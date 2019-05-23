▶📣 Что пишут каннские критики о премьере фильма «Домой»
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▶📣 Что пишут каннские критики о премьере фильма «Домой»

от Telekritika
От Telekritika 343
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Вчера, 22 мая, в рамках секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма Evge («Домой»; на фестивале был озаглавлен «En terre de Crimée» – «На земле Крыма»). «Телекритика» рассказывает, как отозвались критики о картине крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.

ScreenDaily посвятил фильму хвалебную рецензию, назвав его «примечательным дебютом». «В своем первом полнометражном фильме Нариман Алиев демонстрирует самообладание и зрелость не по возрасту. 26-летний режиссер консолидировал темы и подход, использованные в его короткометражных фильмах Sensiz (2016) и Seni Sevem (2014), во вдумчивый роуд-муви, показывающий сложные линии разлома между Украиной и Россией. “Домой” должен привлечь внимание фестивалей и дистрибьюторов, охотящихся за молодыми талантами». Обозреватель сравнил рефлексивность фильма с кинематографом турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана, которого, в свою очередь, часто сравнивают с Антониони, Тарковским и Бергманом.

Премьера фильма в «Особом взгляде»

Французская Libération тоже посвятила материал украинской премьере. «Первый [полнометражный] фильм 26-летнего украинца Наримана Алиева, который на презентации призвал международное сообщество вспомнить о судьбе украинских политзаключенных в России и Крыму, включает прекрасные сцены и возвышенные панорамные кадры южноукраинской провинции. […] Но что-то не так со сценарием: он не всегда убедителен и осмыслен, а это означает, что нам трудно влиться в эту историю и поддаться чувствам». Le Figaro также не обошла вниманием картину Алиева.

Любопытно, что одна из самых благосклонных рецензий на фильм поступила из России. Рецензент «Рамблер.Кино» сравнивает сюжет фильма с «Антигоной» Софокла«трагедией, краеугольным камнем лежащей в фундаменте западной цивилизации». «В России эти картины не покажут и даже не выложат на торренты (попробуйте найти в сети хоть одну украинскую картину, снятую после 2014-2015-го года), а о человеческой цене геополитики у ближайшей западной границы не принято говорить в отечественной массовой культуре. Донбасс остается в зоне умолчания, Крым удобнее воспринимать в курортно-романтическом ключе; у нас о Крыме теперь снимают комедии. […] Хотя в картине Алиева можно найти объяснимые для дебютанта драматургические огрехи, эта возрожденная, заново обретающая новый смысл архаика оказывается невероятно убедительной», – пишет автор.

Накануне также стало известно, что Garnet International Media Group закончили производство драмы «Предчувствие» со Станиславом Бокланом в главной роли. Проект фильма презентовали в Каннах в рамках бизнес-ланча «Встречайте украинских продюсеров!» в 2018 году.

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