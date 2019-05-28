🎞 Украинский фильм покажут на фестивале в Карловых Варах
КиноНовости

🎞 Украинский фильм покажут на фестивале в Карловых Варах

от Telekritika
От Telekritika 525
Главная Кино 🎞 Украинский фильм покажут на фестивале в Карловых Варах

Картина «Мои мысли тихие» Антонио Лукича попала во влиятельную программу Международного кинофестиваля в Карловых Варах East of the West.

«Популярная и влиятельная конкурсная программа East of the West этого года включает трагикомический роуд-муви украинского режиссера Антонио Лукича “Мои мысли тихие”, исследование женских персонажей “Дом Ага” Лендиты Зегирай (Косово) и психологическую драму “Пропущено цензором” Серхата Карассяна (Турция)», – сообщает The Hollywood Reporter.

Как известно, в прошлом году в рамках этой программы в Чехии показали украинский фильм «Вулкан», а годом ранее словацко-украинская копродукция «Предел» («Межа») получила в основном конкурсе фестиваля «Хрустальный глобус» за лучшую режиссуру.

Ранее проект «Мои мысли тихие» получил главную награду индустриальной платформы Meeting Point Vilnius.

Напомним, что трагикомедия расскажет о звукорежиссере Вадиме, который отправится в Закарпатье с целью записать голоса вымирающих видов животных. Выход проекта ожидается в этом году.

«Телекритика» также собрала отзывы каннских критиков на фильм «Домой» Наримана Алиева.

Фото: кадр из фильма «Мої думки тихі»

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

На директора Цибульской напали

28.01.2019

Брюс Уиллис рассказал о работе над «Крепким орешком...

01.03.2018

🦉▶ 3 причины для взрослых посетить «Чилдрен Кинофест»

29.04.2019

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали песню для...

07.05.2018

Шоураннер «Острых козырьков» запускает сериал с Джейсоном Момоа

12.07.2018

Госкино аннулировало прокатное удостоверение сериала «Круговорот»

28.07.2017

«Суперсемейка-2» собрала рекордную сумму в прокате за первый...

18.06.2018

7 новых сериалов, которые мы увидим до конца...

11.07.2017

🍕 Приквел «Клана Сопрано» получил название и дату...

15.03.2019

Юлия Мотрич покинула канал «112 Украина»

05.10.2018