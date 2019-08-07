Ни дня без Шевченко: стали известны участники 12-го конкурса Госкино

Среди представленной 231 заявки можно найти как проекты проверенных фестивалями и премиями Ахтема Сеитаблаева и Антонио Лукича, так и заявки режиссеров-дебютантов, например, документалку оператора Никиты Кузьменко (клипы СБПЧ, MONATIK). Ну и какой конкурсный отбор без нового фильма о Кобзаре (на этот раз уже не самурае) и Каменяре.

33 / Марина Польшина / ФОП 1937 Червоний терор / Рибась Володимир / / ТОВ «РРП Груп» AB OVO / Вікен Олександр / ТОВ «Біофьюл Технолоджи Україна» HUMAN / Степан Коваль / ТОВ «Новаторфільм» UA WAY: Український Шлях / Олексій Хорошенький / ТОВ «Імеджінсі Студіос» UKE Володимир Мула / ТОВ «ТелеПростір Студіо» А=440 / Ганна Сорокалет / ТОВ «МПЦ «Фор-Пост» Агапій / Мірза Давітая, Костянтин Коновалов / ПП «Меллівора Медіа» АДА / Аліна Маточкіна / ТОВ «435 ФІЛМС» Азарт / Олексій Пантелєєв / ТОВ «Ейдетік Пікчерз» Анна Київська, королева Франції / Карнасюк Свілана / КП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ» НСКУ БАРВИКИ / Гармаш Сергій / ТОВ «СТУДІЯ «ЗОЛОТЕ РУНО» Батьківщина / Ігор Малахов / ФОП Батько з Гуляйполя / Павло Тупік / ТОВ «Бабіч-дизайн» Бекстейдж мрії / Царик Катерина / ТОВ «Торнадо фільм» Битва на Ворсклі / Євген Коваленко / ТОВ «РРП Груп» Біля води / Сія (Анастасія) Тітова / ТОВ «Кіновир» Більше, ніж іншим / Шкарупа Ганна ДП «Кіностудія ім. О. Довженка» Браницкі. Таємніці Олександрії / Юлія Кударенко / ТОВ «Панда та Пеппероні фільм» Бунт Води / Новосаденко Ірина / ФОП Буремні дні майора Бурі / Олексій Шапарев / ТОВ «ЕРА Чілі» Буря / Ольга Гаврилова, Діана Денис / ТОВ «Студія «Червоний собака» Бути / Катерина Стрельченко / ТОВ «АІМ» В пошуках «Золотого Качану» / Антоніо Лукач / ТОВ «ТОУ» Вавілонська вежа / Андріан Сахалтуєв Олег Федченко / ТОВ «Кей Анімейшен Студіо» Весільний спадок / Олексій Гуз / ТОВ «Фільм Ю Ей Телевіжн» Висота / Максим Руденко / ТОВ «Т.Т.М.» Вишиванка / Володимир Луцький ГО «Тернопільска кінокомісія» Відлік Сенцова / Аскольд Куров / ТОВ «435 ФІЛМС» Війна в моїй голові / Олександр Авшаров, Сергій Касторних / ТОВ «Бед Рейвен» Війна перед війною / Олександр Ковш / ТОВ «Лелека Продакшн» Віктор_робот / Анатолій Лавренішин / ТОВ Студія «Червоний собака» Вінок для Карла ХІІ / Сергій Лисенко / ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА» Віра / Анна Бурякова-Хараішвілі (Бурячкова) / ТОВ “Прем’єр-Медіа” Войнаровський / Григорій Руденко / ТОВ «Галєрі віжн» Воїни мудрості… Шлях додому / Андрій Іванюк / ТОВ «ІНСАЙТМЕДІА» Волинський Афон / Олександр Бочко, Віктор Булига / ТОВ «Кінокомпанія Офіс Бочко» Вустами Всевишнього / Мошинська Олена / ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн» Геній Архіпа Куінджі / Наталія Огородня / ГО «АЙДАМІ» Герої українського неба / Панасюк Руслан / КП «КІНОСТУДІЯ “КОНТАКТ”» НСКУ Гертруда. Три таємниці / Марія Кучеренко / / ТОВ «Нова фільм» Глибока вода / Анна Дудко / ТОВ «Студія “Червоний собака”» Горе переможеним / Володимир Кулик / ТОВ «СТЕП ПРОДАКШН» Горицвіт / Богдан Кривень ПП «Крилос Ком» Грецька дружина / Поліна Мошенська / ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» Далеко-Близько / Юлія Іваанова / ТОВ «Студія «Червоний собака» Дар / Настасья Єрмоленко / ТОВ «НЕБОКРАЙ ФІЛМЗ» Де собака заритий? / Тетяна Дородніцина, Андрій Литвиненко / ТОВ «Ап Юей Студіо» Деміург / Ольга Семак / ТОВ «Кінокомпанія «Метрополіс» Дивосвіт / Марина Медвідь / ТОВ «ТОПКОНТЕНТ» Диктатор / Балагуровський Сергій / ТОВ «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН» Дівчинка і Дракон /Євген Альохін / ТОВ «Студіо Капі» Дім / Олександр Нарижнєв / ТОВ «Маніфесто18» Дім великої сім`ї / Володимир Онищенко / ТОВ «Віател» Довга розлука / Катерина Солдак / ТОВ “ФАЛАНСТЕР” Донбас-Гімалаї / Аліса Коваленко / ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН» ДОСТ Османова Фатіма / ТОВ «Фреш продакшн Ю Ей» ДотикЯна Кучмус / ТОВ «Мастер Продакшн» Дотик ПінзеляВолоткевич Олег / ТОВ «Наш Продакшн ЛТД» Древо Життя / Володимир Нужний / ТОВ «МіроГраф» Евакуація / Євген Тітаренко / ТОВ «МПЦ “Фор-Пост”» Евакуація 200 / Дмитро Глухенький / ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» Елвіс / Максим Наконечний / ТОВ «УКРКІНО « Емпатія / Марія Сапатова / ТОВ «Студія «Червоний собака» ЄвроДонбас / Корній Грицюк / ТОВ «Ап Юей Студіо» Єднання стихій / Борис Квашньов / ТОВ «А-Фор» Жива УПА. Фільм 4. Марія / Марія Яремчук ФОП Живий ланцюг / Ольга Золотарьова / ТОВ «Ганзафільм» Жінки Мазепи / Дар’я Саричева / ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН» З України до Європи / Станіслав Сукненко, Володимир Шпак / ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей» З мармуру / Світлана Рудюк / ТОВ «Добранічфільм» За ім`я моє / Сергій Волков / ТОВ «Віател» Залізні метелики / Роман Любий ГО «Вавилон13» Запорізька Січ. Фільм другий. Руїна. Від Мазепи до загибелі Січі / Павло Тупік / ТОВ «Бабіч-дизайн» Запорізька Січ. Фільм перший. Запорожці. Війна / Павло Тупік / ТОВ «Бабіч-дизайн» Звір / Ганна Кривонос / ТОВ «Студія «Червоний собака» Зробити Білий Дім великим знову / Михайло Маслобойщиков / ТОВ «СУК» Зустріч з дивом / Микола Рідний / ТОВ «Сучасне Українське Кіно» І я таки жив / Олександр Денисенко / ГО «Український кіноальманах» Іван Гаврилюк. Непокірний / Буковський Сергій / КП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ» НСКУ Іван і Марта / Сергій Буковський ПП / «Кінокомпанія «Магіка-Фільм» ІМПЕРІЯ КОЗАКІВ ТА ВІДЬОМ / Карнасюк Олег / ТОВ «Альфа продакшн студіос» Інтерлюдія / Станіслав Гуренко / ТОВ «РЕД ГЛАСС» Інфікований свободою /Юрій Пупірін / ТОВ «Добранічфільм» Інші варіанти порятунку / Олександра Анкудінова / ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» Іржа / Вадим Єрмоленко / ГО «Національне благо України» Карпати — серце України / Тетяна Терещенко / ПП «К-МЕДІА ПЛЮС» Київ / Микита Кузьменко / ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» Ключі / Сніжана Гусаревич / ТОВ «Добранічфільм» Код Квітки / Анатолій Григор’єв / ТОВ «Нова фільм» Козаки. Навколо світу / Марина Медвідь / ТОВ «ТОПКОНТЕНТ» Коли виривають з корінням /Дар`я Гольд / ТОВ «435 ФІЛМС» Коли ти до нас приїдеш? / Белявська Вікторія / ТОВ «Кіновир» Колискова країна / Борис Волков / ТОВ «Тераса-Фільм» Колія / Вербицький Андрій / КП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ» НСКУ Команда Миколая. Сила Довбуша / Олег Федченко / ТОВ «Ріалайз Філмс» Коміки / Георгій Делієв / ТОВ «ІНСАЙТМЕДІА»Продюсерський центр Крихка пам’ять / Ігор Іванько / ТОВ «Бурлака філмс» Кропивницький / Катерина Мурована / ТОВ «Лелека Продакшн» Кузюка 2 / Тарас Боровок / ТОВ «Медіа Інвентор» Кузьма / Іван Рутковський / ТОВ «Добранічфільм» Лабра Кадабра / Оксана Карпус / ТОВ «Студіо Капі» Лев Скоп / Олександра Бровченко, Костянтин Кляцкін / ТОВ «Докноутфілмс» Лимани / Сергій Лисенко / ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА» Лицар гідності / Пупірін Юрій / ФОП Людина-ніхто / Сія Тітова (Анастасія Тітова) / ТОВ «А-Фор» Лялька / Тетяна Кабаєва / ТОВ «210 добрих справ» Львівський трикутник / Олексій Шапарев / ТОВ «Чілі пікчерз» Мадагаскар / Іван Орленко / ТОВ «Студія «Червоний собака» Мадам Каринська — легендарна харків`янка / Юрій Одинокий / ТОВ «Торнадо Фільм» Мами без кордонів / Аліна Діанова / ТОВ «УКРКІНО « МАРА / Нікон Романченко / ТОВ «Сучасне Українське Кіно» Мар’їнка 2015 / Костянтин Кляцкін / ТОВ «Докноутфілмс» Миротворці. Перша місія / Андрій Кіршин / ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» Мисливці за підписантами /Михайло Херсонський / ТОВ «УКРКІНО « Міс Рок-Європа / Надія Парфан / ТОВ “ФАЛАНСТЕР” Місія – космос / Сергій Шахворостов / ТОВ «Спільна перемога продакшн» Місто, яке зникає / Придувалов Віктор / ТОВ «Бі-Ті-Ел-Вавілон» Місце для дракона / Людмила Московчук (Ткачикова) / ТОВ «Борисфен-С» Міфи. Хроніка третьої світової війни / Дар`я Юркевич / ТОВ «Директорія кіно» Мішель / Ганна Ярошевич / ТОВ “Табор” Молода генерація / Світлана Мамонтова ПП «Калина Плюс» Моргенштерн Діви Марії / Дана Кавеліна / ТОВ «Т.Т.М.» Моя країна-Україна. 2 сезон. «Вулкан», «Яблуня-колонія», «Курча» / Надія Лімова, Степан Коваль,Артем Кіндрицький, Олена Голубова / ТОВ «Новаторфільм» На глибині / Оксана Казьміна / ТОВ «Утопія» Магіка-Фільм»На Краю / Андрій Лисецький / ПП «Кінокомпанія « На хвилях часу / Забара Ігор, Черепюк Дмитро / ТОВ «Бізнес Інформ Сервіс» Народжена війною / Сергій Кравченко / ТОВ «Бед Рейвен» Наступна зупинка море / Артур Якубов / ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова» Наша Антарктида: історія українців на Південному полюсі / Ткачук Марина, Мошинська Олена / ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн» НЕБЕСНИЙ КООРДИНАТОР / Олександр Альошечкін / ФОП Неможливе — можливо. 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Становлення / Олександр Тіменко / ТОВ «Біг Хенд Філмс» Український Прометей / Рибалченко Василь / ТОВ «РРП Груп» УКРАЇНСЬКИЙ ГЕРОЙ КИТАЮ / Олег Карнасюк / ТОВ «Студія «Золоте Руно» Уламки / Артур Якубов / ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова» Фанати / Олександр Брагін / ТОВ «КІНОКВАРТАЛ» Фрагменти льодуМарія Стоянова / ТОВ «Табор» Франш Конте. Повернення / Іван Ясній / ТОВ «Далі буде філмз» Фуете / Ірина Смирнова / ТОВ «Борисфен-С» Харизма Чубинських / Станіслав Сукненко / ТОВ «Кіностудія «Кінематографіст» Хвиля дніпровська / Віталій Бардецький / ТОВ «Т.Т.М.» Хоробрі Зайці / Франсіско Хав`єр, Печес Кортес / ТОВ «Видавництво «Глоуберрі Букс» Хрещатик. Повсталий з попелу / Віталій Красіков / ТОВ «Прайм Сторі Пікчерз» Це я / Сергій Моргунов / ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» Цивілізація / Володимир Бакум / ТОВ «ЧАСТОГУСТО» Час говорити / Домінікія Левчук / ТОВ «МіроГраф» Час півників / Едуард Георгадзе ФОП Чорний Шлях / Віктор Тірюто / ТОВ «Мастер Продакшн» Чотири брати / Пітер-Ян Де Пу / ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» Чотри катастрофи Івана Франка / Олег Бійма / ТОВ «Кіностудія “Кінематографіст”» Чугайстер / Володимир Михайлов / ТОВ «Т.Т.М.» Чутливий. Особливий / Катерина Стрельченко ФОП Шевченко. Перший тріумф / Замрій Денис / ТОВ «Наш Продакшн ЛТД» Шекспір, Війна і Мир / Олесь Чернюк / ТОВ «Продакшен №1» Шлях Самурая / Яремчук Марія ФОП Щоденники майдану / Карнасюк Світлана / ТОВ «Новини-ТВ» Я + ОТОЧЕННЯ = ? / Ігор Семецький / ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» Я Бандера / Михайло Іллєнко / ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей» ЯКурбас / Варвара Філіпчук / ТОВ «Альта-Брава»

Напомним, на днях будут объявлены победители 11 конкурса Госкино. Ранее мы разбирали питчинг режиссеров-дебютантов, на котором оказалось много интересных проектов.

Фото: Александра Йорк