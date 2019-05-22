🚢 «Предчувствие» с Бокланом готовится к фестивалям

«Предчувствие» окунет зрителя в жизнь провинциального приморского городка, мирное существование которого нарушает местный скандал вокруг смерти одного из жителей и внезапное появление рейдовых кораблей в акватории. Главную роль исполнил народный артист Украины Станислав Боклан («Слуга народа», «Поводырь»). Помимо него в фильме сыграли Лариса Руснак, Ксения Николаева, Александр Токарчук, Ирина Бенюк, Евгения Муц и Сергей Пащенко.

Поставил драму режиссер Вячеслав Криштофович, автор фильмов «Два гусара» и «Приятель покойника», а сценарий написал драматург Анатолий Крым.

Проект «Предчувствие» стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино и получил финансовую помощь в 13,5 млн гривен. Также он был представлен в 2018 году в Каннах на бизнес-ланче «Встречайте украинских продюсеров!», где его увидели заграничные создатели кино.

Выход в кинотеатры запланирован после фестивального релиза.

Напомним, к съемкам готовится байопик про сына Ивана Франко.

Фото: Garnet International Media Group