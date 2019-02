👁🗽 Красивый, плохой, злой: 10 главных трендов «Сандэнса»

3 января в Юте завершился кинофестиваль «Сандэнс». Описать главное событие года в сфере авторского кинематографа США можно так: diversity, политика, маньяки, много музыки, крадущийся Netflix, затаившийся Amazon.

Политическое кино не сдает позиций

Будь то документалки или художественные фильмы с едва завуалированными намеками на реалии Белого дома, политическое кино остается в авангарде программы. Фильм о конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес получил приз зрительских симпатий в конкурсной секции американского документального кино, а главная героиня даже появилась перед зрителями по видеосвязи, поблагодарив за выбор. И судя по мощнейшему отклику, который вызывает ее личность у аудитории (инициалы AOC не менее узнаваемы, чем JFK) – от звания ролевой модели для молодых политиков до клейма популистки, – это не последний фильм о ее карьере.

На фестивале также показали документальную ленту о полной ее противоположности – экс-советнике Трампа Стиве Бэнноне. The Brink режиссера Элисон Клэйман показывает этого Волдеморта американской политики неожиданно разносторонне.

Игровые фильмы тоже не обошлись без реальных интриг: на фестивале представили «Гостайну» – политический триллер с Кирой Найтли и Рейфом Файнсом о разоблачении шпионской операции в преддверии войны в Ираке, а также «Доклад» с Адамом Драйвером и Джоном Хэммом, где в центре сюжета оказались сомнительные методы допросов ЦРУ при расследовании терактов 11 сентября.

Женщины-режиссеры занимают пьедестал

Гран-при фестиваля впервые получила темнокожая женщина – Чинонье Чукву с фильмом «Помилование». Специальный приз жюри за видение и мастерство отправился к израильтянке Альме Харьель (фильм «Лапочка»), которая в сердцах воскликнула, принимая награду: «Перестаньте держать нас в тени, гр***ные белые мужики!» (интересно, каково было это слышать основателю фестиваля Роберту Редфорду).

Гран-при документальной секции тоже унесли две дамы – китаянки Нанфу Ванг и Чжан Цзялин за фильм о государственной системе контроля рождаемости. В международной программе топ-приз получила Джоанна Хогг за собственноручно написанную и спродюсированную драму «Сувенир» о девушке, жертвующей своими приоритетами ради первой любви.

Стриминговые сервисы щедро платят

Amazon, проигнорировавшая фильмы прошлогоднего «Сандэнса», на этот раз устроила взрывной киношоппинг: компания потратила $47 млн на 5 фильмов – больше, чем кто-либо из прокатчиков за всю историю фестиваля. Ей удалось отхватить самые горячие пирожки программы, которым СМИ предрекали однозначный успех: «Вечернее шоу», «Бриттани бежит марафон», а также вышеупомянутые картины «Лапочка», «Доклад» и «Нация одного ребенка» от китайского дуэта.

Громкую покупку совершила и Apple для своего будущего стримингового сервиса – компания унесла с кинорынка права на фильм «Хала» о взрослении юной мусульманки. Netflix же обзавелась двумя громкими документальными премьерами – упомянутым нами фильмом «Встряхнуть палату» о молодой конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес и «Американской фабрикой» – фильмом-лауреатом приза за лучшую документальную режиссуру. Последний обошелся стриминговому гиганту в $3 млн.

Провокаторы остаются в центре внимания

Шуму в этом году наделал не только номинированный на «Оскар» документальный фильм о малолетних убийцах: на «Сандэнсе» самой противоречивой лентой оказалась «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне и его предполагаемых связях с детьми. Фильм, состоящий из интервью повзрослевших жертв поп-звезды и их семей, вызвал бурю негодования со стороны наследников Короля. Кстати, это не первая работа режиссера Дэна Рида на столь проблемную тематику: ранее он снял ТВ-фильм «Охотники на педофилов» и документалку о работницах службы эскорта.

Еще одной возмутительной фигурой в документальной секции фестиваля стал Харви Вайнштейн – о нем снят фильм «Неприкасаемый». Эта премьера наполнена своеобразным горьким символизмом, ведь именно на фестивале «Сандэнс» продюсер предположительно склонил к сексу двух своих жертв.

Кроме того, в рамках спецпоказов на фестивале состоялась премьера мини-сериала «Лорена», спродюсированного Джорданом Пилом: документальная новинка, которая выйдет в феврале на Amazon, рассказывает о Лорене Боббит, отрезавшей член своему мужу в ответ на насилие с его стороны. Наконец, фильм «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном в роли Теда Банди вызвал на фестивале скандал из-за того, что он якобы сексуализирует образ маньяка.

Актеры блистают в мета-ролях

Один из самых странных трендов фестиваля – актеры в практически автобиографических ролях. Судите сами: дочь Тильды Суинтон, дебютантка Онор Суинтон-Бирн, сыграла дочь героини Тильды Суинтон в «Сувенире». Еще не кружится голова от рекурсии? Шайа Лабаф, как вы уже помните, исполнил роль собственного отца в «Лапочке», а скандальный ведущий Saturday Night Live Пит Дэвидсон сыграл практически самого себя в ленте Big Time Adolescence.

Фантастика выживает на задворках

Фантастические новинки не вызвали фурора на фестивале: драма «Дитя робота» (I am Mother) заслужила положительные отзывы критиков и 94% на RottenTomatoes, но, как и остальные жанровые фильмы, осталась в тени социального кино. Похожая судьба постигла и фэнтези о закрытой псевдовикторианской школе «Райские холмы» с Миллой Йовович: большинство обозревателей вообще проигнорировала премьеру. Зато неожиданно тепло было воспринято видеоэссе «Память: истоки “Чужого”» о создании знаменитого космического хоррора.

Мультикультурализм демонстрирует живые лица

Неожиданным хитом «Сандэнса» стал фильм «Ослепленные» об индийском подростке, взрослеющем в Англии под песни образцового американца Брюса Спрингстина. «Последний чернокожий в Сан-Франциско», посвященный проблемам меньшинств и джентрификации, вызвал порцию негодования из-за того, что фильм снят белым режиссером Джо Талботом и спродюсирован компанией Брэда Питта, но все равно стал «самым незабываемым» опытом кинофестиваля по версии Entertainment Weekly. А китайско-американская новинка со звездой «Безумно богатых азиатов» Аквафиной «Прощание» (о семье, которая организовывает постановочную свадьбу и скрывает от бабушки факт ее смертельной болезни), триумфально влилась в обойму культового дистрибьютора A24.

Громкие имена не имеют значения

Кроме вышеупомянутого фильма с Йовович, практически незамеченной прошла лента о сектантах-заклинателях змей «Те, что следуют» (Them That Follow) с Оливией Колман, продолжающей собирать награды на всевозможных фестивалях за роль в «Фаворитке». За исключением разве что Джоанны Хогг, которая давно обретается в авангарде независимого кино, самые громкие премьеры были сняты – и сыграны – новичками. Взять хоть один из крупнейших проектов Netflix на этом «Сандэнсе», «Мальчик, который обуздал ветер» – это байопик режиссера-дебютанта Чиветеля Эджиофора о юном изобретателе из Малави Уильяме Камкуамба, который в 20 лет построил для своей деревни ветрогенератор из подручных материалов.

Инди-ТВ переживает подъем

Еще недавно трудно было представить на телевидении визионерские сериалы вроде недавнего «В свободном улете». Но конъюнктура меняется, и «Сандэнс» – одна из площадок, активно этому способствующих.

«Канал Опры Уинфри показал на фестивале превью своей долгожданной драмы David Makes Man от оскароносного сценариста Тарелла Маккрэйни. Turner Broadcasting рекламировала мини-сериал TNT “Я – ночь” и комедийных “Чудотворцев” TBS со Стивом Бушеми. HBO провел званый ужин в честь приобретения сериала Native Son от A24. Showtime устроила вечеринку на тему заслуженного драмеди “Бесстыдники”… просто потому что могла. IFC представила 4 сезон шоу Documentary Now!, а пару часов спустя Starz закатила “тихое диско-пати” в честь сериала от Грега Араки Now Apocalypse. Актер Крис О’Дауд и писатель Ник Хорнби представили тизер своего грядущего комедийного проекта с 10-минутными эпизодами State of the Union», – пишет Fortune.

Музыка всех связала

Помимо покорившего всех мюзикла «Ослепленные», сразу несколько фильмов «Сандэнса» исследуют мир звуков. Документалка «Лунная соната: глухота в трех актах» рассказывает о семье слабослышащих людей, чей сын учится играть на фортепиано.

Драма с Питером Сасгаардом «Звук тишины» рассказывает о «настройщике домов» – человеке, который помогает людям с депрессией и тревожным расстройством, правильным образом сочетая звуки их домашней мебели и электроприборов. На фестивале также показали фильмы о двух по-своему легендарных музыкантах – Леонарде Коэне (Marianne & Leonard: Words of Love) и Майлзе Дэвисе (Birth of the Cool). И даже песни Майкла Джексона, разоблаченного в документалке «Покидая Неверленд», гремели по вечерам на локациях непредсказуемого, эклектичного и противоречивого «Сандэнса».

