,14

«Затримка дихання», реж. Ян Кідав-Блонський, МКК фільм сервіс, 36,29.

Игровые полнометражные авторские фильмы совместного производства:

«Стоп-Земля», реж. Катерина Горностай, «Ессе продакшн хаус», 40,67.

«Шттл», реж. Адрієн Уолтер, продюсерський хаб Star Media, 40,67.

«Кого тибільше любиш?», реж. Тоня Ноябрьова, «Діджітал Реліджн», 39,33.

«Леся», реж. Нана Джанелідзе, «Джей Ес Філмс», 38,83.

«Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, «Бозонфільм», 38,00.

Игровые полнометражные фильмы-дебюты:

«Спас», реж. Максим Наконечний, «Табор», 43,83.

«Межа забуття», реж. Денис Тарасов , «Спільна перемога продакшн», 41,83.

«Між нами», реж. Соломія Томощук, «Аа Юей Студіо», 41,50.

«Як там Катя?», реж. Крістіна Тинькевич, «Евос Фільм», 40,17.

«Хороші дівчатка потрапляють в Рай», реж. Мирослава Хорошун, «Дрімсторі» 39,67.

«Куди б ти не пішла», реж. Богдана Смирнова, «Пронто Фільм», 39,50.

«Ной не нив і ти не ной», реж. Максим Черниш, «Сістерз Продакшн», 39,50.

«На грані», реж. Анатолій Максим’юк, «Ама Віжн», 39,17.

«Клондайк», реж. Олександра Громова, «Студія 10», 39,00.

«Свято Хризантем», реж. Семен Мозговий, «Мейнстрім Пікчерз», 39,00.

«3 дні та 2 ночі», реж. Яна Антонець, «Частогусто», 35,83.

«Повернення», реж. Надія Коваль, «Продекс Філм», 35,00.

Игровые полнометражные фильмы категории «О героях, которые принимали участие в защите Украины»:

«Кордон», реж. Андрій Кавун, «Небокрай Філмз». 43,83.

«Тарас Шевченко. Перший Самурай», реж. Роман Перфільєв, «Крісті Фільм». 43,83.

«Білий Ворон», реж. Мар’ян Бушан, анімаційна студія «УМ-Груп». 42,83.

«Северин», реж. Олексій Пантелеєв, «Дія Фільм». 41,33.

«13 січня», реж. Антон Гойда, «Фреш продакшн Ю Ей». 41,17.

«Котик з палаючими очима, або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичнох операції з тимчасовими елементами військового стану», реж. Володимир Тихий, «Директорія кіно». 41,17.

Игровые полнометражные фильмы для детей:

«Коло життя», реж. Олександр Кирієнко, «Трайдент фільм». 41,86.

«Дике літо в Криму», реж. Оксана Тараненко, «Торнадо фільм». 41,86.

«Легенди Чарівнолісся», реж. Віктор Андрієнко, «Чарівнолісся». 40,71.

«Колекція Кенінга», реж. Роман Синчук, «Майстер продакшн». 39,29.

Напомним, что уже известны участники Двенадцатого конкурсного отбора Госкино.

Фото: Александра Йорк