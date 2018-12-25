👁📺 Из «Чудо-женщины» в «Черный георгин»: 4 криминальных сериала января

На днях мы рассказывали о главных фантастических сериалах января, а теперь настал час «процедуралов». Нас ждет три таких новинки – британская, канадская и арабская. Но самое долгожданное из остросюжетных шоу января – нуарный мини-сериал от создательницы прошлогодней «Чудо-женщины».

6 января

«Охота» Manhunt

Новый детектив от британского ITV разжег скандал еще до своего выхода. Дело в том, что «Охота» основана на реальных событиях – поиске серийного убийцы Леви Беллфилда, который с 2008 года отбывает пожизненное заключение. Многие сочли, что постановка столь недавних событий будет жестокой по отношению к семьям убитых (к слову, одна из потенциальных жертв Беллфилда осталась в живых, так что, возможно, каналу следовало подумать и о ее чувствах). Масла в огонь подлил исполнитель роли следователя Мартин Клунз («Доктор Мартин»), заявивший, что сериал не будет «пыточным порно» (violence porn) – мол, напротив, он покажет серьезную сторону расследования, без размазывания крови по экрану; эти слова возмутили даже коллег Клунза по телевидению – телеведущая и меценат Анна Уильямсон сказала, что актер выразился бесчувственно. Как бы там ни было, у ITV практически не бывает плохих детективов – так что если вам нравятся «Марчелла», «Убийства в Мидсомере» или «Болотные убийства», то и на «Охоту» стоит обратить внимание.

7 января

«Коронер» (Coroner)

Серинда Суон, которую вы можете знать по роли «Медузы» в чудовищных марвеловских «Сверхлюдях», примеряет новую прическу и профессию в «Коронере» на канадском CBC. Ее героиня Дженни Купер – молодая вдова, чья работа – заставлять трупы говорить (никакой некромантии, она судмедэксперт). Адаптацией серии детективных романов Мэтью Холла для ТВ занялась Морвин Бребнер – автор сценария популярных «Копов-новобранцев». Пока самое интересное, что мы увидели в трейлере новинки – жертва в костюме пасхального кролика, но с этими экранизациями триллеров второго эшелона никогда не знаешь, чего ждать: вот кто мог подумать, что мы так полюбим «Убивая Еву»? Пожалуй, дадим шанс и рыдающему патологоанатому.

18 января

«Кармен Сандиего» (Carmen Sandiego)

Обычно мы не обозреваем в ежемесячных подборках сериалов мультики, тем более «развивающие» (именно так позиционируется эта новинка), но «Кармен Сандиего» – феномен, мимо которого никак нельзя пройти. Одноименная франшиза существует с 1985 года и начиналась с серии компьютерных игр; а как известно, все самые многообещающие новинки дня сегодняшнего имеют корни в играх 80-х – включая, если верить слухам, грядущий рождественский выпуск «Черного зеркала». Кармен Сандиего – главная злодейка серии, которую нужно ловить по всему миру (судя по промо-материалам Netflix, теперь это придется делать и в Кремле). В конце концов, как еще изучать географию, если не с помощью шпионских игр? В общем, добавьте «Кармен» в закладки для младших братьев и сестер, а сами скорее переходите к гвоздю январской программы.

28 января

«Я – ночь» (I am the Night)

Исполнитель главной мужской роли в «Чудо-женщине» Крис Пайн и режиссер фильма Патти Дженкинс снова встретились на съемочной площадке – на этот раз для того, чтобы вместе с TNT дать миру нуар «Я – ночь». И давайте признаемся себе: нам слишком понравилось смотреть на Пайна в старомодных костюмах, чтобы мы могли это пропустить. Действие сериала происходит в 60-х: главный герой Джей Синглтэри, разочарованный в жизни и зависимый от наркотиков, находит одну смутную цель: помочь героине Индии Айсли, юной сироте, узнать правду о своей семье. Поскольку все это как-то связано со знаменитым убийством Элизабет Шорт по прозвищу Чёрный Георгин, а также со зловещими секс-культами, на пути парочки встанет целая толпа доброжелателей, которые с ножом у горла порекомендуют им не копаться в прошлом. В трейлере даже звучит невероятно заезженное: «Некоторым историям лучше оставаться нерасказанными» – пожалуй, это применимо и к сюжету самого мини-сериала, но под стильный саундтрек Дэвида Лэнга можно показывать какие угодно спекуляции на байках Лос-Анджелеса прошлого века: будет незабываемо.

При подготовке коллажа использованы кадры:

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