🎞 Украинцы вошли в жюри престижного кинофестиваля

Фестиваль, который в этом году проходит с 28 июня по 6 июля, наградит Хрустальным глобусом актрис Джулианну Мур и Патрисию Кларксон за вклад в кинематограф. Об этом сообщает Deadline.

Кейси Аффлек представит свой фильм «Свет моей жизни» (Light of my Life), который ранее показали в Берлине, а закрывать фестиваль будет комедия Late Night, о которой мы писали в обзоре «Сандэнса» 2019 года.

На официальном сайте KVIFF сообщается, что в жюри основного конкурса 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах вошел украинский режиссер Сергей Лозница («Донбасс»), а председателем жюри секции East of the West стал украинский продюсер, руководитель компании «Артхаус Трафик» Денис Иванов.

В жюри основного конкурса также вошли сценарист Степан Хулик (Чехия), режиссер Аннемари Ясир (Палестина), актриса Ангелики Папулия (Греция) и куратор Каннской недели критики Чарльз Тессон.

В жюри East of the West, помимо нашего соотечественника, вошли режиссеры Юхо Куосманен (Финляндия) и Томаш Павличек (Чехия), глава по продажам продюсерской компании Heretic Outreach Иоанна Стаис (Греция) и продюсер Дагне Вильджюнайте (Литва).

Напомним, что картина «Мои мысли тихие» Антонио Лукича попала во влиятельную программу Международного кинофестиваля в Карловых Варах East of the West. Как известно, в прошлом году в рамках этой программы в Чехии показали украинский фильм «Вулкан», а годом ранее словацко-украинская копродукция «Предел» («Межа») получила в основном конкурсе фестиваля «Хрустальный глобус» за лучшую режиссуру.

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