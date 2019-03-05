🌻 Самый солнечный хоррор в трейлере «Мидсоммар»

Судя по промо, фильм Midsommar («Летнее солнцестояние»/«Мидсоммар») ничуть не похож на типичный хоррор – разве что на классику фолк-хоррора вроде «Плетеного человека». Действие разворачивается при слепящем свете дня, а второстепенные персонажи в белых праздничных одеяниях поначалу вовсе не выглядят угрожающе.

Но и без жутковатого монтажа во второй половине ролика понятно, что главным героям фильма (их сыграли Флоренс Пью из «Маленькой барабанщицы» и Джек Рейнор из «Странного ангела») не стоит ждать добра от местных жителей. Согласно синопсису фильма, пара приезжает в отпуск в Швецию, где сталкивается с пугающим ритуалом, сохранившимся с древних времен.

Прошлогодний фильм режиссера Ари Астера «Наследственное» (Hereditary) критики называли одной из самых страшных лент в истории. Для карьеры актрисы Тони Коллетт он оказался весьма успешным – хотя за роль сходящей с ума матери семейства ее так и не номинировали на «Оскар» (вопреки ожиданиям жанрового комьюнити), ее последующие проекты, включая сериал о сексуальном раскрепощении от BBC, вызвали больше зрительского внимания, чем можно было ожидать годом ранее.

Хотя в новинке мы ее и не увидим, актерский состав «Мидсоммар» все равно обращает на себя внимание: Уилла Поултера мы видели в спецвыпуске «Черного зеркала», а Уильяма Джексона Харпера – в «Патерсоне».

Фильм выйдет в США летом 2019 года. А о том, что можно посмотреть здесь и сейчас, читайте в нашей постоянной рубрике.

Фото: A24