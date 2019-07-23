📝 Питчинг Госкино: самые интересные и странные проекты дебютантов

«Телекритика» рассказывает, какие выступления запомнились больше всего и сколько госсредств нужно авторам на воплощение своих идей в жизнь.

«Я хотел, чтобы сердце каждого зрителя наполнилось любовью. Для этого я сначала объединил трех женщин – автора идеи Виолетту Гатти, автора сценария Ирину Чернову, знакомую вам как писательница Люко Дашвар, и режиссера Яну Антонец», – читает с листка продюсер фильма «3 дня и 2 ночи» Артем Голубев (ООО «Частогусто»), пытаясь совладать с украинским языком и переживаниями. Тизер проекта, напротив, стартует расслабленно. «Когда ты провтыкал свою молодость, самое рок-н-ролльное время…», – звучит закадровый голос. Надо сказать, что один такой модный-молодежный фильм по сценарию Ирины Черновой мы уже получили в этом году – сама писательница впоследствии открестилась от него, заявив, что ее идею переврали. «3 дня и 2 ночи» тоже показывает стремительную любовную историю на фоне киевских подворотен и панелек, но здесь обошлось без натужных субкультурных элементов, что не может не радовать – как и выбранное для ролика музыкальное сопровождение (Эрик Сати, переходящий в «Битлз» и обратно). Интересно, что экранных влюбленных сыграла реальная пара – Александр Рудинский и Мария Заныборщ. На экранизацию истории о любви, преодолевающей все препятствия, требуется 11,9 млн грн.

Сценаристка фильма «Клондайк» (ООО «Студия 10») Екатерина Демчук заходит с козырей – рассказывая народную легенду о том, что ангелы, не занявшие ничью сторону в борьбе Сатаны и Бога, превратились в птиц, вынужденных всегда жить на острове. В фильме обитатели островного «Клондайка» – села Выспа – подвергаются искушениям разного порядка: кто-то жаждет любовных приключений и готов пожертвовать семьей, а кто-то хочет нажиться на янтарных копях. Тизер фильма представляет скорее этнографический, чем кинематографический интерес – по словам авторов, он призван передать атмосферу изолированного села. В то время как трендовое западное этнокино смакует сцены того, как такие изолированные общины уничтожают приезжих, украинцы делают фильм о селе, которое пожирает само себя. Неизвестно, как присутствовавшие в зале эксперты умудрились сохранить самообладание при презентации «кастинга мечты» (на роль лесничего в селе Выспа разыскивается человек с лицом Вигго Мортенсена из «Оправданной жестокости»), но на бывшей возлюбленной лесника – Фанни Ардан – многие уже не выдержали. Самый приятный аспект проекта – решение снимать в ролях второго плана реальных жителей села: в конце концов, зачем искусственно конструировать колорит, когда его можно запечатлеть на месте? Тем не менее, на другие расходы создателям фильма все же нужно 11,9 млн грн.

На периферии сюжета «Клондайка», действие которого происходит в 2013 году, уже маячит грядущая революция и война. Эта тема коснулась и дебюта Богданы Смирновой «Куда бы ты ни пошла» (ООО «Пронто Фильм»), который вызревал на протяжении трех лет и уже был презентован в Берлине и Каннах. Драму об эмигрантке, которая возвращается в Украину и сталкивается с тем, что ее семью изменила война, будут частично снимать в Нью-Йорке, где живет сама Смирнова. По ее словам, задумка фильма – это результат «обратного культурного шока», который переживают экспаты при посещении родной страны. Сестру главной героини, отправившуюся добровольцем в АТО, должна сыграть Анастасия Шевченко, которая известна украинцам как ведущая «UA:Перший» и создательница музыкального проекта «Стасiк» – сама актриса тоже побывала в АТО в качестве санитарки-стрелка, что, по-видимому, придаст проекту еще один слой автобиографичности. Фильм о болезненной реакклиматизации в Черновцах обойдется в 11,99 млн грн.

Создатели фильма «Ной не ныл и ты не ной» («Систерз Продакшн») начинают презентацию со статистики, которая обещает, что таких неприкаянных эмигрантов будет становиться все больше: 70% украинской молодежи хочет искать счастья за границей. Драматический триллер с элементами сайфая от режиссера Максима Черныша позиционируется не то как патриотическое высказывание, не то как предупреждение выезжающим – одним словом, оставайтесь. Создатели подключили к проекту голливудского скрипт-консультанта Агату Доминик и уверяют, что проект ультрасовременен и ультраактуален. Но пока история о студенте по фамилии Тесла, который случайно устроился в ресторан для каннибалов, выглядит как нечто из журнальной фантастики эпохи Железного занавеса. Другое дело, если фильм будет создаваться в стилистике какого-нибудь бурлескного комикса, но сейчас «шекспировская история любви», «моральный выбор» и «актуальная повестка» вытесняют пункт «ирония и юмор» на последнюю строчку в перечне преимуществ проекта, который мог бы стать интересной жанровой пародией. А референсами для фильма, пугающего зрителя аморальным обликом условного Запада, становятся отчего-то «Умница Уилл Хантинг» и «Фарго». Бюджет – 11,96 млн грн.

На этом мультижанровые отечественные гиперболоиды не заканчиваются. «Праздник хризантем» («Мейнстрим Пикчерз») – фантастическая драма о пожилой женщине, выжившей, но лишившейся памяти после ядерного взрыва. Молодая девушка-врач (ее играет упоминавшаяся выше Анастасия Шевченко) лечит пациентку и пытается восстановить ее воспоминания. Судя по презентации, режиссер Семен Мозговой замахнулся на научно-фантастическую аллегорию в духе «Соляриса». Медитативный черно-белый тизер «Праздника хризантем» дает понять, что тема войны в Украине не обошла даже фильм, действие которого происходит в альтернативной реальности. Ролик показывает на удивление цельную картину, светотень в которой сообщает о проекте больше, чем полный пересказ сюжетов иных других претендентов. Хочется верить, что после успешной «Истории зимнего сада» Мозговому дадут шанс – и что в финальной версии аллегорический «парящий шар из хризантем» будет воплощен на зависть Алексу Гарленду. На амбициозный авторский проект требуется 10,6 млн грн.

Когда презентация фильма «Предел забвения» (ООО «Спiльна перемога продакшн») начинается с кивка в сторону недавнего сериала «Чернобыль», в зале чувствуется оживление. Документальный тизер к психологической драме, однако, ставит в тупик: на словах диктора о том, что с приходом к власти Андропова в стране «против инакомыслящих, которых нельзя репрессировать законно, использовалась карательная психиатрия», показывают… Андрея Чикатило. Но шутки об инакомыслии в сторону: грядущий фильм Дениса Тарасова посвящен теме, которая действительно не получила в отечественном кинематографе должного воплощения – теме медицины, поставленной на службу действующему режиму. Режиссер признается, что на него оказал большое влияние фильм Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки». Он также кратко пересказывает сюжет своей истории: протагонист (Алексей Горбунов), устроившийся главврачом в психиатрическую лечебницу, влюбляется в диссидентку (Римма Зюбина), которую «лечат» насильно. На проект об одном из самых травматичных аспектов позднего Союза требуется 11,95 млн грн.

На зависть «Нимфоманке» Ларса фон Триера из бушующего моря украинского кино выходит «Селфиманка» (ООО «Степ Продакшн»). Главная героиня получает на счет деньги от неизвестного поклонника за каждое сделанное селфи и постепенно втягивается в опасную игру: так мог бы начинаться забракованный авторами эпизод «Черного зеркала». «Идея фильма в том, что сеть – не очень безопасное место, – рассказывает режиссер Олесь Чернюк. – Мы хотим показать молодежи, что с сетью нельзя играть». (Если бы Госкино получало доллар за каждый раз, когда на их питчингах кто-то говорит «наш фильм учит…» или «наш фильм пропагандирует…», бюджет агентства значительно бы вырос.) На главную роль создатели предлагают взять голливудско-украинскую звезду Иванну Сахно. Фильм заявлен как триллер, поэтому саунд-продюсером нагнетающей атмосферу музыки выступит – нет, не Ханс Циммер, а DJ Паша. Бюджет – 11,95 млн грн.

Кроме вышеперечисленных проектов, на питчинге презентовали легкую комедию о перевоспитании образцовой отличницы «Хорошие девочки попадают в рай», украинский вариант «женских» криминальных драм в духе «Исчезнувшей» («Между нами» Соломии Томащук с Ирмой Витовской в главной роли), историю современных Ромео и Джульетты («На той стороне») и триллер о четырех друзьях, решающих, нужно ли спасать жизнь сбитой ими девушки («На грани»). Ответственности за трагическое ДТП посвящен еще один фильм – социальная драма «Как там Катя?» Кристины Тинькевич. О фильмах «Спас» и «Возвращение» мы вкратце писали в материале, посвященном военным фильмам на 11 конкурсе Госкино. А об остальных полнометражных проектах, которые будут презентованы экспертной комиссии, мы расскажем в следующих материалах – питчинги продлятся до 27 июля включительно.

Заглавное фото: кадр из тизера фильма «Праздник хризантем»