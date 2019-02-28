👁 Proпрокат: Эмигранты, безумие и умирающая девушка

С 28 февраля отправляемся в безумное путешествие, выполняем 30 желаний и наблюдаем, как эмигрант пытается сбежать из Марселя.

30 безумных желаний

В ролях: Эйса Баттерфилд, Мэйси Уильямс, Нина Добрев

Проапгрейдивший себя в «Сексуальном воспитании» Эйса Баттерфилд теперь вовсю ворует девичьи сердца. Кино повествует об ипохондрике, который желает покорить прелестную стюардессу Нину Добрев. Между ним и его дамой сердца стоит Мэйси Уильямс в роли умирающей от рака девушки с перечнем неотложных предсмертных желаний. Увы, убийства Серсеи Ланнистер в этом перечне нет.

Безумная миссия в Майами

В ролях: Омар Си, Луис Гусман

Локализаторы обезумели от лучезарной улыбки Омара Си и не смогли не переименовать на безумный лад «Полицейского из Белльвилля». Синопсис прост: в напарники недовольному Луису Гусману из полиции Майами присылают жизнерадостного французского полисмена Омара Си со специальным заданием. Режиссер Рашид Бушареб задумал в 2011 году трилогию об отношениях Северной Америки и Арабского мира. В нее вошли три бадди-муви: «Полицейский», «Двое в городе» и «Совсем как женщина». Но проект о друзьях-копах был отложен и добрался до наших экранов с обновленным кастом лишь в 2019.

Транзит

В ролях: Франц Роговский, Паула Бер, Годегард Гизе

Фильм был представлен на прошлом Берлинале и собрал хорошую критику. Сюжет посвящен Георгу, который сбегает из Парижа в Марсель. В городе ему запрещено оставаться надолго и он, благодаря документам покончившего с собой писателя Вайделя, получает возможность отбыть в Мексику. Но на пути у него становится вдова писателя и семья его попутчика из Парижа. Фильм основан на новелле Анны Зегерс с одним существенным рывком из середины XX века в XXI, где вопрос нелегальной эмиграции вновь будоражит общественность.

Что-то не так с тобой

В ролях: Адель Энель, Пио Мармай, Одри Тоту

Невиновный человек спустя 8 лет выходит из тюрьмы, в которую попал благодаря негодяю-полицейскому. Лишение воли изменило его не в лучшую сторону. По ту сторону забора ожидает вдова полицейского, у которой свой взгляд на освобождение узника. Звучит как крутой боевик 70-х годов, но на деле это французская комедия от Пьера Сальвадори. Главная героиня чувствует вину из-за проступка мужа и пытается помочь невиновному, из-за которого сама попадает в передряги. Где-то на фоне затесалась Одри Тоту.

Автор: Дмитрий Чичкан

Для коллажа использованы фото: https://www.imdb.com/title/tt6913168/mediaviewer/rm4079975424, https://www.imdb.com/title/tt6675244/mediaviewer/rm3452395264 © Photo by Christian Schulz