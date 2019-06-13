▶ Появился трейлер документального фильма об украинцах в Голливуде

Неужели даже потомков эмигрантов в энном поколении создатели фильма записали в ряды голливудских украинцев? Узнаем в 2020 году, когда документалка выйдет на широкие экраны.

А пока вот что мы знаем о проекте, созданном компанией Fresh Production: его сняли Галина Кувивчак-Сахно и Станислав Сукненко, а продюсерами выступили Юлия Чернявская и Олег Щербина. Съемки велись в Украине и США. Согласно контракту, общий бюджет фильма должен был составить 3,527 млн грн при государственной поддержке 2,705 млн.

«Рано или поздно такой фильм должен был появиться. Потому что мы все знаем истории отдельных украинских личностей, которые внесли вклад в развитие голливудского кино, но масштабность этого вклада можно увидеть и оценить, только объединив эти истории в одну киноленту», – считает глава Госкино Филипп Ильенко.

В трейлере можно увидеть таких наших соотечественников, добившихся успеха в США, как актрису Иванну Сахно («Тихоокеанский рубеж 2»), режиссера Вадима Перельмана, старшего вице-президента MGM Любу Кеске, и др.

Напомним, что вчера в Бразилии при поддержке Госкино стартовал украинский кинофестиваль.

Фото: Иванна Сахно на премьере фильма «Шпион, который меня кинул»/Getty Images