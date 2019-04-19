⚡ Long live Loznitsa: объявлены лауреаты премии «Золота Дзиґа»

Ведущий Олег Панюта сообщил, что в течение 2018 года 35 украинских фильмов собрали в общей сложности 200 млн грн. Его коллега Дарья Трегубова добавила, что отечественное кино поставило еще один своеобразный рекорд: на участие в Третьей национальной кинопремии было подано почти 100 фильмов. Выступивший в начале церемонии министр культуры Евгений Нищук, который перед «Золотой Дзыгой» посетил марш «Защити Украину», не удержался от аллюзий на предвыборную обстановку в стране. (Вице-премьер Павел Розенко, вручавший премию за вклад в кинематограф оператору Юрию Гармашу, тоже отметился камнем в огород одного из кандидатов в президенты, назвав его «коллегой» присутствующих кинематографистов и посетовав, что Зеленский якобы планирует отменить государственные дотации на кинематограф.)

А директор Европейской киноакадемии Марион Деринг, в свою очередь, напомнила, что Олег Сенцов провел в российской тюрьме уже почти 5 лет: «Я хочу попросить вас задуматься над тем, что вы сделали за эти пять лет: у вас была возможность творить свои фильмы, любить, жить и наблюдать за тем, как растут ваши дети. Всего этого Олег Сенцов был лишен».

Любопытно, что Сергей Степанский, которого мы недавно расхваливали в главной роли в фильме «Вулкан», на этой церемонии получил премию за лучшую звукорежиссуру – он отвечал за звук фильмов «Дикое поле» и «DZIDZIO первый раз». Кстати о звуке: пока Олег Панюта подгонял коллег, желая поскорее засесть за просмотр дебатов, на сцене под расслабленный бит зачитала рэп невозмутимая Alyona Alyona.

Что ж, не будем затягивать интригу. «Телекритика» публикует полный список победителей Третьей национальной кинопремии «Золота Дзиґа».

Лучший фильм:

«ДОНБАСС» (реж. Сергей Лозница, прод. Сергей Иванов)

Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко):

Сергей Лозница («ДОНБАСС»)

Премия зрительских симпатий:

«DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ» (реж. Михаил Хома и Тарас Дронь)

Лучший актер в главной роли:

Олег Москаленко («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Лучшая актриса в главной роли:

Ирма Витовская («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Лучший актер второго плана:

Владимир Ямненко («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Лучшая актриса второго плана:

Виталина Библив («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Лучший оператор-постановщик:

Сергей Михальчук («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Лучший художник-постановщик:

Владлен Одуденко («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Лучший сценарист:

Сергей Лозница («ДОНБАСС» реж. Сергей Лозница)

Лучший композитор:

Антон Байбаков («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Лучший документальный фильм:

«МИФ» (реж. Леонид Кантер и Иван Ясний, прод. Леонид Кантер, Катерина Мизина)

Лучший анимационный фильм:

«МИМИКРИЯ» (реж. Борис Бубнов, прод. Борис Бубнов)

Лучший игровой короткометражный фильм:

«MIA DONNA» (реж. Павел Остриков, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов)

Лучший художник по гриму:

Катерина Струкова («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Лучший художник по костюмам:

Мария Керо («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань)

Лучший звукорежиссер:

Сергей Степанский («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин / «DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ» реж. Михаил Хома и Тарас Дронь)

Лучший монтаж:

Иван Банников («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк) / («ПОЗЫВНОЙ “БАНДЕРАС”» реж. Заза Буадзе) / («ОНА И ВОЙНА» реж. Мария Кондакова)

Лучшая песня:

«Моя мамонько рідненька» Ирина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко («ГОРНАЯ ЖЕНЩИНА: НА ВОЙНЕ» реж. Бенедикт Эрлингссон)

Ранее «Телекритика» поговорила с исполнительным директором Украинской киноакадемии Анной Мачух об особенностях регламента премии, промокампании «Дзиґи» и гендерном балансе в украинском кино.