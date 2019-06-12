🇧🇷 Украинское кино покажут в Бразилии: почему это важно

В кинотеатре Cine Brasília покажут такие украинские фильмы 2017-2018 гг., как «Уровень черного», «Брама», «Позывной “Бандерас”», «Сторожевая застава» и «Благородные бродяги». Последний, с оглядкой на наличие в нем романтической линии, был выбран фильмом-открытием, поскольку 12 июня в стране отмечают День влюбленных.

Для Украины это шанс продемонстрировать последние достижения в кино с довольно широким разбросом жанров («Благородных бродяг» мы назвали одной из лучших украинских комедий последних лет, о «Браме» вновь заговорили после недавней церемонии вручения «Золотой Дзыги» и косвенного вовлечения в историю с «плагиатом» в одной из серий «Чернобыля», а режиссер «Уровня черного» Валентин Васянович – безусловно, одно из главных лиц украинского артхауса).

Но речь также идет о фундаменте для грядущего партнерства – Госкино подпишет меморандум о сотрудничестве со своим бразильским собратом, ANCINE. По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, это важный шаг в подготовке к украинско-бразильской копродукции.

Кроме того, члены украинской делегации (первый заместитель главы Госкино Сергей Неретин, продюсер «Позывного “Бандерас”» Ольга Клименко и другие) смогут встретиться с бразильскими кинематографистами. При этом неделю назад фильм «Брама» Владимира Тихого получил приз за лучший сценарий на бразильском кинофестивале Fantaspoa.

С другой стороны, бразильская киноиндустрия переживает не лучшие свои дни: в конце апреля Variety сообщала, что ANCINE заморозила все программы финансирования, и это «потенциально может парализовать производство новых фильмов в крупнейшей ТВ- и киноиндустрии Латинской Америки». Представители рынка были возмущены решением, подчеркивая важность киноиндустрии для бразильской экономики: в этой сфере занято порядка 300 тыс. человек, ее годовой оборот равняется $11 млрд, а сумма уплачиваемых в бюджет налогов – около $500 млн. Так что для Украины это выгодный партнер – но при условии, что бразильское кино выйдет из кризиса. (К слову, причиной для приостановки бюджетного финансирования стало расследование государственных аудиторов, которые подозревают ANCINE в ненадлежащем ведении бухгалтерии – из-за этого на паузу было поставлено 3000 заявок на субсидирование.)

Напомним, что украинский режиссер Сергей Лозница и продюсер Денис Иванов стали членами жюри фестиваля класса «А».

Фото: ООО Ганзафільм