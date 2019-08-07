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Ни дня без Шевченко: стали известны участники 12-го конкурса Госкино

от Telekritika
От Telekritika 873
Главная Кино Ни дня без Шевченко: стали известны участники 12-го конкурса Госкино

Госкино Украины представило список участников 12-го конкурса, которые поборются за госфинансирование.

Среди представленной 231 заявки можно найти как проекты проверенных фестивалями и премиями Ахтема Сеитаблаева и Антонио Лукича, так и заявки режиссеров-дебютантов, например, документалку оператора Никиты Кузьменко (клипы СБПЧ, MONATIK). Ну и какой конкурсный отбор без нового фильма о Кобзаре (на этот раз уже не самурае) и Каменяре.

  1. 33 / Марина Польшина / ФОП
  2. 1937 Червоний терор / Рибась Володимир / / ТОВ «РРП Груп»
  3. AB OVO / Вікен Олександр / ТОВ «Біофьюл Технолоджи Україна»
  4. HUMAN / Степан Коваль /  ТОВ «Новаторфільм»
  5. UA WAY: Український Шлях / Олексій Хорошенький / ТОВ «Імеджінсі Студіос»
  6. UKE Володимир Мула / ТОВ «ТелеПростір Студіо»
  7. А=440 / Ганна Сорокалет / ТОВ «МПЦ «Фор-Пост»
  8. Агапій / Мірза Давітая, Костянтин Коновалов / ПП «Меллівора Медіа»
  9. АДА / Аліна Маточкіна / ТОВ «435 ФІЛМС»
  10. Азарт / Олексій Пантелєєв / ТОВ «Ейдетік Пікчерз»
  11. Анна Київська, королева Франції /  Карнасюк Свілана / КП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ» НСКУ
  12. БАРВИКИ / Гармаш Сергій / ТОВ «СТУДІЯ «ЗОЛОТЕ РУНО»
  13. Батьківщина / Ігор Малахов / ФОП
  14. Батько з Гуляйполя  / Павло Тупік / ТОВ «Бабіч-дизайн»
  15. Бекстейдж мрії / Царик Катерина / ТОВ «Торнадо фільм»
  16. Битва на Ворсклі / Євген Коваленко / ТОВ «РРП Груп»
  17. Біля води / Сія (Анастасія) Тітова / ТОВ «Кіновир»
  18. Більше, ніж іншим / Шкарупа Ганна ДП «Кіностудія ім. О. Довженка»
  19. Браницкі. Таємніці Олександрії / Юлія Кударенко / ТОВ «Панда та Пеппероні фільм»
  20. Бунт Води / Новосаденко Ірина  / ФОП
  21. Буремні дні майора Бурі / Олексій Шапарев / ТОВ «ЕРА Чілі»
  22. Буря / Ольга Гаврилова, Діана Денис / ТОВ «Студія «Червоний собака»
  23. Бути / Катерина Стрельченко / ТОВ «АІМ»
  24. В пошуках «Золотого Качану» / Антоніо Лукач / ТОВ «ТОУ»
  25. Вавілонська вежа / Андріан Сахалтуєв Олег Федченко / ТОВ «Кей Анімейшен Студіо»
  26. Весільний спадок / Олексій Гуз / ТОВ «Фільм Ю Ей Телевіжн»
  27. Висота / Максим Руденко / ТОВ «Т.Т.М.»
  28. Вишиванка / Володимир Луцький ГО «Тернопільска кінокомісія»
  29. Відлік Сенцова / Аскольд Куров / ТОВ «435 ФІЛМС»
  30. Війна в моїй голові / Олександр Авшаров, Сергій Касторних / ТОВ «Бед Рейвен»
  31. Війна перед війною / Олександр Ковш / ТОВ «Лелека Продакшн»
  32. Віктор_робот / Анатолій Лавренішин / ТОВ Студія «Червоний собака»
  33. Вінок для Карла ХІІ / Сергій Лисенко / ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА»
  34. Віра / Анна Бурякова-Хараішвілі (Бурячкова) / ТОВ “Прем’єр-Медіа”
  35. Войнаровський / Григорій Руденко / ТОВ «Галєрі віжн»
  36. Воїни мудрості… Шлях додому / Андрій Іванюк / ТОВ «ІНСАЙТМЕДІА»
  37. Волинський Афон / Олександр Бочко, Віктор Булига / ТОВ «Кінокомпанія Офіс Бочко»
  38. Вустами Всевишнього / Мошинська Олена / ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн»
  39. Геній Архіпа Куінджі / Наталія Огородня / ГО «АЙДАМІ»
  40. Герої українського неба / Панасюк Руслан / КП «КІНОСТУДІЯ “КОНТАКТ”» НСКУ
  41. Гертруда. Три таємниці / Марія Кучеренко / / ТОВ «Нова фільм»
  42. Глибока вода / Анна Дудко / ТОВ «Студія “Червоний собака”»
  43. Горе переможеним / Володимир Кулик / ТОВ «СТЕП ПРОДАКШН»
  44. Горицвіт / Богдан Кривень ПП «Крилос Ком»
  45. Грецька дружина / Поліна Мошенська / ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»
  46. Далеко-Близько / Юлія Іваанова / ТОВ «Студія «Червоний собака»
  47. Дар / Настасья Єрмоленко / ТОВ «НЕБОКРАЙ ФІЛМЗ»
  48. Де собака заритий? / Тетяна Дородніцина, Андрій Литвиненко / ТОВ «Ап Юей Студіо»
  49. Деміург / Ольга Семак / ТОВ «Кінокомпанія «Метрополіс»
  50. Дивосвіт / Марина Медвідь / ТОВ «ТОПКОНТЕНТ»
  51. Диктатор / Балагуровський Сергій / ТОВ «ГУД МОНІНГ ДІСТРІБЬЮШН»
  52. Дівчинка і Дракон /Євген Альохін / ТОВ «Студіо Капі»
  53. Дім / Олександр Нарижнєв / ТОВ «Маніфесто18»
  54. Дім великої сім`ї / Володимир Онищенко / ТОВ «Віател»
  55. Довга розлука / Катерина Солдак / ТОВ “ФАЛАНСТЕР”
  56. Донбас-Гімалаї / Аліса Коваленко / ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН»
  57. ДОСТ Османова Фатіма / ТОВ «Фреш продакшн Ю Ей»
  58. ДотикЯна Кучмус / ТОВ «Мастер Продакшн»
  59. Дотик ПінзеляВолоткевич Олег / ТОВ «Наш Продакшн ЛТД»
  60. Древо Життя / Володимир Нужний / ТОВ «МіроГраф»
  61. Евакуація / Євген Тітаренко / ТОВ «МПЦ “Фор-Пост”»
  62. Евакуація 200 / Дмитро Глухенький / ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»
  63. Елвіс / Максим Наконечний / ТОВ «УКРКІНО «
  64. Емпатія / Марія Сапатова / ТОВ «Студія «Червоний собака»
  65. ЄвроДонбас / Корній Грицюк / ТОВ «Ап Юей Студіо»
  66. Єднання стихій / Борис Квашньов / ТОВ «А-Фор»
  67. Жива УПА. Фільм 4. Марія / Марія Яремчук ФОП
  68. Живий ланцюг / Ольга Золотарьова / ТОВ «Ганзафільм»
  69. Жінки Мазепи / Дар’я Саричева / ТОВ «ТЕТ-ПРОДАКШН»
  70. З  України до Європи / Станіслав Сукненко, Володимир Шпак / ТОВ  «Фреш Продакшн Ю Ей»
  71. З мармуру / Світлана Рудюк / ТОВ «Добранічфільм»
  72. За ім`я моє / Сергій Волков / ТОВ «Віател»
  73. Залізні метелики / Роман Любий ГО «Вавилон13»
  74. Запорізька Січ. Фільм другий. Руїна. Від Мазепи до загибелі Січі / Павло Тупік / ТОВ «Бабіч-дизайн»
  75. Запорізька Січ. Фільм перший. Запорожці. Війна / Павло Тупік / ТОВ «Бабіч-дизайн»
  76. Звір / Ганна Кривонос / ТОВ «Студія «Червоний собака»
  77. Зробити Білий Дім великим знову / Михайло Маслобойщиков / ТОВ «СУК»
  78. Зустріч з дивом / Микола Рідний / ТОВ «Сучасне Українське Кіно»
  79. І я таки жив / Олександр Денисенко / ГО «Український кіноальманах»
  80. Іван Гаврилюк. Непокірний / Буковський Сергій / КП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ» НСКУ
  81. Іван і Марта / Сергій Буковський ПП / «Кінокомпанія «Магіка-Фільм»
  82. ІМПЕРІЯ КОЗАКІВ ТА ВІДЬОМ / Карнасюк Олег / ТОВ «Альфа продакшн студіос»
  83. Інтерлюдія / Станіслав Гуренко / ТОВ «РЕД ГЛАСС»
  84. Інфікований свободою /Юрій Пупірін / ТОВ «Добранічфільм»
  85. Інші варіанти порятунку / Олександра Анкудінова / ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»
  86. Іржа / Вадим Єрмоленко / ГО «Національне благо України»
  87. Карпати — серце України / Тетяна Терещенко / ПП «К-МЕДІА ПЛЮС»
  88. Київ / Микита Кузьменко / ТОВ «Ессе Продакшн Хаус»
  89. Ключі / Сніжана Гусаревич / ТОВ «Добранічфільм»
  90. Код Квітки / Анатолій Григор’єв / ТОВ «Нова фільм»
  91. Козаки. Навколо світу / Марина Медвідь / ТОВ «ТОПКОНТЕНТ»
  92. Коли виривають з корінням /Дар`я Гольд / ТОВ «435 ФІЛМС»
  93. Коли ти до нас приїдеш? / Белявська Вікторія / ТОВ «Кіновир»
  94. Колискова країна / Борис Волков / ТОВ «Тераса-Фільм»
  95. Колія / Вербицький Андрій / КП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ» НСКУ
  96. Команда Миколая. Сила Довбуша / Олег Федченко / ТОВ «Ріалайз Філмс»
  97. Коміки / Георгій Делієв / ТОВ «ІНСАЙТМЕДІА»Продюсерський центр
  98. Крихка пам’ять / Ігор Іванько / ТОВ «Бурлака філмс»
  99. Кропивницький / Катерина Мурована / ТОВ «Лелека Продакшн»
  100. Кузюка 2 / Тарас Боровок / ТОВ «Медіа Інвентор»
  101. Кузьма / Іван Рутковський / ТОВ «Добранічфільм»
  102. Лабра Кадабра / Оксана Карпус / ТОВ «Студіо Капі»
  103. Лев Скоп / Олександра Бровченко, Костянтин Кляцкін / ТОВ «Докноутфілмс»
  104. Лимани / Сергій Лисенко / ТОВ «АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА»
  105. Лицар гідності / Пупірін Юрій / ФОП
  106. Людина-ніхто / Сія Тітова (Анастасія Тітова) / ТОВ «А-Фор»
  107. Лялька / Тетяна Кабаєва / ТОВ «210 добрих справ»
  108. Львівський трикутник / Олексій Шапарев / ТОВ «Чілі пікчерз»
  109. Мадагаскар / Іван Орленко / ТОВ «Студія «Червоний собака»
  110. Мадам Каринська — легендарна харків`янка / Юрій Одинокий / ТОВ «Торнадо Фільм»
  111. Мами без кордонів / Аліна Діанова / ТОВ «УКРКІНО «
  112. МАРА / Нікон Романченко / ТОВ «Сучасне Українське Кіно»
  113. Мар’їнка 2015 / Костянтин Кляцкін / ТОВ «Докноутфілмс»
  114. Миротворці. Перша місія / Андрій Кіршин / ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»
  115. Мисливці за підписантами /Михайло Херсонський / ТОВ «УКРКІНО «
  116. Міс Рок-Європа / Надія Парфан / ТОВ “ФАЛАНСТЕР”
  117. Місія – космос / Сергій Шахворостов / ТОВ «Спільна перемога продакшн»
  118. Місто, яке зникає / Придувалов Віктор / ТОВ «Бі-Ті-Ел-Вавілон»
  119. Місце для дракона / Людмила Московчук (Ткачикова) / ТОВ «Борисфен-С»
  120. Міфи. Хроніка третьої  світової війни / Дар`я Юркевич / ТОВ «Директорія кіно»
  121. Мішель / Ганна Ярошевич / ТОВ “Табор”
  122. Молода генерація / Світлана Мамонтова ПП «Калина Плюс»
  123. Моргенштерн Діви Марії / Дана Кавеліна / ТОВ «Т.Т.М.»
  124. Моя країна-Україна. 2 сезон. «Вулкан», «Яблуня-колонія», «Курча» / Надія Лімова, Степан Коваль,Артем Кіндрицький, Олена Голубова / ТОВ «Новаторфільм»
  125. На глибині / Оксана Казьміна / ТОВ «Утопія»
  126. Магіка-Фільм»На Краю / Андрій Лисецький  / ПП «Кінокомпанія «
  127. На хвилях часу / Забара Ігор, Черепюк Дмитро / ТОВ «Бізнес Інформ Сервіс»
  128. Народжена війною / Сергій Кравченко / ТОВ «Бед Рейвен»
  129. Наступна зупинка море / Артур Якубов / ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова»
  130. Наша Антарктида: історія українців на Південному полюсі / Ткачук Марина, Мошинська Олена / ТОВ «Скрін Медіа Юкрейн»
  131. НЕБЕСНИЙ КООРДИНАТОР / Олександр Альошечкін / ФОП
  132. Неможливе — можливо. Сікорський / Ярослав Пілунський / ПП «Меллівора Медіа»
  133. Непотрібні речі / Дмитро Лісенбарт / ТОВ «Маркус Фільм»
  134. Нікчеми / Манук Депоян / ПП «МЕДІАПОЛІС»
  135. Нобелівські лауреати Харкова / Владислав Робський / ТОВ «СТЕЙДЖ СЕРВІС»
  136. НОБЕЛЮ ВІД УКРАЇНИ / Ярослав Геляс / ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
  137. Обери життя / Дмитро Наумов ФОП
  138. ОБОРОНЦІ УКРАЇНИ / Олег Карнасюк / ТОВ «Студія «Золоте Руно»
  139. Одноразові / Оксана Бондаренко / ТОВ «В’Ю ЛАБ»
  140. ОЛЕКСАНДР ПОЛЬ — СТЕПОВИЙ ПРОМЕТЕЙ / Олександр Безручко / ТОВ «АІМ»
  141. Олесь Гончар. Записки із полону / Михайлик Андрій / КП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ» НСКУ
  142. Онейрос / Олег Гей / ПП «Кінокомпанія «Вікторія»
  143. Операція «Земля» / Сергій Могильний, Вальдемар Мордарський / ТОВ «Біофьюл Технолоджии Україна»
  144. Оршанская битва. 1514 / В’ячеслав Альошечкін / ТОВ «АІМ»
  145. Останнє українське село / Олексій Уманський / ТОВ «Мастер Продакшн»
  146. Останній Гетьман. Незавершена подорож / Ігор Чайка, Дмитро Іванов / ФОП
  147. ОСТАННІЙ ГЕТЬМАН / Олесь Чернюк / ТОВ «АІМ»
  148. Пан Коцький / Володимир Зінченко, Давітая Мірза / ПП «Меллівора Медіа»
  149. Параджанов. Спадщина / Хачатур Васілян / ТОВ «СТЕЙДЖ СЕРВІС»
  150. Переселення 44-46 / Олеся Моргунець-Ісаєнко / ТОВ «АС «УМ-ГРУП»
  151. Перші князі. Фільм другий. Володимир, Ярослав, Володимир Мономах, Мстислав Великий / Павло Тупік / ТОВ «Бабіч-дизайн»
  152. Перші князі. Фільм перший. Рюрик, Олег, Ігор, Ольга, Святослав / Павло Тупік / ТОВ «Бабіч-дизайн»
  153. Під крилом Золотого Янгола / Сергій Куркаєв / ТОВ «МіроГраф»
  154. ПЛЕМ’Я ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ / Юлія Шашкова / ТОВ «КЛЕОС АРТ»
  155. Плюс мінус один / Світлана ЗАЛОГА / ТОВ «СТУДІЯ 10»
  156. Побачити небо / Олег Чорний / ТОВ “Пронто Фільм”
  157. Подарована краса / Нужний Володимир / ТОВ «Медіа Інвентор»
  158. ПОДИХ / ОЛЕКСІЙ ЗАЛЕВСЬКИЙ / ТОВ «СПОРТ МЕДІА ПЛЮС»
  159. Поезія / Наталія Кисельова / ПП «Калина Плюс»
  160. Поклик / Мішель Конрад / ФОП
  161. Полюс / Ольга Калчугіна / ТОВ «МПЦ «Фор-Пост»
  162. Поцілований / Юлія Трибрат / ТОВ «МПЦ «Фор-Пост»
  163. Привоз /  Єва Нейман / ПП «Кінокомпанія «Магіка-Фільм»
  164. Природа України очима тварин Андрій РуденкоКП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ» НСКУ
  165. Притча про двох вовків Олег Федченко / ТОВ «Директорія кіно»
  166. Прихована війна. Третя світова / Андрій Руденко / ТОВ «МПЦ «Фор-Пост»
  167. Прихована перемога. Сині води / Анатолій Григор’єв / ТОВ «Нова фільм»
  168. Простір культурної революції / Сергій Лисенко / ТОВ «Т.Т.М.»
  169. Прощання / Ольга Самолевська / ТОВ «Віател»
  170. П’ята терапія: Обличчя табу / Анна Кривенко / ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН»
  171. Раз пірат, два пірат / Людмила Дубова / ТОВ «ЕРДЖІ МЕДІА ГРУП»
  172. РАХЕМ / Сергій Жулін / ТОВ «Продюсерська компанія Данапріс Фільм»
  173. Ребеліон / Керен Хернізон / ТОВ “ФАЛАНСТЕР”
  174. РЕВОЛЮЦІЯ ДВАДЦЯТИРІЧНИХ / Михайло Крупієвський / ТОВ «ФІЛЬМ ПЛЮС»
  175. Революція на граніті: робота над помилаками / Оксана Войтенко / ТОВ «ІНСАЙТМЕДІА»
  176. Рефлекторіум / Анастасія Лавриненко(Ярославна Гусар) / ТОВ «Кіновир»
  177. Риска / Євген Сивокінь / ТОВ «Кей Анімейшен Студіо»
  178. Рік в пралісах Карпат / Михайло Богомаз, Наталія Шевченко ФОП
  179. Розібрана / Сергій Мельніченко / ТОВ «Студія «Червоний собака»
  180. Роксолана / Олег Маламуж / ТОВ «Анімаград»
  181. Рома / Ольга Журба / ТОВ «Мун Мен»
  182. Рутенія / Антоніна Готфрід / ТОВ «Банк Ідей»
  183. Рушник / Нікітіна Тетяна / КП «КІНОСТУДІЯ «КОНТАКТ»
  184. СаШо / Михайло Лебедев / ТОВ «Т.Т.М.»
  185. Свіжина / Микита Лиськов / ТОВ «Т.Т.М.»
  186. СИМФОНІЯ НА ІМ’Я УКРАЇНА / Сучкова Тетяна / ТОВ «Атасов Фільм Тревел»
  187. Синдром Війни / Солодовнікова Олена / ТОВ «Продекс Фільм»
  188. Сіра Зона / Олександр Нарижнєв / ТОВ «Маніфесто18»
  189. Слоуни / Міша Косторов / ТОВ «Кінокомпанія 2016»
  190. СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК — ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ / ДАНИЛО СИРИХ / ТОВ «СПОРТ МЕДІА ПЛЮС»
  191. Степан та чудовисько / Софіяк Сергій / ТОВ «СІНЕМАСТУДІО»
  192. Стрічка / Олександр Черкаський / ТОВ «Студія «Червоний собака»
  193. Таке Велике Життя / Віктор Дерюгін / ТОВ «Лелека Продакшн»
  194. Творці.doc / В’ячеслав Гармаш / ТОВ «Маніфесто18»
  195. Терещенко. Подарунок предків / Інна Олещенко / ТОВ «Панда та Пеппероні фільм»
  196. Ти, бля, рота закрий! / Таїсія Кутузова / ТОВ «Сучасне Українське Кіно»
  197. Точка кипіння / Євгенія  Шевчук, Марина Софійчук, Ольга Гдуля / ТОВ «Ю.ЕФ.АЙ.Продакшнз»
  198. У пошуках Магди / Денис Соболєв / ПП «Майстер продакшн»
  199. Україна гастрономічна / Недбаєв Олександр / ТОВ «Прайм Сторі Пікчерз»
  200. Україна за кадром / Владислав Васильченко / ТОВ «Бозонфілм»
  201. Україна. Генії століття. Фільм 1 «Михайло Булгаков» / Роман Синчук / ТОВ «Бабіч-дизайн»
  202. Україна. За вашу і нашу свободу / Ахтем Сеітаблаєв / ТОВ «МКК фільм сервіс»
  203. Українець під номером 131161 / Онищенко Володимер / ДП «Кіностудія ім. О. Довженка»
  204. Українське кіно. Становлення / Олександр Тіменко / ТОВ «Біг Хенд Філмс»
  205. Український Прометей / Рибалченко Василь / ТОВ «РРП Груп»
  206. УКРАЇНСЬКИЙ ГЕРОЙ КИТАЮ / Олег Карнасюк / ТОВ «Студія «Золоте Руно»
  207. Уламки / Артур Якубов / ТОВ «Знімальний Цех Артура Якубова»
  208. Фанати / Олександр Брагін / ТОВ «КІНОКВАРТАЛ»
  209. Фрагменти льодуМарія Стоянова / ТОВ «Табор»
  210. Франш Конте. Повернення / Іван Ясній / ТОВ «Далі буде філмз»
  211. Фуете / Ірина Смирнова / ТОВ «Борисфен-С»
  212. Харизма Чубинських / Станіслав Сукненко / ТОВ «Кіностудія «Кінематографіст»
  213. Хвиля дніпровська / Віталій Бардецький / ТОВ «Т.Т.М.»
  214. Хоробрі Зайці / Франсіско Хав`єр, Печес Кортес / ТОВ «Видавництво «Глоуберрі Букс»
  215. Хрещатик. Повсталий з попелу / Віталій Красіков / ТОВ «Прайм Сторі Пікчерз»
  216. Це я / Сергій Моргунов / ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»
  217. Цивілізація / Володимир Бакум / ТОВ «ЧАСТОГУСТО»
  218. Час говорити / Домінікія Левчук / ТОВ «МіроГраф»
  219. Час півників / Едуард Георгадзе ФОП
  220. Чорний Шлях / Віктор Тірюто / ТОВ «Мастер Продакшн»
  221. Чотири брати / Пітер-Ян Де Пу / ТОВ «Ессе Продакшн Хаус»
  222. Чотри катастрофи Івана Франка / Олег Бійма / ТОВ «Кіностудія “Кінематографіст”»
  223. Чугайстер / Володимир Михайлов / ТОВ «Т.Т.М.»
  224. Чутливий. Особливий / Катерина Стрельченко ФОП
  225. Шевченко. Перший тріумф / Замрій Денис / ТОВ «Наш Продакшн ЛТД»
  226. Шекспір, Війна і Мир / Олесь Чернюк / ТОВ «Продакшен №1»
  227. Шлях Самурая / Яремчук Марія ФОП
  228. Щоденники майдану / Карнасюк Світлана / ТОВ «Новини-ТВ»
  229. Я + ОТОЧЕННЯ = ? / Ігор Семецький / ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
  230. Я Бандера / Михайло Іллєнко / ТОВ «Фреш Продакшн Ю Ей»
  231. ЯКурбас / Варвара Філіпчук / ТОВ «Альта-Брава»

Напомним, на днях будут объявлены победители 11 конкурса Госкино. Ранее мы разбирали питчинг режиссеров-дебютантов, на котором оказалось много интересных проектов.

Фото: Александра Йорк

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12.12.2017

Премьера сериала «Чернобыль» на «1+1» стала лучшей программой...

19.06.2019

Члены Американской киноакадемии поскандалили из-за лучших мест с...

08.10.2018