🎞 Украинский фильм покажут на фестивале в Карловых Варах

«Популярная и влиятельная конкурсная программа East of the West этого года включает трагикомический роуд-муви украинского режиссера Антонио Лукича “Мои мысли тихие”, исследование женских персонажей “Дом Ага” Лендиты Зегирай (Косово) и психологическую драму “Пропущено цензором” Серхата Карассяна (Турция)», – сообщает The Hollywood Reporter.

Как известно, в прошлом году в рамках этой программы в Чехии показали украинский фильм «Вулкан», а годом ранее словацко-украинская копродукция «Предел» («Межа») получила в основном конкурсе фестиваля «Хрустальный глобус» за лучшую режиссуру.

Ранее проект «Мои мысли тихие» получил главную награду индустриальной платформы Meeting Point Vilnius.

Напомним, что трагикомедия расскажет о звукорежиссере Вадиме, который отправится в Закарпатье с целью записать голоса вымирающих видов животных. Выход проекта ожидается в этом году.

«Телекритика» также собрала отзывы каннских критиков на фильм «Домой» Наримана Алиева.

Фото: кадр из фильма «Мої думки тихі»