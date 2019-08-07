Ни дня без Шевченко: стали известны участники 12-го конкурса Госкино

Среди представленной 231 заявки можно найти как проекты проверенных фестивалями и премиями Ахтема Сеитаблаева и Антонио Лукича, так и заявки режиссеров-дебютантов, например, документалку оператора Никиты Кузьменко (клипы СБПЧ, MONATIK). Ну и какой конкурсный отбор без нового фильма о Кобзаре (на этот раз уже не самурае) и Каменяре.
- 33 / Марина Польшина / ФОП
- 1937 Червоний терор / Рибась Володимир / / ТОВ «РРП Груп»
- AB OVO / Вікен Олександр / ТОВ «Біофьюл Технолоджи Україна»
- HUMAN / Степан Коваль / ТОВ «Новаторфільм»
- UA WAY: Український Шлях / Олексій Хорошенький / ТОВ «Імеджінсі Студіос»
- UKE Володимир Мула / ТОВ «ТелеПростір Студіо»
- А=440 / Ганна Сорокалет / ТОВ «МПЦ «Фор-Пост»
- Агапій / Мірза Давітая, Костянтин Коновалов / ПП «Меллівора Медіа»
- АДА / Аліна Маточкіна / ТОВ «435 ФІЛМС»
- Азарт / Олексій Пантелєєв / ТОВ «Ейдетік Пікчерз»
- Анна Київська, королева Франції / Карнасюк Свілана / КП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ» НСКУ
- БАРВИКИ / Гармаш Сергій / ТОВ «СТУДІЯ «ЗОЛОТЕ РУНО»
- Батьківщина / Ігор Малахов / ФОП
- Батько з Гуляйполя / Павло Тупік / ТОВ «Бабіч-дизайн»
- Бекстейдж мрії / Царик Катерина / ТОВ «Торнадо фільм»
- Битва на Ворсклі / Євген Коваленко / ТОВ «РРП Груп»
- Біля води / Сія (Анастасія) Тітова / ТОВ «Кіновир»
- Більше, ніж іншим / Шкарупа Ганна ДП «Кіностудія ім. О. Довженка»
- Браницкі. Таємніці Олександрії / Юлія Кударенко / ТОВ «Панда та Пеппероні фільм»
- Бунт Води / Новосаденко Ірина / ФОП
- Буремні дні майора Бурі / Олексій Шапарев / ТОВ «ЕРА Чілі»
- Буря / Ольга Гаврилова, Діана Денис / ТОВ «Студія «Червоний собака»
- Бути / Катерина Стрельченко / ТОВ «АІМ»
- В пошуках «Золотого Качану» / Антоніо Лукач / ТОВ «ТОУ»
- Вавілонська вежа / Андріан Сахалтуєв Олег Федченко / ТОВ «Кей Анімейшен Студіо»
- Весільний спадок / Олексій Гуз / ТОВ «Фільм Ю Ей Телевіжн»
- Висота / Максим Руденко / ТОВ «Т.Т.М.»
- Вишиванка / Володимир Луцький ГО «Тернопільска кінокомісія»
- Відлік Сенцова / Аскольд Куров / ТОВ «435 ФІЛМС»
- Війна в моїй голові / Олександр Авшаров, Сергій Касторних / ТОВ «Бед Рейвен»
- Війна перед війною / Олександр Ковш / ТОВ «Лелека Продакшн»
- Віктор_робот / Анатолій Лавренішин / ТОВ Студія «Червоний собака»
- Вінок для Карла ХІІ / Сергій Лисенко / ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА»
- Віра / Анна Бурякова-Хараішвілі (Бурячкова) / ТОВ “Прем’єр-Медіа”
- Войнаровський / Григорій Руденко / ТОВ «Галєрі віжн»
- Воїни мудрості… Шлях додому / Андрій Іванюк / ТОВ «ІНСАЙТМЕДІА»
- Волинський Афон / Олександр Бочко, Віктор Булига / ТОВ «Кінокомпанія Офіс Бочко»
- Вустами Всевишнього / Мошинська Олена / ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн»
- Геній Архіпа Куінджі / Наталія Огородня / ГО «АЙДАМІ»
- Герої українського неба / Панасюк Руслан / КП «КІНОСТУДІЯ “КОНТАКТ”» НСКУ
- Гертруда. Три таємниці / Марія Кучеренко / / ТОВ «Нова фільм»
- Глибока вода / Анна Дудко / ТОВ «Студія “Червоний собака”»
- Горе переможеним / Володимир Кулик / ТОВ «СТЕП ПРОДАКШН»
- Горицвіт / Богдан Кривень ПП «Крилос Ком»
- Грецька дружина / Поліна Мошенська / ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»
- Далеко-Близько / Юлія Іваанова / ТОВ «Студія «Червоний собака»
- Дар / Настасья Єрмоленко / ТОВ «НЕБОКРАЙ ФІЛМЗ»
- Де собака заритий? / Тетяна Дородніцина, Андрій Литвиненко / ТОВ «Ап Юей Студіо»
- Деміург / Ольга Семак / ТОВ «Кінокомпанія «Метрополіс»
- Дивосвіт / Марина Медвідь / ТОВ «ТОПКОНТЕНТ»
- Диктатор / Балагуровський Сергій / ТОВ «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»
- Дівчинка і Дракон /Євген Альохін / ТОВ «Студіо Капі»
- Дім / Олександр Нарижнєв / ТОВ «Маніфесто18»
- Дім великої сім`ї / Володимир Онищенко / ТОВ «Віател»
- Довга розлука / Катерина Солдак / ТОВ “ФАЛАНСТЕР”
- Донбас-Гімалаї / Аліса Коваленко / ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН»
- ДОСТ Османова Фатіма / ТОВ «Фреш продакшн Ю Ей»
- ДотикЯна Кучмус / ТОВ «Мастер Продакшн»
- Дотик ПінзеляВолоткевич Олег / ТОВ «Наш Продакшн ЛТД»
- Древо Життя / Володимир Нужний / ТОВ «МіроГраф»
- Евакуація / Євген Тітаренко / ТОВ «МПЦ “Фор-Пост”»
- Евакуація 200 / Дмитро Глухенький / ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»
- Елвіс / Максим Наконечний / ТОВ «УКРКІНО «
- Емпатія / Марія Сапатова / ТОВ «Студія «Червоний собака»
- ЄвроДонбас / Корній Грицюк / ТОВ «Ап Юей Студіо»
- Єднання стихій / Борис Квашньов / ТОВ «А-Фор»
- Жива УПА. Фільм 4. Марія / Марія Яремчук ФОП
- Живий ланцюг / Ольга Золотарьова / ТОВ «Ганзафільм»
- Жінки Мазепи / Дар’я Саричева / ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН»
- З України до Європи / Станіслав Сукненко, Володимир Шпак / ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей»
- З мармуру / Світлана Рудюк / ТОВ «Добранічфільм»
- За ім`я моє / Сергій Волков / ТОВ «Віател»
- Залізні метелики / Роман Любий ГО «Вавилон13»
- Запорізька Січ. Фільм другий. Руїна. Від Мазепи до загибелі Січі / Павло Тупік / ТОВ «Бабіч-дизайн»
- Запорізька Січ. Фільм перший. Запорожці. Війна / Павло Тупік / ТОВ «Бабіч-дизайн»
- Звір / Ганна Кривонос / ТОВ «Студія «Червоний собака»
- Зробити Білий Дім великим знову / Михайло Маслобойщиков / ТОВ «СУК»
- Зустріч з дивом / Микола Рідний / ТОВ «Сучасне Українське Кіно»
- І я таки жив / Олександр Денисенко / ГО «Український кіноальманах»
- Іван Гаврилюк. Непокірний / Буковський Сергій / КП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ» НСКУ
- Іван і Марта / Сергій Буковський ПП / «Кінокомпанія «Магіка-Фільм»
- ІМПЕРІЯ КОЗАКІВ ТА ВІДЬОМ / Карнасюк Олег / ТОВ «Альфа продакшн студіос»
- Інтерлюдія / Станіслав Гуренко / ТОВ «РЕД ГЛАСС»
- Інфікований свободою /Юрій Пупірін / ТОВ «Добранічфільм»
- Інші варіанти порятунку / Олександра Анкудінова / ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»
- Іржа / Вадим Єрмоленко / ГО «Національне благо України»
- Карпати — серце України / Тетяна Терещенко / ПП «К-МЕДІА ПЛЮС»
- Київ / Микита Кузьменко / ТОВ «Ессе Продакшн Хаус»
- Ключі / Сніжана Гусаревич / ТОВ «Добранічфільм»
- Код Квітки / Анатолій Григор’єв / ТОВ «Нова фільм»
- Козаки. Навколо світу / Марина Медвідь / ТОВ «ТОПКОНТЕНТ»
- Коли виривають з корінням /Дар`я Гольд / ТОВ «435 ФІЛМС»
- Коли ти до нас приїдеш? / Белявська Вікторія / ТОВ «Кіновир»
- Колискова країна / Борис Волков / ТОВ «Тераса-Фільм»
- Колія / Вербицький Андрій / КП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ» НСКУ
- Команда Миколая. Сила Довбуша / Олег Федченко / ТОВ «Ріалайз Філмс»
- Коміки / Георгій Делієв / ТОВ «ІНСАЙТМЕДІА»Продюсерський центр
- Крихка пам’ять / Ігор Іванько / ТОВ «Бурлака філмс»
- Кропивницький / Катерина Мурована / ТОВ «Лелека Продакшн»
- Кузюка 2 / Тарас Боровок / ТОВ «Медіа Інвентор»
- Кузьма / Іван Рутковський / ТОВ «Добранічфільм»
- Лабра Кадабра / Оксана Карпус / ТОВ «Студіо Капі»
- Лев Скоп / Олександра Бровченко, Костянтин Кляцкін / ТОВ «Докноутфілмс»
- Лимани / Сергій Лисенко / ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА»
- Лицар гідності / Пупірін Юрій / ФОП
- Людина-ніхто / Сія Тітова (Анастасія Тітова) / ТОВ «А-Фор»
- Лялька / Тетяна Кабаєва / ТОВ «210 добрих справ»
- Львівський трикутник / Олексій Шапарев / ТОВ «Чілі пікчерз»
- Мадагаскар / Іван Орленко / ТОВ «Студія «Червоний собака»
- Мадам Каринська — легендарна харків`янка / Юрій Одинокий / ТОВ «Торнадо Фільм»
- Мами без кордонів / Аліна Діанова / ТОВ «УКРКІНО «
- МАРА / Нікон Романченко / ТОВ «Сучасне Українське Кіно»
- Мар’їнка 2015 / Костянтин Кляцкін / ТОВ «Докноутфілмс»
- Миротворці. Перша місія / Андрій Кіршин / ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»
- Мисливці за підписантами /Михайло Херсонський / ТОВ «УКРКІНО «
- Міс Рок-Європа / Надія Парфан / ТОВ “ФАЛАНСТЕР”
- Місія – космос / Сергій Шахворостов / ТОВ «Спільна перемога продакшн»
- Місто, яке зникає / Придувалов Віктор / ТОВ «Бі-Ті-Ел-Вавілон»
- Місце для дракона / Людмила Московчук (Ткачикова) / ТОВ «Борисфен-С»
- Міфи. Хроніка третьої світової війни / Дар`я Юркевич / ТОВ «Директорія кіно»
- Мішель / Ганна Ярошевич / ТОВ “Табор”
- Молода генерація / Світлана Мамонтова ПП «Калина Плюс»
- Моргенштерн Діви Марії / Дана Кавеліна / ТОВ «Т.Т.М.»
- Моя країна-Україна. 2 сезон. «Вулкан», «Яблуня-колонія», «Курча» / Надія Лімова, Степан Коваль,Артем Кіндрицький, Олена Голубова / ТОВ «Новаторфільм»
- На глибині / Оксана Казьміна / ТОВ «Утопія»
- Магіка-Фільм»На Краю / Андрій Лисецький / ПП «Кінокомпанія «
- На хвилях часу / Забара Ігор, Черепюк Дмитро / ТОВ «Бізнес Інформ Сервіс»
- Народжена війною / Сергій Кравченко / ТОВ «Бед Рейвен»
- Наступна зупинка море / Артур Якубов / ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова»
- Наша Антарктида: історія українців на Південному полюсі / Ткачук Марина, Мошинська Олена / ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн»
- НЕБЕСНИЙ КООРДИНАТОР / Олександр Альошечкін / ФОП
- Неможливе — можливо. Сікорський / Ярослав Пілунський / ПП «Меллівора Медіа»
- Непотрібні речі / Дмитро Лісенбарт / ТОВ «Маркус Фільм»
- Нікчеми / Манук Депоян / ПП «МЕДІАПОЛІС»
- Нобелівські лауреати Харкова / Владислав Робський / ТОВ «СТЕЙДЖ СЕРВІС»
- НОБЕЛЮ ВІД УКРАЇНИ / Ярослав Геляс / ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
- Обери життя / Дмитро Наумов ФОП
- ОБОРОНЦІ УКРАЇНИ / Олег Карнасюк / ТОВ «Студія «Золоте Руно»
- Одноразові / Оксана Бондаренко / ТОВ «В’Ю ЛАБ»
- ОЛЕКСАНДР ПОЛЬ — СТЕПОВИЙ ПРОМЕТЕЙ / Олександр Безручко / ТОВ «АІМ»
- Олесь Гончар. Записки із полону / Михайлик Андрій / КП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ» НСКУ
- Онейрос / Олег Гей / ПП «Кінокомпанія «Вікторія»
- Операція «Земля» / Сергій Могильний, Вальдемар Мордарський / ТОВ «Біофьюл Технолоджии Україна»
- Оршанская битва. 1514 / В’ячеслав Альошечкін / ТОВ «АІМ»
- Останнє українське село / Олексій Уманський / ТОВ «Мастер Продакшн»
- Останній Гетьман. Незавершена подорож / Ігор Чайка, Дмитро Іванов / ФОП
- ОСТАННІЙ ГЕТЬМАН / Олесь Чернюк / ТОВ «АІМ»
- Пан Коцький / Володимир Зінченко, Давітая Мірза / ПП «Меллівора Медіа»
- Параджанов. Спадщина / Хачатур Васілян / ТОВ «СТЕЙДЖ СЕРВІС»
- Переселення 44-46 / Олеся Моргунець-Ісаєнко / ТОВ «АС «УМ-ГРУП»
- Перші князі. Фільм другий. Володимир, Ярослав, Володимир Мономах, Мстислав Великий / Павло Тупік / ТОВ «Бабіч-дизайн»
- Перші князі. Фільм перший. Рюрик, Олег, Ігор, Ольга, Святослав / Павло Тупік / ТОВ «Бабіч-дизайн»
- Під крилом Золотого Янгола / Сергій Куркаєв / ТОВ «МіроГраф»
- ПЛЕМ’Я ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ / Юлія Шашкова / ТОВ «КЛЕОС АРТ»
- Плюс мінус один / Світлана ЗАЛОГА / ТОВ «СТУДІЯ 10»
- Побачити небо / Олег Чорний / ТОВ “Пронто Фільм”
- Подарована краса / Нужний Володимир / ТОВ «Медіа Інвентор»
- ПОДИХ / ОЛЕКСІЙ ЗАЛЕВСЬКИЙ / ТОВ «СПОРТ МЕДІА ПЛЮС»
- Поезія / Наталія Кисельова / ПП «Калина Плюс»
- Поклик / Мішель Конрад / ФОП
- Полюс / Ольга Калчугіна / ТОВ «МПЦ «Фор-Пост»
- Поцілований / Юлія Трибрат / ТОВ «МПЦ «Фор-Пост»
- Привоз / Єва Нейман / ПП «Кінокомпанія «Магіка-Фільм»
- Природа України очима тварин Андрій РуденкоКП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ» НСКУ
- Притча про двох вовків Олег Федченко / ТОВ «Директорія кіно»
- Прихована війна. Третя світова / Андрій Руденко / ТОВ «МПЦ «Фор-Пост»
- Прихована перемога. Сині води / Анатолій Григор’єв / ТОВ «Нова фільм»
- Простір культурної революції / Сергій Лисенко / ТОВ «Т.Т.М.»
- Прощання / Ольга Самолевська / ТОВ «Віател»
- П’ята терапія: Обличчя табу / Анна Кривенко / ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН»
- Раз пірат, два пірат / Людмила Дубова / ТОВ «ЕРДЖІ МЕДІА ГРУП»
- РАХЕМ / Сергій Жулін / ТОВ «Продюсерська компанія Данапріс Фільм»
- Ребеліон / Керен Хернізон / ТОВ “ФАЛАНСТЕР”
- РЕВОЛЮЦІЯ ДВАДЦЯТИРІЧНИХ / Михайло Крупієвський / ТОВ «ФІЛЬМ ПЛЮС»
- Революція на граніті: робота над помилаками / Оксана Войтенко / ТОВ «ІНСАЙТМЕДІА»
- Рефлекторіум / Анастасія Лавриненко(Ярославна Гусар) / ТОВ «Кіновир»
- Риска / Євген Сивокінь / ТОВ «Кей Анімейшен Студіо»
- Рік в пралісах Карпат / Михайло Богомаз, Наталія Шевченко ФОП
- Розібрана / Сергій Мельніченко / ТОВ «Студія «Червоний собака»
- Роксолана / Олег Маламуж / ТОВ «Анімаград»
- Рома / Ольга Журба / ТОВ «Мун Мен»
- Рутенія / Антоніна Готфрід / ТОВ «Банк Ідей»
- Рушник / Нікітіна Тетяна / КП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ»
- СаШо / Михайло Лебедев / ТОВ «Т.Т.М.»
- Свіжина / Микита Лиськов / ТОВ «Т.Т.М.»
- СИМФОНІЯ НА ІМ’Я УКРАЇНА / Сучкова Тетяна / ТОВ «Атасов Фільм Тревел»
- Синдром Війни / Солодовнікова Олена / ТОВ «Продекс Фільм»
- Сіра Зона / Олександр Нарижнєв / ТОВ «Маніфесто18»
- Слоуни / Міша Косторов / ТОВ «Кінокомпанія 2016»
- СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК — ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ / ДАНИЛО СИРИХ / ТОВ «СПОРТ МЕДІА ПЛЮС»
- Степан та чудовисько / Софіяк Сергій / ТОВ «СІНЕМАСТУДІО»
- Стрічка / Олександр Черкаський / ТОВ «Студія «Червоний собака»
- Таке Велике Життя / Віктор Дерюгін / ТОВ «Лелека Продакшн»
- Творці.doc / В’ячеслав Гармаш / ТОВ «Маніфесто18»
- Терещенко. Подарунок предків / Інна Олещенко / ТОВ «Панда та Пеппероні фільм»
- Ти, бля, рота закрий! / Таїсія Кутузова / ТОВ «Сучасне Українське Кіно»
- Точка кипіння / Євгенія Шевчук, Марина Софійчук, Ольга Гдуля / ТОВ «Ю.ЕФ.АЙ.Продакшнз»
- У пошуках Магди / Денис Соболєв / ПП «Майстер продакшн»
- Україна гастрономічна / Недбаєв Олександр / ТОВ «Прайм Сторі Пікчерз»
- Україна за кадром / Владислав Васильченко / ТОВ «Бозонфілм»
- Україна. Генії століття. Фільм 1 «Михайло Булгаков» / Роман Синчук / ТОВ «Бабіч-дизайн»
- Україна. За вашу і нашу свободу / Ахтем Сеітаблаєв / ТОВ «МКК фільм сервіс»
- Українець під номером 131161 / Онищенко Володимер / ДП «Кіностудія ім. О. Довженка»
- Українське кіно. Становлення / Олександр Тіменко / ТОВ «Біг Хенд Філмс»
- Український Прометей / Рибалченко Василь / ТОВ «РРП Груп»
- УКРАЇНСЬКИЙ ГЕРОЙ КИТАЮ / Олег Карнасюк / ТОВ «Студія «Золоте Руно»
- Уламки / Артур Якубов / ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова»
- Фанати / Олександр Брагін / ТОВ «КІНОКВАРТАЛ»
- Фрагменти льодуМарія Стоянова / ТОВ «Табор»
- Франш Конте. Повернення / Іван Ясній / ТОВ «Далі буде філмз»
- Фуете / Ірина Смирнова / ТОВ «Борисфен-С»
- Харизма Чубинських / Станіслав Сукненко / ТОВ «Кіностудія «Кінематографіст»
- Хвиля дніпровська / Віталій Бардецький / ТОВ «Т.Т.М.»
- Хоробрі Зайці / Франсіско Хав`єр, Печес Кортес / ТОВ «Видавництво «Глоуберрі Букс»
- Хрещатик. Повсталий з попелу / Віталій Красіков / ТОВ «Прайм Сторі Пікчерз»
- Це я / Сергій Моргунов / ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»
- Цивілізація / Володимир Бакум / ТОВ «ЧАСТОГУСТО»
- Час говорити / Домінікія Левчук / ТОВ «МіроГраф»
- Час півників / Едуард Георгадзе ФОП
- Чорний Шлях / Віктор Тірюто / ТОВ «Мастер Продакшн»
- Чотири брати / Пітер-Ян Де Пу / ТОВ «Ессе Продакшн Хаус»
- Чотри катастрофи Івана Франка / Олег Бійма / ТОВ «Кіностудія “Кінематографіст”»
- Чугайстер / Володимир Михайлов / ТОВ «Т.Т.М.»
- Чутливий. Особливий / Катерина Стрельченко ФОП
- Шевченко. Перший тріумф / Замрій Денис / ТОВ «Наш Продакшн ЛТД»
- Шекспір, Війна і Мир / Олесь Чернюк / ТОВ «Продакшен №1»
- Шлях Самурая / Яремчук Марія ФОП
- Щоденники майдану / Карнасюк Світлана / ТОВ «Новини-ТВ»
- Я + ОТОЧЕННЯ = ? / Ігор Семецький / ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
- Я Бандера / Михайло Іллєнко / ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей»
- ЯКурбас / Варвара Філіпчук / ТОВ «Альта-Брава»
Напомним, на днях будут объявлены победители 11 конкурса Госкино. Ранее мы разбирали питчинг режиссеров-дебютантов, на котором оказалось много интересных проектов.
Фото: Александра Йорк